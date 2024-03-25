РКК: На помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле» собрали почти 368 млн рублей

Средства, которые собираются на счет РКК, будут направляться на адресную помощь и поддержку в долгосрочном периоде, сообщила организация на своем сайте.

«Всего за двое суток общими усилиями всей страны нам удалось 367 млн 847 тыс. 147 рублей, которые будут направлены на оказание долгосрочной помощи всем, кто пострадал в этой страшной трагедии. В данном случае мы говорим не про месяц работы, а годы, которые, порой, нужны для полного психологического и физического восстановления. Мы осознаем всю ответственность, которая на нас ложится. Координация мер поддержки с уже существующими мерами крайне важна», – сказал председатель РКК Павел Савчук.

Всего из общей суммы собранных пожертвований 227 млн 140 тыс. 285 рублей приходится на физические лица (172 тыс. 821 человек перевел пожертвования), что является беспрецедентным случаем для сборов РКК последних лет. 140 млн 706 тыс. 861 рубль перевели юридические лица, включая крупный бизнес и индивидуальных предпринимателей.

По словам Савчука, формируется состав специальной комиссии, в которую, в соответствии с новыми стандартами РКК при объявлении национальных сборов, войдут представители органов власти по социальному блоку от Москвы и Московской области, общественные деятели, представители пострадавших, а также РКК.

Комиссия РКК проведет выработку, координацию, мониторинг эффективности мер поддержки; определит категории благополучателей и направления расходования средств; утвердит порядок оказания помощи, в том числе перечень необходимых документов; осуществит контроль за использованием средств благотворительных пожертвований, рассмотрение отчетности.

Помощь оказывается в восстановлении после лечения; оказывается психосоциальная поддержка; оказывается психологическая помощь в долгосрочном периоде; адресная помощь с учетом индивидуального подхода; иные направления в соответствии с выявленными потребностями и решениями Специальной комиссии.

По опыту РКК при организации помощи в подобного рода трагедиях средства могут быть направлены, в частности на психологическую помощь в долгосрочном периоде (один-два года в зависимости от потребностей), санаторно-курортное лечение, предоставление средств реабилитации, переоборудование жилья лиц с приобретенной инвалидностью, решение индивидуальных трудных жизненных ситуаций и полноценного восстановления и т. д.

Конкретный список потребностей РКК будет уточнять и определять в координации с ответственными специалистами, а также формирующейся специальной комиссией. Во взаимодействии с социальными работниками список потребностей будет регулярно уточняться и дорабатываться.

В случае выявления потребности в оказании срочной помощи, пострадавшие и их семьи уже сейчас могут обратиться в Единый центр помощи очно или по телефону (8 800 550-50-30). Адрес: бульвар Строителей, д. 4, корп. 1, этаж 1 (БЦ «Кубик»).

С начала трагедии и по настоящее время в круглосуточном режиме работы психосоциальную поддержку могут получить все желающие по бесплатному номеру РКК: 8-800-250-18-59.