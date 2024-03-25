Одна из целей теракта – заставить российскую власть шарахаться, делать резкие движения, менять заранее намеченные планы. Поэтому после того, как были выплеснуты эмоции, без которых было не обойтись, нам всем предстоит с холодной головой продолжать делать то, что должно.2 комментария
Британский эксперт: Россия показала НАТО готовность уничтожать F-16 на Украине
Британский военный эксперт Меркурис: Россия показала НАТО, что сможет уничтожить западные F-16 на Украине
Российские военные своими действиями на Украине ясно дали понять НАТО, что способны нанести удары по истребителям F-16, если те будут размещены на украинских аэродромах, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.
По его словам, удар по аэродрому Староконстантинов, который планировался как место базирования F-16, может замедлить их поставки и служит предупреждением для стран НАТО о том, что если эти самолеты будут размещены на данном аэродроме, Россия нанесет по ним удар, передает РИА «Новости».
Эксперт полагает, что Россия таким образом продемонстрировала альянсу «красную линию», которую НАТО не стоит переступать.
Ранее сообщалось о налете ударных БПЛА, которые двигались в район аэродрома Староконстантинов.