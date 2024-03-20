  • Новость часаШойгу объяснил попытки киевского режима зайти на российские территории
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    Антиукраинскую коалицию в США уничтожают изнутри
    Путин объяснил, почему Россия не стала отвечать Украине ударами по гражданским
    Медведев усмотрел пользу в возможном появлении французских войск на Украине
    Захарова сделала вывод о Скрипалях из истории с Кейт Миддлтон
    Путин назвал победу на выборах прологом к будущим победам России
    Шойгу озвучил потери ВСУ с начала года
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    Песков оценил версию об ошибке в переводе слов Макрона
    Стало известно о подвиге российского лейтенанта в зоне СВО
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась против папы Римского

    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    6 комментариев
    20 марта 2024, 14:30 • Новости дня

    В Кремле назвали незаконными санкции против России

    Песков: Россия считает незаконными введенные против нее санкции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль не комментирует сообщения о якобы договоренности США и Турции по исполнению антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, подчеркнув, что санкции являются незаконными.

    Представитель Кремля добавил, что вопрос касается отношений Анкары и Вашингтона. Россия развивает свои отношения с Турцией, но при этом считает антироссийские санкции незаконными, передает ТАСС.

    Ранее издание Hurriyet сообщило, что Анкара якобы договорилась с Вашингтоном о реализации «схемы соблюдения санкций», введенных США против РФ.

    17 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ

    Кирби: ВСУ из-за отсутствия снарядов начали отступление на Донбассе

    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отступают на вторую и третью линию обороны из-за неспособности противостоять ВС России, Украине срочно нужны боеприпасы, которые подходят к концу, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире АВС.

    Кирби, заявив об отступлении ВСУ, призвал страны НАТО помочь Украине. Кроме того, он назвал важным получение дополнительного финансирования, «потому что сейчас украинские командиры на поле боя буквально принимают решения о жизни и смерти», передает ТАСС.

    Кроме того, Кирби также заявил, что в Белом доме обеспокоены состоянием боеготовности США и ее запасами вооружений из-за поставок Киеву. По его словам, в Вашингтоне должны удостовериться, что каждый поставляемый пакет военной помощи Украине не нанесет ущерба нацбезопасности США.

    Он также пояснил, что США делают все, чтобы пополнить свои запасы вооружения.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

    В Киеве заявили о беспокойстве из-за грозящих потерь больших территорий к лету без помощи США.

    Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о готовности Киева получить от США кредит вместо безвозвратной помощи.

    Напомним, Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов, который будет включать ПЗРК Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 84 ПТРК, патроны, взрывчатку, запчасти для военной техники и другие средства.

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    20 марта 2024, 08:59 • Новости дня
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    @ Hannes P Albert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления Группы семи (G7), в котором осуждались прошедшие в России президентские выборы, сообщили СМИ.

    Газета La Repubblica уточняет, что документ был подготовлен председательствующей в G7 Италией. Такое решение американской стороны, по оценке издания, продиктовано желанием не давать повода Москве вмешиваться в грядущие в ноябре американские выборы, передает ТАСС.

    Уточняется, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан дал резолюции положительное заключение, однако, по мнению Госдепа, формулировки документа являются неуместными.

    Накануне представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал высказывания западных чиновников о прошедших в России выборах «неуважением к принципам демократии».

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    20 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием

    Советник Шойгу: США и НАТО создают ментальный театр военных действий

    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием
    @ Robert Michael/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в своей статье для журнала «Арсенал Отечества» заявил, что США и НАТО начали формировать «ментальный театр военных действий» с принципиально новыми видами оружия.

    По словам Ильницкого, содержание и характер военных действий претерпевают радикальные изменения. Захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией, передает РИА «Новости» его заявление.

    «Военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», – подчеркнул Ильницкий.

    Он также сообщил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в ведущих научных и военных центрах США и НАТО, таких как Гарвардский и Принстонский университеты, Центре инноваций НАТО, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США и других.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить на части.

