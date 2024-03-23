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Россельхознадзор обеспокоен качеством экспортных партий российского зерна
Россельхознадзор зафиксировал в 2024 году значительный рост числа партий российского зерна, не соответствующих карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортеров. Это может негативно сказаться на репутации России как надежного поставщика зерна и привести к потере позиций на мировом рынке.
В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что с начала 2024 года в адрес Службы поступило уже 13 уведомлений о несоответствии российского зерна, а 2023 году – всего 33 уведомления. При этом, по данным Россельхознадзора, участники зернового рынка не принимают должных мер по обеспечению карантинного фитосанитарного благополучия зерна.
В частности, Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора и Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия было направлено 1277 уведомлений производителям зерна, но это не привело к улучшению ситуации.
Россельхознадзор упомянул ситуацию с ТД «РИФ» – с начала 2024 года в 44 (или 81%) экспортных партиях зерна этой компании, объемом более 1 млн тонн, были выявлены несоответствия требованиям стран-импортеров. Несмотря на многочисленные уведомления и профилактические визиты со стороны Россельхознадзора, ТД «РИФ» не предприняла должных мер для контроля за соответствием экспортных партий требованиям стран-импортеров.
В связи с этим Россельхознадзор в очередной раз обращает внимание участников зернового рынка на необходимость неукоснительного соблюдения требований государств-импортеров. Это необходимо для сохранения репутации России как поставщика безопасной и качественной зерновой продукции на мировом рынке.