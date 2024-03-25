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В правительстве обсудили систему подачи документов в вузы «Поступай в вуз онлайн»
Приемная кампания в вузы стартует 20 июня, в этом году общее количество абитуриентов вузов может превысить 1 млн человек, предыдущие годы показали, что использование сервиса «Поступай в вуз онлайн» очень удобно для абитуриентов. Сервис обсудили в правительстве России.
«Мы должны создать все необходимые условия для поступления. Количество бюджетных мест в этом году превышает 620,5 тыс., важно реализовать удобную и прозрачную систему конкурса абитуриентов. Ключевой инструмент для решения этой задачи – суперсервис «Поступай в вуз онлайн». Необходимо также держать на контроле реализацию права на поступление в вузы участников СВО и членов их семей в рамках отдельной квоты», – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова приводятся в Telegram-канале правительства.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал о том, что количество заявлений в вузы и отзывы абитуриентов об использовании электронного сервиса говорят о его удобстве. При этом он отметил, что каждая цифровая система нуждается в постоянном обновлении, чтобы отвечать еще большему количеству запросов граждан.
«Нет сомнения, что наша межведомственная работа с коллегами обеспечит приемную кампанию без перебоев, и все, кто захочет прийти учиться в университет, смогут это сделать», – отметил министр.
Глава Минцифры Максут Шадаев в свою очередь подтвердил, что работа по подготовке суперсервиса к приемной кампании идет в штатном режиме.
«В этом году мы расширяем функционал – с помощью портала госуслуг абитуриенты смогут заключить с работодателем договор целевого обучения. По такому договору студент может на протяжении всего обучения получать поддержку от работодателя, а затем гарантированно к нему трудоустроиться», – отметил глава Минцифры.
На совещании определили статус готовности к старту приемной кампании с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» и готовность организации приема на целевое обучение с использованием единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (платформа должна быть доработана Рострудом до 1 мая).
В 2023 году с помощью сервиса подали заявления в вузы 2,2 млн абитуриентов. Ожидается, что в 2024 году этот показатель увеличится.