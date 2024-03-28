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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад судорожно ищет деньги на продолжение войны

    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    Общественный гнев понятен – когда врачи рассказывают о том, что террористы в упор расстреляли 10-летнюю девочку, любой нормальный человек желает им смерти. И практически любой с непониманием отнесется к тому, кто станет что-то рассказывать про гуманизм или про несовершенство судебной системы.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    17 комментариев
    28 марта 2024, 10:40 • Новости дня

    Для Украины создали «коалицию бронетехники»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Коалиция бронетехники» начала свою деятельность в Варшаве для усиления возможностей ВСУ, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

    По его словам, «коалиция бронетехники» партнеров Украины начала свою работу, передает ТАСС. Гетманцев добавил, что учредительная встреча участников состоялась в Варшаве, инициаторами выступили Польша и Германия, в ее работе принимают участие Британия, Швеция и Италия.

    По его словам, целями коалиции станут поставка Киеву вооружений и боеприпасов, ремонт техники и подготовка военных и технического персонала.

    Ранее Польша решила удвоить вклад в инициативу Чехии по боеприпасам для Украины.

    27 марта 2024, 18:55 • Новости дня
    СМИ: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

    InfoBRICS: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

    СМИ: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS сообщает, что в результате авиаударов ВС России по центрам принятия решений на Украине погибли высокоранговые офицеры ВСУ.

    По мнению Лейроса, в атаке были применены гиперзвуковые ракеты. Он считает, что гибель высокопоставленных офицеров нанесет серьезный удар киевским силам, передает РИА «Новости».

    Эксперт отмечает, что подобные операции указывают на переход конфликта в новую фазу, и удары по важным объектам будут продолжаться.

    Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли групповой удар по украинским центрам принятия решения, объектам Службы безопасности Украины, украинским предприятиям ВПК.

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    27 марта 2024, 16:11 • Новости дня
    Вокруг Киева началось укрепление оборонительных сооружений

    Очевидцы сообщили об усилении в Киеве и области оборонительных сооружений

    Вокруг Киева началось укрепление оборонительных сооружений
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Очевидцы сообщили, что в Киеве и области наблюдается усиление оборонительных мер. По их словам, по всему периметру города устанавливаются новые посты с военными, а старые окопы обновляются и углубляются.

    В лесопарковой зоне на северо-западе Киева, по словам очевидцев, «буквально за последние дни обновили, очистили от травы, даже углубили» старые окопы, вырытые еще год назад, передает ТАСС.

    В районе Вышгорода в Киевской области по направлению к Белоруссии также наблюдается усиленный контроль со стороны военных.

    Ранее российские ученые Александр Бартош и Анатолий Летяго из Академии военных наук в статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона», раскрыли план Великобритании по созданию буферной зоны вокруг Киева с помощью сил НАТО.

    Согласно предложению Британии, к маю 2024 года крупные мобильные силы НАТО из Румынии и Польши должны были быть готовы к вводу на Украину. Целью операции было создание буферной зоны в районе занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева.

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    27 марта 2024, 17:31 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ врезался в административное здание в Белгороде

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Белгороде украинский БПЛА попал в административное здание, разбив окно, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, в результате происшествия есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Ее доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь, говорится в Telegram-канале главы региона.

    В результате взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили над Белгородом 18 воздушных целей.

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    27 марта 2024, 13:24 • Новости дня
    Эксперт оценил небоевые потери на учениях в армии Польши

    Военный эксперт Бартош: Высокая смертность на учениях говорит о плохой подготовке армии Польши

    Эксперт оценил небоевые потери на учениях в армии Польши
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Польша направила на Украину огромное количество наемников и собственной военной техники. Это серьезно бьет по обороноспособности страны. Кроме того, пристальное внимание к ВСУ отвлекает Варшаву от организации и подготовки своей армии, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее после гибели служащего спецназначения в Польше были остановлены все военные учения в стране.

