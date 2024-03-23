Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на компромиссы и запустил процесс тотального противостояния.14 комментариев
СК показал работу криминалистов на месте теракта в «Крокусе»
СК: Следователи изымают в «Крокусе» оружие, боеприпасы и записи с камер наблюдения
Следственный комитет России показал работу криминалистов на месте теракта в «Крокусе», они изымают оружие и боеприпасы, изучают записи с камер наблюдения, проводят экспертизы, в том числе генетические и дактилоскопические.
«Производится осмотр тел погибших... С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические», – говорится в сообщении на официальном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия.
Ранее Следственный комитет России сообщил, что число погибших в «Крокусе» возросло до 60 человек и может увеличиться.
Напомним, в пятницу 22 марта несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в фойе и концертном зале. После нападения в здании начался пожар.