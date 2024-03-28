Глава МИД Латвии подал в отставку

Захарова: Британия передала России ответ Юлии Скрипаль

Захарова: В ответе Британии Юлия Скрипаль отклонила предложение России о содействии

Tекст: Алексей Дегтярев

В ответной ноте говорится, что Юлия Скрипаль якобы приняла к сведению предложение о консульском содействии, но отклонила его, сказала Захарова, передает ТАСС.

При этом в документе нет информации о судьбе Сергея Скрипаля. Лондону следовало бы ответить на вопрос Москвы о том, жив ли он, подчеркнула дипломат.

Британия заявляла, что в городе Солсбери 4 марта 2018 года якобы были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В 2020 году посольство России в Британии указывало, что через два года после инцидента с отравлением Скрипалей мир так и не увидел доказательств причастности Москвы к этому происшествию.