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    17 марта 2024, 23:35 • Новости дня
    Захарова заявила о бесновании Запада после выборов президента в России

    Захарова заявила о бесновании Запада по методичке после выборов президента в России

    Захарова заявила о бесновании Запада после выборов президента в России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны беснуются после выборов президента в России и повторяют фразы о якобы несправедливых и несвободных выборах согласно методичкам, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале  прокомментировала заявления МИД Германии и Белого дома о «несвободных и несправедливых выборах» в России цитатой из Библии.

    «Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения; но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха», 3-я Царств 18 глава, стих 29,»,  – написала Захарова, отметив, что западные страны «беснуются по методичке».

    «Кто следующий? Серебряных пуль у нас на всех нападающих вурдалаков хватит!» – добавила дипломат.

    Между тем, вслед за Белым домом и МИД ФРГ глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выборы президента России «несвободными и несправедливыми» из-за якобы незаконного проведения выборов «на территории Украины», без независимого мониторинга со стороны ОБСЕ.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что оценка Вашингтоном выборов президента России не отразится на их легитимности.

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    18 марта 2024, 21:26 • Новости дня
    В постпредстве РФ при ООН назвали демагогией инициативу США по контролю над вооружениями
    В постпредстве РФ при ООН назвали демагогией инициативу США по контролю над вооружениями
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявление США о готовности вести с Россией и Китаем диалог о контроле над вооружениями является обычной демагогией, заявила советник постпредства РФ при ООН, политический координатор работы в Совете Безопасности ООН Надежда Соколова.

    Она отметила, что тему ядерного разоружения на заседании СБ ООН предложило  японское председательство. Соколова подчеркнула, что для Токио это крайне чувствительный вопрос.

    «Но вот что интересно. Мининдел Японии (как и Генсекретарь ООН) заявила, что катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться. А вот вопрос о том, кто их бомбил, старательно обходила стороной. Зато попыталась осудить Россию за «угрожающую ядерную риторику», – написала Соколова в своем Telegram-канале.

    По ее словам, так же скромничали в упоминании единственного в истории человечества случая использования ядерного оружия и сам Гутерриш, и остальные члены Совета безопасности: «У них выходило так, что 79 лет назад бомбы на два японских города упали из ниоткуда. Что-то вроде неотвратимого стихийного бедствия».

    Но мы напомнили и пристыдили японцев, что они боятся вслух сказать о том, кто погубил тысячи мирных жителей их страны, сообщила Соколова.

    По ее словам, также было доведено до участников дискуссии, что идею построения мира без ядерного оружия нельзя реализовать за один день, а спешка может только навредить.

    «А разошедшаяся в СМИ цитата из выступления американского постпреда (про готовность вступить в двусторонние дискуссии с Россией и Китаем) – это ничего нового, обычная демагогия. Понятно, что в условиях декларируемой Западом цели нанести России «стратегическое поражение» никакой реальной дискуссии быть не может», – отметила она.

    Ранее в США заявили, что Вашингтон готов начать двусторонние переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями без предварительных условий.

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    18 марта 2024, 14:31 • Новости дня
    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»

    «Царьград»: В утечке данных Пентагона есть сведения о «Бахмутской мясорубке»

    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра рассекретил в чате в Discord планы НАТО о помощи ВСУ, а также материалы о боях за Артемовск и так называемой операции «Бахмутская мясорубка».

    Тейшейра, по информации «Царьграда», переснимал ценные документы с бумажных носителей и публиковал их в Discord. Такой масштабной утечки секретных данных, которую организовал Тейшейра, не было со времен Эдварда Сноудена, отмечается в статье.

    Так, американский военнослужащий публиковал секретные данные Пентагона о состоянии «конфликта России и Украины» на 1 марта 2023 года, в которых, в частности, сообщалось, что С-300 и ЗРК «Бук» обеспечивают 89% всего воздушного прикрытия Украины. При этом боезапас «Буков», согласно размещенным данным, будет полностью исчерпан к 31 марта 2023-го, а С-300 – ко 2 мая 2023 года.

    Один из других документов имеет заголовок «Украинские силы в Бахмуте почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации». Кроме того, слитые данные подтверждают прямое участие натовских военных специалистов в сборке и наладке западной военной техники, которую поставляли для нужд ВСУ.

    «Утечка Тейшейры должна была нанести мощный удар по планам НАТО», – говорится в публикации.

