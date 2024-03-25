  • Новость часаВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 120 военных и шесть танков
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Давка идей так же опасна, как и давка при пожаре

    Одна из целей теракта – заставить российскую власть шарахаться, делать резкие движения, менять заранее намеченные планы. Поэтому после того, как были выплеснуты эмоции, без которых было не обойтись, нам всем предстоит с холодной головой продолжать делать то, что должно.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    25 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    22 комментария
    25 марта 2024, 13:43 • Новости дня

    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 120 военных и шесть танков

    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 120 военных и шесть танков
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Авдеевском направлении потеряла до 120 человек, шесть танков и два автомобиля, сообщило Министерство обороны.

    Группировка войск «Центр» на этом направлении улучшила положение по переднему краю и отразила десять контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-й механизированных бригад у Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Бердычей в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Там ВСУ потеряли до 120 человек, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация», гаубица Д-20, противотанковая пушка «Рапира», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 57-й мотопехотной бригады ВСУ у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 20 человек и САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки (ДНР).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 175 человек, две бронемашины, включая американскую БМП Bradley. При контрбатарейной борьбе поражены две польские САУ Krab, противотанковая пушка «Рапира», станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила формирования 102-й, 121-йи 128-й бригад теробороны у Малиновки (Запорожская область), Старомайорского и Макаровки (ДНР). Там украинская сторона потеряла до 110 человек.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 28-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ у Работино, Нестерянки (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область). Украинская сторона потеряла там до 40 человек и девять пикапов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах. Средства ПВО уничтожили 103 украинских дрона и 31 снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и «Ураган».

    С начала СВО уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17011 дронов, 489 ЗРК, 15598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 машин РСЗО, 8521 орудие полевой артиллерии и минометов.

    24 марта 2024, 14:55 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат
    ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    За минувшие сутки ВСУ потеряли около 1030 солдат на Купянском, Белгородском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях, сообщили в Минобороны России.

    На Купянском направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», говорится в Telegram-канале ведомства.

    На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины. В результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО  Vampire RM-70 чешского производства, а также реактивная система залпового огня Mars производства ФРГ.

    На Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, гаубицу М119 производства США, орудие Д-30 и полевой склад боеприпасов.

    На Авдеевском направлении противник потерял до 360 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

    На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и противотанковая пушка «Рапира».

    На Херсонском направлении подразделения ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три автомобиля.

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    25 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Часову Яру в ДНР

    Пушилин: ВС России взяли Красное и продвигаются к Часову Яру

    Российские войска продвинулись к Часову Яру в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Красного и продвижение российских войск к Часову Яру позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.

    По его словам, освобождение Красного и продвижение ВС России в районе Часова Яра делает все более близкой возможность начала восстановления в Артемовске, передает РИА «Новости».

    Пушилин добавил, все это время в Артемовске не было возможности приступить к разминированию и разбору завалов из-за непрекращающихся обстрелов.

    Он отметил, что ВСУ постоянно обстреливают город, не давая возможности начать восстановительные работы, поэтому продвижение наших подразделений дает такую возможность.

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в ДНР.

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    24 марта 2024, 21:55 • Новости дня
    Командующий сухопутными войсками Украины пожаловался на травлю сотрудников военкоматов

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк назвал травлей критику в адрес сотрудников военкоматов за силовые задержания военнообязанных, сообщает издание «Страна».

    Он заявил, что такие действия подрывают обороноспособность страны. Павлюк считает, что главный акцент делается не на неправомерных действиях сотрудников военкоматов, а на нежелании мужчин защищать свою страну, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что видеоролики о силовых задержаниях не содержат контекста. По данным минобороны Украины, менее половины сотрудников военкоматов (46%) участвовали в боевых действиях.

    Ранее в Одессе женщина выгнала из трамвая сотрудника военкомата, который пытался проверить документы у мужчин.

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    25 марта 2024, 11:37 • Новости дня
    В районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв
    В районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сильный взрыв прогремел в понедельник в районе аэропорта Жуляны в Киеве, сообщили очевидцы.

    По словам местных жителей, в центральных районах украинской столицы прогремело три сильных взрыва, передает ТАСС.

