В партии Эрдогана выразили уверенность в причастности Запада к теракту в «Крокусе»

Турецкий политик Челик: Теракт в «Крокусе» не обошелся без зарубежных спецслужб

Tекст: Ольга Никитина

Челик выразил соболезнования российскому народу в связи с трагедией и подчеркнул, что подобная «профессиональная акция» невозможна без участия спецслужб, передает ТАСС.

Он также указал на наличие «спонсоров» и «лобби», заинтересованных в продолжении конфликта на Украине.

Представитель ПСР добавил, что Турция и Россия взаимодействуют в вопросах противодействия терроризму.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников не исключил, что за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске стоят Вашингтон, Лондон и Киев.