    Напомним, Тейшейра, обвиняемый в утечке данных Пентагона, находится под стражей по решению суда в Бостоне.

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    19 марта 2024, 00:57 • Новости дня
    Россия не увидела оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями

    В России не увидели оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями, заявили в представительстве при ООН

    Россия не увидела оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В России не видят основ для диалога с США по контролю над ракетно-ядерными вооружениями, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Основы для такой работы в условиях попыток западных стран нанести России «стратегическое поражение» и их отказа уважать наши жизненно важные интересы мы не видим», – сказал Полянский, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что вопросы стратегического диалога между Россией и США не могут рассматриваться без учета общего военно-политического контекста, поэтому любое взаимодействие двух стран в этой сфере будет возможно «только в случае кардинального пересмотра США и НАТО их крайне враждебного антироссийского курса».

    Также, по словам Полянского, требуется готовность США вступить в комплексный диалог с учетом всех значимых факторов стратегической стабильности.

    Особый акцент, по его словам, требуется сделать на устранение первопричин фундаментальных противоречий между двумя странами в области безопасности.

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    19 марта 2024, 02:59 • Новости дня
    В Польше упал американский разведывательный беспилотник MQ9 Reaper

    Беспилотник MQ9 Reaper Вооруженных сил США совершил «экстренную посадку» в Польше в ненаселенной местности

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper ВВС США совершил экстренную в районе города Мирославец посадку после потери связи при выполнении плановых учений в Польше, сообщило генеральное командование Вооруженных сил страны.

    «Приземление произошло в соответствии с процедурами на охраняемой ненаселенной территории», – передает сообщение командования ТАСС.

    Отмечается, что инцидент произошел 18 марта после 23 часов (01:00 мск 19 марта). Состояние упавшего аппарата не раскрывается. Место падения беспилотника оцепили спецслужбы, которые ведут расследование.

    Ранее сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник над Воронежем. Пострадавших и существенных последствий на земле нет.

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    20 марта 2024, 11:07 • Новости дня
    Турция и США договорились о новой системе по антироссийским санкциям

    Hurriyet: Турция и США согласовали систему соблюдения санкций против России

    Турция и США договорились о новой системе по антироссийским санкциям
    @ Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    По информации турецкой газеты Hurriyet, США и Турция достигли соглашения о новой системе применения санкций против России.

    Согласно новой схеме, США будут сначала уведомлять Турцию о компаниях, которые могут попасть под санкции за сотрудничество с Россией. После этого Вашингтон запросит у Анкары информацию о данных компаниях, и если Турция проведет расследование и сообщит о результатах, будут приняты необходимые меры, передает РИА «Новости».

    Ранее США без предварительного уведомления вводили санкции против турецких компаний, ведущих бизнес с Россией. Анкара не раз заявляла, что не присоединяется к односторонним санкциям против Москвы, но при этом не позволяет их обходить.

    Новая система, как пишет издание, призвана повысить прозрачность и координацию между США и Турцией в вопросе санкций против России.

    6 марта управляющая грузовым терминалом Дортиол в турецкой провинции Хатай компания Global Terminal Services (GTS) заявила своим клиентам об остановке приема всех российских товаров.

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    20 марта 2024, 09:50 • Новости дня
    В Роскачестве оценили угрозу отключения в России смартфонов Apple и Google

    Эксперт Роскачества заявил, что отключение в России смартфонов Apple и Google принесет репутационный ущерб

    В Роскачестве оценили угрозу отключения в России смартфонов Apple и Google
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Компании Google и Apple чисто технически могут отключить в России свои смартфоны, однако в этом случае гаджеты станут «кирпичами», это принесет производителю репутационный ущерб, отметил глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

    По его словам, такое отключение технически вероятно, оно может произойти согласно тому же механизму, когда блокируются краденые смартфоны, передает РИА «Новости».

    Кузьменко добавил, что в этом случае гаджет Apple будет заблокирован, на нем будут потеряны все данные. Владельцы же Android смогут сохранить информацию, при этом устройство будет почти невозможно вернуть к работе без крупных трат.

