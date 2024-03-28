Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.0 комментариев
Глава МИД Латвии подал в отставку
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку, сообщил портал rus.lsm.lv.
Как отмечает портал, Кариньш покинет пост 10 апреля, а за нового главу МИД Сейм (парламент) проголосует 11 апреля. Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства сообщил о своем решении после встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, передает ТАСС.
Ранее Кариньш выразил желание стать генеральным секретарем Североатлантического альянса.