Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра, из которой доносились проклятия.0 комментариев
В партии Эрдогана выразили уверенность в причастности Запада к теракту в «Крокусе»
Турецкий политик Челик: Теракт в «Крокусе» не обошелся без зарубежных спецслужб
Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» не мог быть совершен без поддержки зарубежной разведки.
Челик выразил соболезнования российскому народу в связи с трагедией и подчеркнул, что подобная «профессиональная акция» невозможна без участия спецслужб, передает ТАСС.
Он также указал на наличие «спонсоров» и «лобби», заинтересованных в продолжении конфликта на Украине.
Представитель ПСР добавил, что Турция и Россия взаимодействуют в вопросах противодействия терроризму.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников не исключил, что за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске стоят Вашингтон, Лондон и Киев.