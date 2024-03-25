Российские средства ПВО уничтожили две ракеты С-200 над Ростовской областью

Российские войска продвинулись к Часову Яру в ДНР

Пушилин: ВС России взяли Красное и продвигаются к Часову Яру

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, освобождение Красного и продвижение ВС России в районе Часова Яра делает все более близкой возможность начала восстановления в Артемовске, передает РИА «Новости».

Пушилин добавил, все это время в Артемовске не было возможности приступить к разминированию и разбору завалов из-за непрекращающихся обстрелов.

Он отметил, что ВСУ постоянно обстреливают город, не давая возможности начать восстановительные работы, поэтому продвижение наших подразделений дает такую возможность.

Ранее сообщалось, что на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в ДНР.