    Очевидец сообщил также, что несколько взрывов с разницей в десять секунд раздались в Голосеевском районе на юго-западе Киева. Здесь, по его словам, прозвучало не менее пяти взрывов.

    В столичном регионе Украины объявлена воздушная тревога.

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    24 марта 2024, 14:23 • Новости дня
    МО: ВКС России ударили по объектам энергетики и ВПК Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки безэкипажных катеров на Украине, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, ночью ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам газодобывающей отрасли, электроэнергетики, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров, передает ТАСС. В Минобороны добавили, что в результате ударов дезорганизована работа предприятий по изготовлению и ремонту вооружения, техники и боеприпасов и уничтожена военная техника и средства поражения производства стран НАТО. Все цели удара достигнуты.

    Ранее в Минэнерго Украины сообщили, что ряд подстанций, питающих промышленные предприятия и энергетический объект, обесточены в Днепропетровской области на востоке страны.

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    24 марта 2024, 20:46 • Новости дня
    Стало известно об отставке командующего подготовкой командования сухопутных войск ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк ушел в отставку, сообщил телеканал ТСН.

    Николюк заявил, что планирует продолжить службу в армии на другом направлении фронта, он переходит на должность командира одного из соединений на фронте, передает РИА «Новости».

    Николюк не уточнил, чем именно было вызвано его решение уйти с поста командующего.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал и подписал «ряд новых кадровых назначений для сил обороны» страны.

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    24 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрыв прогремел в Одессе, сообщило украинское издание «Страна».

    В СМИ указали, что сообщения о взрывах появились в местных пабликах. Воздушная тревога в регионе не объявлялась, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны России сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки безэкипажных катеров на Украине.

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    24 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    В Киеве идет митинг с требованием организации обмена пленных

    На Европейской площади в Киеве проходит митинг с требованием обмена пленных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Митинг с требованием организации обмена пленных вновь проходит на Европейской площади в центре Киева, в акции принимают участие более тысячи человек, сообщает украинское агентство Укринформ.

    По сообщению агентства, в Киеве проходит митинг за возвращение военнопленных, передает РИА «Новости».

    На опубликованном видео можно заметить, что на площади собрались более тысячи человек, которые держат в руках плакаты с соответствующими призывами, мимо проезжающие автомобили сигналят в поддержку собравшихся.

    Ранее издание Asia Times сообщило, что военнослужащие украинской армии начали чаще сдаваться в плен, они ставят условием отказ от обмена с Украино.

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    25 марта 2024, 03:19 • Новости дня
    Азербайджан отверг заявления о поставках минометных снарядов на Украину

    Азербайджан отверг утверждения в армянском сегменте Сети о поставках минометных снарядов на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство оборонной промышленности Азербайджана отвергло утверждения о поставках минометных снарядов Украине в 2022 и 2023 годах.

    Армянские СМИ и каналы в Telegram заявили, что в 2022–2023 годах по линии министерства оборонной промышленности Азербайджана Киев получил около 25 тыс. минометных снарядов калибра 82 мм, передает ТАСС.

    В ответ на армянские публикации министерство назвало эти сведения «фейками и дезинформацией». В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения в армянских каналах уже появлялись. Министерство вновь подчеркнуло, что Азербайджан не поставлял никакой продукции военного назначения «в указанном направлении».

    Напомним, Украина жалуется на «огромный дефицит артиллерийских снарядов и других типов вооружений».

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    24 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 11 ракет Storm Shadow

    Минобороны: ПВО России за сутки сбила 172 украинских дрона и 11 Storm Shadow

    Российская ПВО сбила 11 ракет Storm Shadow
    @ Rept0n1x/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы ПВО за сутки сбили 172 украинских дрона, 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун» и 22 снаряда РСЗО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

    Как говорится в сообщении, средствами ПВО за сутки было уничтожено 172 украинских БПЛА, 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун», четыре ракеты MALD и 22 реактивных снаряда систем HIMARS и Vampire, передает ТАСС.

    Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что удары Украины по кораблям Черноморского флота России в течение последних двух лет украинского конфликта наносились ракетами, поставленными НАТО.

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    25 марта 2024, 02:30 • Новости дня
    Захарова обвинила США в попытках перекраивать миропорядок руками террористов

    Захарова после заявлений Вашингтона о теракте в «Крокусе» указала на роль США в появлении ИГ

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления США о том, что ответственность за теракт в «Крокусе» несет «Исламское государство», а не Украина.