    «Известные нам факты гибели польских солдат на учениях говорят о крайне низком уровне организации подготовительных мероприятий. Обычно подобные учения планируются задолго до их начала. Руководство старается продумать каждый шаг предстоящих тренировок. Разумеется, создание безопасных условий для служащих должно быть приоритетом для командного состава», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «По всей видимости, Варшава слишком увлеклась конфликтом на Украине. До организации учений у нее попросту не доходят руки. Польша значительно израсходовала запасы собственных вооружений. Огромное количество техники и наеников отправлено ВСУ. Конечно, страна пытается восполнить потери этих двух лет», – отмечает он.

    «США и Южная Корея активно осуществляют поставки Варшаве современных образцов боевых машин. Однако встает вопрос: а насколько умело с этими новинками обращаются местные солдаты? Не думаю, что они успели на приличном уровне освоить пользование данной техникой. Скорее всего, в этом плане тоже до сих пор возникают определенные проблемы. В целом, мы можем говорить о неадекватности как политических, так и военных элит Польши. Если на учениях у них такие результаты, то что будет в случае реальных боевых действий?», – подчеркивает собеседник.

    Ранее после гибели служащего спецназначения в Польше были остановлены все военные учения в стране. Об этом говорится на официальном сайте министерства обороны страны. Инцидент произошел в Татрах во время занятий по горной подготовке. При этом трагедия стала пятым случаем смерти военнослужащих государства в рамках проводимых мероприятий.

    До этого в результате взрыва на полигоне в Солярне тяжелые ранения получили два сапера. Своевременно оказать медицинскую помощь им не удалось – оба скончались на месте учений. В начале марта в одном из учебных центров на двух солдат наехала боевая машина пехоты. Об этом сообщает ТАСС.

    При этом указ о приостановке подготовительных мероприятий не касается «действий, проводимых структурами, которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства, а также обучающими украинских солдат». Параллельно с этим оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети Х (запрещена на территории РФ, ранее – Twitter) сообщило о гибели бригадного генерала.

    Отмечается, что Адам Морчак умер «по естественным причинам, в свободное от службы время». Ряд экспертов считают, что с помощью такой формулировки власти страны могли замаскировать гибель офицера на территории Украины.

    До этого сообщалось, что в Польше стартуют маневры Dragon-24 в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024, в которых будут участвовать около 20 тыс. военных из десяти государств – членов альянса, включая мотострелков, бронетанковые войска и части специального назначения, а также 3500 единиц техники.

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    27 марта 2024, 23:27 • Новости дня
    В Белоруссии заявили о возможных диверсантах с Украины

    В Белоруссии считают, что диверсанты будут пытаться проникнуть в страну с Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Диверсионные группы, состоящие из противников властей Белоруссии, наиболее вероятно могут проникнуть на территорию республики из Украины, заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии страны полковник Андрей Богодель.

    «Проникновение подобных прокси-сил наиболее вероятно именно оттуда. Это и «полки Калиновского», и какие-то «хоругви», – приводит ТАСС слова Богоделя в интервью агентству БелТА.

    По его словам, белорусские силовики знают «пофамильно» всех возможных участников диверсионных групп и «куда они могут пойти».

    «Мы, конечно же, готовы к любому развитию событий, мы будем действовать вместе с нашими ближайшими союзниками – Российской Федерацией», – подчеркнул Богодель.

    О планах противников белорусских властей «группой от 100 до 300 человек зайти со стороны Украины» и захватить «населенный пункт, желательно районного значения», в октябре 2022 года сообщил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель. По его словам, после захвата «плацдарма» боевики планировали «потихоньку двигаться в сторону Минска».


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    27 марта 2024, 14:03 • Новости дня
    Российские войска улучшили положение на Авдеевском и Донецком направлениях
    Российские войска улучшили положение на Авдеевском и Донецком направлениях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки заняли более выгодные позиции на двух направлениях, сообщили в российском Министерстве обороны в среду.

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Зализнянского, Богдановки, Часова Яра, Клещеевки и Андреевки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 220 человек, два танка, две БМП и три автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, американская гаубица М198, немецкая САУ PzH 2000, САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н» и склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила девять контратак украинских штурмовиков 24-й, 47-й, 53-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной бригад у Шумов, Ленинского, Тоненького, Водяного, Первомайского и Бердычей в ДНР.

