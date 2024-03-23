Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
Воробьев предупредил о значительном росте числа жертв теракта в «Крокусе»
Губернатор Воробьев: Количество жертв теракта в «Крокусе» будет значительно расти
После разбора завалов в концертном зале в «Крокус Сити Холле» число жертв будет значительно расти, ситуация очень тяжелая, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Центре помощи родственникам погибших и пострадавших при теракте.
Воробьев заявил, что ситуация в зале, где происходили самые ужасные события, крайне тяжелая, ожидается, что число жертв будет расти значительно. Количество тех, кто погиб, пострадал, будет видно при разборе завалов, передает ТАСС.
По его словам, концертный зал в «Крокусе» полностью выгорел, под угрозой обрушения остатки потолка. Губернатор считает, что разбирать завалы будут несколько суток. Он отметил, что спасатели работают на месте трагедии в «Крокусе» круглосуточно, привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники, найдены еще 20 тел.
Ранее в СК заявили, что число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 115 человек.