    Захарова в колонке для «Комсомольской правды» заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство».

    По словам Захаровой, у американцев «нет выхода»: миллиарды долларов, поставки оружия киевскому режиму, русофобия, запрет на переговоры, поддержка любых действий Киева, игнорирование украинских терактов – все это указывает на спонсирование Вашингтоном украинского терроризма.

    Отсюда и попытки обелить «своих подопечных» и попытки «прикрыть себя вместе с созданным ими же режимом Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ». Однако США «попали в свой же собственный ржавый капкан», заявила Захарова.

    Она напомнила о том, как в результате деятельности США в Афганистане, Ираке и Сирии возникли «Аль-Каида*» и «Исламское государство*». Захарова отметила, что «по странному стечению обстоятельств, в последние годы ИГИЛ скорректировал свои планы и теперь осуществляет вылазки в основном против врагов и противников США»: талибов, иранцев, сирийского правительства и России.

    В 1992 году США навязали палестинцам «демократический выборный процесс», что привело к созданию в секторе Газа партии ХАМАС, а в 2021 году Джо Байден разморозил выплаты ХАМАС в размере 360 млн долларов, указала Захарова.

    «В чем же логика, спросите вы? В деньгах и власти. А в условиях международно-правового запрета на прямые интервенции еще и в том, чтобы сеять «управляемый хаос» и перекраивать миропорядок руками террористов. Внимание, вопрос к Белому дому: точно ИГИЛ*, не передумаете?», – заявила Захарова.

    Напомним, в Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Захарова призвала США запомнить, что в теракте они обвинили ИГ*. В экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ*, чтобы скрыть причастность Украины.

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    25 марта 2024, 13:15 • Новости дня
    ФСБ задержала поджигателей трансформаторных подстанций в Ростове-на-Дону

    ФСБ задержала поджигателей трансформаторных подстанций и нефтепровода в Ростове-на-Дону

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудниками ФСБ были задержаны четыре человека, подозреваемые в поджоге двух трансформаторных подстанций и подготовке к поджогу магистрального нефтепровода, возбуждены дела по статье «Террористический акт».

    Следствием установлено, что задержанные совершили поджоги двух трансформаторных подстанций в Первомайском районе Ростова-на-Дону, которые обеспечивали электроэнергией жилые дома, административные и социально значимые объекты, передает ТАСС.

    В ФСБ уточнили, что задержанные планировали поджечь магистральный нефтепровод, принадлежащий АО «Черномортранснефть». В настоящее время все четверо заключены под стражу.

    Ранее в Забайкальском крае во Второй Восточный окружной военный суд поступило дело в отношении 13 обвиняемых в диверсиях и покушении на теракт.

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    25 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два зенитных ракетных комплекса Patriot поражены ракетным ударом в аэропорту Жуляны в Киеве, сообщили в силовых структурах России.

    Источник ТАСС подтвердил поражение двух ЗРК Patriot в Жулянах с наемниками из стран НАТО в составе.

    Ранее в районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв.

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    25 марта 2024, 02:47 • Новости дня
    Одесса частично осталась без электричества

    После взрывов в Одессе повреждена энергетическая инфраструктура

    Одесса частично осталась без электричества
    @ Минобороны России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, где произошли взрывы, повреждения получила энергетическая инфраструктура, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

    Кипер сообщил, что «в части Одессы нет электроснабжения», передает ТАСС.

    Кроме того, сообщается, что взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

    Напомним, в Николаевской и Одесской областях Украины прозвучала воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы.

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    24 марта 2024, 20:02 • Новости дня
    При обстреле Белгородской области пострадали четыре человека

    Tекст: Ольга Иванова

    Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО, было сбито 22 воздушные цели на подлете к городу, четыре человека пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Он сообщил, что среди пострадавших мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья, они доставлены бригадами скорой в городскую больницу №2. Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительным данным, различные повреждения получили 22 квартиры в семи МКД, семь частных жилых домовладений и один хозсубъект. Также повреждены 11 автомобилей.

    Ранее Гладков сообщал, что в результате обстрела окраины села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны ВСУ пострадал один человек.

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