    ВСУ потеряли там до 255 человек, две БМП и шесть автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены САУ М109 Paladin, американская гаубица М777 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и отразила три контратаки украинских штурмовиков 128-й бригады теробороны у Старомайорского в ДНР.

    ВСУ потеряли до 60 человек, два БТР, польскую САУ Krab и САУ «Гвоздика».

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    27 марта 2024, 17:02 • Новости дня
    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады

    Посол Мешков: Россия и Франция не ведут диалог по перемирию на Украине на время Олимпиады

    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады
    @ Michael Kalyanov/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Париж не ведут обсуждений по вопросу приостановки боевых действий на Украине на время проведения Олимпийских игр, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    В эфире телеканала «Россия 24» Мешков заявил, что стороны не ведут диалог по этой теме на государственном уровне, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады.

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    27 марта 2024, 16:23 • Новости дня
    Западные СМИ предрекли потерю Украиной новых земель и войск

    BI: Преимущество России в артиллерии могут стоить Киеву земель и военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина может потерять еще больше территорий и опытных военных из-за преимущества России в области артиллерии и неопределенности по поводу помощи от Запада, сообщает издание Business Insider со ссылкой на экспертов.

    Как пишет издание, из-за того, что Украина продолжает тратить ресурсы ПВО, а военной помощи Запада не поступает, Киев может потерять больше территории и опытных военных, передает РИА «Новости». Как отмечает издание, ВКС России могут начать беспрепятственно действовать над полем боя, плюс к тому Российская армия обладает серьезным преимуществом в артиллерии.

    Business Insider сообщает, что плохое положение ВСУ Киева также связано с эффективным использованием Россией планирующих бомб, так что перспективы Киева на поле боя выглядят все более мрачными.

    Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и, по сути, некомпетентна.

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    27 марта 2024, 11:15 • Новости дня
    Bloomberg: Макрон разгневал американских и европейских союзников

    Bloomberg: Слова Макрона об отправке военных на Украину разгневали чиновников США

    Tекст: Ольга Никитина

    Противоречивый комментарий президента Франции Эммануэля Макрона о «сапогах на земле» вызвал недовольство со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и «разозлил» американских чиновников, поскольку такие высказывания, по их мнению, могут спровоцировать столкновение с Россией, пишут СМИ.

    В статье Bloomberg говорится, что недовольство со стороны союзников Макрон заслужил тем, что отказался публично исключать возможность отправки французских войск на Украину. Французский лидер, констатирует издание, не пользуется полной поддержкой союзников.

    Попытки Макрона держать российское руководство «в напряжении», возможно, дали противоположный эффект, говорится в публикации. Франция отстает от своих союзников по объему помощи Украине, при этом требуя от ЕС ввести санкции против российского зерна, что вызывает недовольство европейских фермеров.

    Несмотря на то, что некоторые страны ЕС приветствуют жесткую позицию Макрона по отношению к России, его критики считают, что он больше говорит, чем делает. В частности, Франция до сих пор не внесла финансовый вклад в инициативу по закупке снарядов для Украины, в то время как Германия выделила 300 млн евро, продолжает Bloomberg.

    С начала боевых действий на Украине Франция значительно отстает от своих союзников по общему объему помощи, отправленной Киеву. Так, Франция пообещала Киеву менее 2 млрд евро в поддержку, в то время как Германия – 22 млрд евро.

    Газета Politico писала ранее, что жесткая риторика Макрона не принесла ему популярности среди избирателей.

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    28 марта 2024, 08:15 • Новости дня
    Назван срок наполнения Каховского водохранилища после восстановления плотины

    Балицкий: Каховское водохранилище наполнится за девять месяцев при восстановлении плотины ГЭС

    Tекст: Ольга Никитина

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище, которое было опустошено после подрыва Украиной плотины Каховской ГЭС, может вернуться к прежним отметкам в течение семи-девяти месяцев после восстановления плотины.

