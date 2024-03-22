Tекст: Кристина Цыцура

Он добавил, что российская экономика показала устойчивость, а темы ее роста опередили Британию, передает ТАСС.

Дженкинс также отметил, что «Россия, Китай, Иран, КНДР и Сирия», а также другие страны Азии и Африки «подвергаются бичеванию» и «становятся жертвами экономической агрессии из-за санкций Запада. Это же, в свою очередь, приводит к обнищанию миллионов людей.

При этом нет доказательства, что бичевание продвигает дело демократии, указал журналист.

Ранее в Кремле снова подчеркнули незаконность антироссийских санкций.