Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.10 комментариев
В Магадане задержан одобривший теракт в «Крокусе» 75-летний пенсионер
МВД: В Магадане задержан 75-летний пенсионер, одобривший теракт в «Крокусе»
В Магаданской области задержали 75-летнего жителя поселка Ола, который в мессенджере высказался в поддержку теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
По данным правоохранителей, мужчина разместил в тематической группе сообщение, в котором одобрил теракт. Полицейские, сотрудники УФСБ и СОБР установили и задержали злоумышленника.
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма». Ему грозит до семи лет лишения свободы.
На видео, опубликованном УМВД, задержанный мужчина заявил, что «совершил глупость», сожалеет о своих словах и раскаивается.
Ранее в Башкирии правоохранительные органы задержали местного блогера Рустама Абсалямова, который в ходе стримов в оскорбительной манере обсуждал теракт в «Крокус Сити Холле».