На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.3 комментария
Пострадавшие в теракте в «Крокус Сити Холле» начали получать компенсации
В Москве и Московской области начались выплаты единовременной материальной помощи пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил департамент труда и социальной защиты населения Москвы.
Помощь получают люди из всех регионов России, как находящиеся в больницах, так и уже выписанные. Тем, кто находится в больницах, с оформлением прямо на месте помогают социальные координаторы, передает РИА «Новости».
Выплаты уже получили пострадавшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, Республики Удмуртия и Пермского края.
Размер выплаты зависит от тяжести полученных травм.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы и Московской области окажут материальную поддержку пострадавшим в трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл»