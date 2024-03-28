Силы США уничтожили четыре БПЛА хуситов

США уничтожили четыре БПЛА хуситов, атаковавших американский корабль

Tекст: Денис Тельманов

Согласно заявлению Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), инцидент произошел 27 марта между 02:00 и 02:20 по времени Саны (совпадает с московским). БПЛА были запущены из Йемена и представляли угрозу для безопасности американского судна, сообщает ТАСС.



В СЕНТКОМ отметили, что в результате атаки никто не пострадал и корабль не получил повреждений.

Атака хуситов на американский корабль стала ответом на обострение конфликта в секторе Газа. Ранее движение «Ансар Аллах» заявило, что будет совершать атаки на территорию Израиля и препятствовать судоходству в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, пока не прекратится израильская операция в палестинском анклаве.

С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на эти действия США сформировали международную коалицию и начали операцию по обеспечению свободы навигации и охране судов в регионе.

В настоящий момент ситуация в Красном море остается напряженной. США и их союзники продолжают следить за действиями хуситов и предпринимают меры для защиты судоходства.

Ранее сообщалось, что хуситы заявили о готовности атаковать любое идущее в порты Израиля судно.

Член политбюро «Ансар Алла» Хузам аль-Асад заявил, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится «агрессия» и не будет снята блокада с сектора Газа.

Аль-Асад также прокомментировал сообщения СМИ о гарантиях со стороны хуситов не нападать на российские суда. Он выразил благодарность всем странам, которые «отказываются иметь дело с вражеским израильским образованием», включая Россию и Китай.