СК показал работу криминалистов на месте теракта в «Крокусе»

СК: Следователи изымают в «Крокусе» оружие, боеприпасы и записи с камер наблюдения

Tекст: Денис Тельманов

«Производится осмотр тел погибших... С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические», – говорится в сообщении на официальном Telegram-канале ведомства.



Отмечается, что следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что число погибших в «Крокусе» возросло до 60 человек и может увеличиться.

Напомним, в пятницу 22 марта несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в фойе и концертном зале. После нападения в здании начался пожар.