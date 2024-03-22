Агрессия против Югославии 25 лет назад стала завершением «конца истории» и одним из факторов, определивших дальнейшее развитие российской внешней политики. В марте 1999 года началась следующая холодная война в том смысле, как ее определил создавший термин писатель Джордж Оруэлл.0 комментариев
Американский журналист назвал экономическую войну против России контрпродуктивной
Полномасштабная экономическая война против России контрпродуктивна для западных стран, так как способствовала формированию антизападной коалиции в мире, заявил для британской газеты Guardian журналист Саймон Дженкинс.
Он добавил, что российская экономика показала устойчивость, а темы ее роста опередили Британию, передает ТАСС.
Дженкинс также отметил, что «Россия, Китай, Иран, КНДР и Сирия», а также другие страны Азии и Африки «подвергаются бичеванию» и «становятся жертвами экономической агрессии из-за санкций Запада. Это же, в свою очередь, приводит к обнищанию миллионов людей.
При этом нет доказательства, что бичевание продвигает дело демократии, указал журналист.
Ранее в Кремле снова подчеркнули незаконность антироссийских санкций.