    Если противника удастся отогнать от Каховки быстро, то все изменится, сказал Балицкий в интервью ТАСС.

    Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что плотина Каховской ГЭС, которая была частично разрушена в результате удара ВСУ, подлежит восстановлению.

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    27 марта 2024, 18:51 • Новости дня
    США заявили, что «не содействуют» Украине в ударах по России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты «не поощряют» удары киевского режима по российской территории, заявил помощник американского госсекретаря по энергетике Джеффри Пайатт.

    США «не поощряют и не содействуют» атакам на территорию России, заявил Пайатт, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что США призывали Киев прекратить атаки на российские НПЗ.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, почему США боятся ударов по НПЗ в России.

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    27 марта 2024, 15:39 • Новости дня
    Жительницу Киева обвинили в хищении донатов для ВСУ

    Украинку обвинили в присвоении 25,5 тыс. долларов, пожертвованных ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Офис генерального прокурора Украины сообщил о предъявлении обвинения жительнице Киева в присвоении 25,5 тыс. долларов, которые были собраны для помощи украинским военным.

    Женщина, являясь администратором Telegram-канала города Никополя, организовывала сбор средств на военное снаряжение, автомобили и квадрокоптеры. Переводы она принимала на свои банковские карты, а затем тратила деньги на личные нужды, передает РИА «Новости».

    В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

    Ранее жительница Лос-Анджелеса, имеющая гражданства России и США, была арестована в Екатеринбурге за сбор средств для нужд ВСУ.

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    27 марта 2024, 17:15 • Новости дня
    Два населенных пункта в Курской области оказались обесточены из-за обстрела ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, в результате чего два населенных пункта остались без электроснабжения, а также повреждены газовая труба и пять домов.

    Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что обстрел произошел днем 27 марта.

    «Никто из жителей не пострадал. Повреждены газовая труба, пять домовладений и два личных автомобиля. Обесточены село Попово-Лежачи и частично поселок Теткино», – написал он.

    Старовойт добавил, что ремонтные работы начнутся, как только это будет безопасно.

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    27 марта 2024, 15:06 • Новости дня
    Украинский военком подтвердил, что военнообязанных ловят на улицах

    Tекст: Ольга Иванова

    Замначальника Ивано-Франковского областного ТЦК Роман Боднарь заявил, что органы местного самоуправления саботируют мобилизацию, из-за чего военкоматы вынуждены вручать повестки на улицах.

    По словам Боднаря, после децентрализации власти и перехода к выборным должностям чиновники на местах не заинтересованы в мобилизации. Они «думают о предстоящих выборах или боятся расправы односельчан», сообщает ТАСС.

    В связи с этим военкоматы вынуждены вручать повестки лично, «выходя на улицы и осуществляя меры оповещения своими силами», добавил Боднарь.

    Напомним, Минобороны Украины заявило, что ВСУ в ходе мобилизации планируют заменить более 300 тыс. военных в зоне российской спецоперации. После принятия закона о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ планируют призвать до 500 тыс. человек. О намерении ВСУ мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек сообщал президент страны Владимир Зеленский.

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    28 марта 2024, 09:49 • Новости дня
    Японский журналист поразился обстановке в Мариуполе

    Daily Shincho: Мариупольцы не чувствуют влияния конфликта на жизнь города

    Tекст: Ольга Никитина

    Журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани, побывавший в Мариуполе, сообщил, что жители города не ощущают влияния конфликта на свою жизнь.

    «Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам. Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной», – передает РИА «Новости» содержание статьи японского автора.

    Итани с удивлением отметил спокойную атмосферу в магазинах и отсутствие проблем с продуктами.

    Японский журналист не встретил в городе проукраински настроенных граждан, а мариупольцы, напротив, рассказали ему о случаях насилия и унижения со стороны украинских военных.

    «Сам конфликт, конечно, продолжается, но для мариупольцев он, похоже, уже закончился», – заключил Итани.

    В мае 2022 года Минобороны России заявило о полном освобождении Мариуполя. Город активно восстанавливается.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Мариуполь стал символом освобожденных территорий.

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