В Китае усомнились в причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»

Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»

Яков Кедми: Версия о причастности к теракту в «Крокусе» ИГИЛ противоречит целому ряду фактов

Tекст: Евгений Поздняков

«Удивительно, что западные СМИ настолько отчаянно отстаивают версию о причастности к организации теракта ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Расследование дела до сих пор продолжается. Общественность имеет доступ к ограниченному набору фактов. Составить на их основе полную картину произошедшего невозможно», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

«Однако некоторые моменты уже заставляют усомниться в истинности американской и европейской версии. В основном журналисты в качестве доказательства ссылаются на видео, якобы опубликованное афганской ячейкой «Исламского государства». В нем объединение берет ответственность за трагедию на себя», – подчеркивает собеседник.

«Даже если предположить, что запись не является фейковой, апеллировать к ней как к последней инстанции нельзя. Мелкие объединения в составе ИГИЛ часто приписывают себе теракты, осуществленные другими боевиками. Организацию не раз ловили на лжи. Данные заявления делаются зачастую с целью поднятия репутации формирования в террористических кругах», – уточняет эксперт.

«Кроме того, афганская ячейка «Исламского государства» никогда не предпринимала враждебных действий по отношению к России. Непонятно, для чего им это потребовалось сейчас. Также важно понимать специфику поведения религиозных боевиков. Свои преступления они всегда совершают не ради денег», – считает Кедми.

«Таким образом, признание террориста об оплате за содеянное выглядит крайне неубедительным. Настоящий член ИГИЛ никогда на это не пойдет. Расходится и почерк организации трагедии. Зачастую члены данного формирования используют так называемые пояса смертников. Это позволяет им действовать очень быстро», – акцентирует он.

«Они готовы к собственной гибели и идут на преступление с осознанием скорой кончины. Также подчеркну, что ни один из задержанных до сих пор не подтвердил причастности к «Исламскому государству». Однако уже известно, что при попытке отхода они двигались в сторону Украины», – подчеркивает собеседник.

«Не думаю, что ИГИЛ могло бы иметь какие-либо договоренности с этой страной. Следствию еще предстоит разобраться, кто именно и зачем планировал помочь беглецам. Совокупность всех этих фактов заставляет усомниться в истинности версии, предлагаемой западными изданиями», – замечает эксперт.

Собеседник также обратил внимание на то, что сомнения есть и у израильтян. «Сейчас люди поделились на два лагеря. Одни слепо верят статьям американских и европейских СМИ. Другие, более детально вникающие в специфику произошедшего и принципы деятельности террористов, понимают, что причастность «Исламского государства» вызывает достаточно большое количество вопросов», – резюмирует Кедми.

Ранее на официальном сайте Белого дома было размещено заявление пресс-секретаря Карин Жан-Пьер по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Она возложила ответственность на произошедшую трагедию на ИГИЛ.

Reuters, со ссылкой на американские официальные лица, сообщило, что у Вашингтона есть разведданные о причастности именно этой террористической организации к атаке. Кроме того, агентство сообщило о Telegram-канале, в котором якобы появилось заявление об ответственности ИГИЛ за теракт. Однако эксперты вскоре подвергли сомнению достоверность этой публикации.

Западная пресса, в свою очередь, продолжает настаивать на версии о причастности ИГ. Так, американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в марте США якобы собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение формирования планировало нападение на Москву. По словам одного из источников издания, члены группировки «активно действуют в России».

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что если у США были достоверные данные по теракту, то их необходимо передать России. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе». Дипломат задалась вопросом, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности».

Позднее в колонке для «Комсомольской правды» она заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство*». Дипломат подчеркнула, что Вашингтон пытается обелить «своих подопечных» и хочет прикрыть себя и офис Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ.

По мнению главреда RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян к организации теракта специально привлекли людей, которых можно было бы выдать за членов «Исламского государства». При этом она отметила, что западные СМИ совершили «тупейший фальстарт» и начали публиковать статьи со своей версией произошедшего еще до задержания злоумышленников.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему к теракту, вопреки заявлениям Запада, может быть причастно не ИГИЛ, а Украина.