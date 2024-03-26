Одна из целей теракта – заставить российскую власть шарахаться, делать резкие движения, менять заранее намеченные планы. Поэтому после того, как были выплеснуты эмоции, без которых было не обойтись, нам всем предстоит продолжать делать то, что должно.9 комментариев
Песков заявил, что победитель ОИ сам станет российским флагом
Песков призвал относиться с уважением к решению российских спортсменов участвовать в Олимпиаде
Российский спортсмен, выступая на Олимпиаде без российского флага, в случае победы сам «становится и гимном, и флагом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как подчеркнул Песков, невозможно было представить, что российский спортсмен «вот за эти сребреники» согласится «продать свою Родину» и «ради участия в Олимпиаде подпишет бумагу об осуждении СВО». Поступивший так, по мнению Пескова, «стал бы исчадием ада». Однако, отметил Песков, это условие, вроде бы, отменено, поэтому речь идет о личном решении спортсменов и федераций.
Песков указал, что у России контактов с МОК сейчас практически нет, поэтому непонятно, кто будет обеспечивать организацию участия россиян в Олимпиаде, пишут «Аргументы и Факты».
Он признал, что многие атлеты мечтают об участии в Олимпиаде, и другого шанса у них может просто не быть. В связи с этим Песков призвал относиться с уважением к решению атлетов поехать на Игры.
По его словам, зрители все равно будут знать, что участник соревнований – российский спортсмен, даже если тот выступает «без нашего флага». Песков заявил: «А если он выиграет, мы что, не будем им гордиться, потому что он без нашего флага? Будем гордиться. Он сам и будет флагом! Олимпийский чемпион, он сразу флагом и становится. И гимном, и флагом».
Песков выразил сожаление в связи с тем, что международный спорт стал заложником политических игр. Однако «если что-то где-то начинает подгнивать, то в другом месте появляются новые ростки», сказал он. Песков заявил, что в России рассчитывают на «усилия наших спортивных властей по созданию альтернативных форматов» и федераций.
Напомним, исполнительный комитет Международного олимпийского комитета утвердил флаг и гимн для спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх – 2024 в Париже в нейтральном статусе (AIN). Сообщается, что медали, которые завоюют нейтральные атлеты, не будут отображаться в таблице медалей. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что российским спортсменам, получившим допуск на Олимпийские игры 2024 года в Париже, стоит ехать на соревнования