Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
Дочь космонавтов находилась в «Крокусе» в момент теракта
Роскосмос: Дочь космонавта Рюмина была в «Крокусе» в момент теракта
В «Крокус Сити Холле» во время произошедшего накануне теракта находилась дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой Евгения Рюмина.
Как сообщили в Роскосмосе со ссылкой на Кондакову, Евгения успела эвакуироваться, но потеряла сумку с документами, передает ТАСС.
Женщину ошибочно признали погибшей в теракте из-за выпавшего из сумки паспорта.
По последним данным, теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни 115 человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил, что это число может вырасти.