    Эксперт подчеркнул, что американские компании вряд ли пойдут на этот шаг. В первую очередь из-за того, что в лицензионном соглашении не предусмотрены какие-либо условия для блокировки пользователей в определенной стране. Кроме того, компания получит репутационный ущерб и многомилионные иски.

    Ранее в России предупредили о том, что модификация смартфонов и телефонов аппаратным и программным способом может повлечь для россиян административную ответственность.

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    17 марта 2024, 20:37 • Новости дня
    Захарова о выборах за границей: Они хотели как хуже, а получилось по-нашему

    Захарова заявила о безуспешных попытках Запада сорвать участие россиян в выборах президента России

    Захарова о выборах за границей: Они хотели как хуже, а получилось по-нашему
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россияне за рубежом отвергли призывы маргиналов и выстроились в очереди не на акциях протеста, а чтобы сделать свой свободный выбор и проголосовать на выборах президента России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова отметила высокую активность российских избирателей за рубежом и в разных странах мира. По ее словам, люди стояли в очередях все три дня и не расходились до позднего вечера.

    Также она рассказала, что российские посольства направляли дополнительных сотрудников, чтобы люди могли попасть на избирательные участки. Захарова подчеркнула, что граждане России вопреки всем угрозам отвергли призывы маргиналов и пришли отдать свой голос, сделали свой свободный выбор.

    Дипломат обратила внимание, что пропагандисты Запада искажают факты и могут назвать стоящих в очередях на избирательные участки россиян участниками «протестной полночи».

    Представитель МИД России также указала, что пропагандисты не сообщат о закрытии в Германии генконсульства России во Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Гамбурге и Мюнхене, а также о высылке сотен российских дипломатов властями США, Великобритании, ФРГ, Италии, Испании.

    Кроме того, Захарова сообщила, что пытаясь осложнить проведение выборов, в Австрии без объяснения причин объявили persona non grata двух сотрудников российского посольства.

    «Они хотели как хуже, а получилось по-нашему!», – резюмировала Захарова.

    Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что на выборах президента России за рубежом проголосовали 249 806 россиян. Данные приводятся по состоянию на 18.00 мск с учетом досрочного и трехдневного голосования.

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    18 марта 2024, 18:48 • Новости дня
    США предложили без условий начать диалог с Россией и Китаем о контроле над вооружениями
    США предложили без условий начать диалог с Россией и Китаем о контроле над вооружениями
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон готов начать двусторонние переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями без предварительных условий, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

    «США хотят вести двусторонние обсуждения на тему контроля над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас без предварительных условий. Им надо сказать лишь «да», – сказала Томас-Гринфилд, передает ТАСС.

    Ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США возобновить выполнение ДСНВ.

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    19 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями

    Политолог Корнилов: США не слышат позицию Москвы по вопросу контроля над вооружениями

    Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия не раз подчеркивала готовность обсуждать вопросы контроля над вооружениями с США. Москву интересует комплексный подход, способный удовлетворить интересы всех игроков. Однако Вашингтон к такому разговору до сих пор не готов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее в России заявили об отсутствии основ для диалога по контролю над вооружениями с США.

    «Когда речь идет о контроле над вооружениями, надо понимать, что вопрос касается не столько двустороннего диалога Москвы и Вашингтона, сколько всей системы безопасности. Еще в 2021 году мы озвучивали Штатам свои предложения по переустройству имеющейся картины. Однако и тогда, и сейчас мы сталкиваемся с принципиальным непониманием российской позиции», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, американцы готовы говорить лишь о частных мерах, которые при этом будут нести максимальную выгоду Белому дому. «Более того, это не первый случай, когда Штаты игнорируют комплексные предложения Москвы. Вспомним хотя бы проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, о чем говорил Владимир Путин. Инициатива остается без внимания с 2008 года», – указывает спикер.

    Политолог также обратил внимание на степень вовлечения американцев в конфликт вокруг Украины. Он заметил, что одномоментно с заявлениями США о якобы готовности вести диалог с Москвой Вашингтон продолжает видеть в Киеве инструмент давления на Россию. «Плодотворный диалог в таких обстоятельствах попросту невозможен», – указывает собеседник.

    «Для того чтобы Россия была готова начать диалог, нам необходимо понимать, что оппонент намерен нас услышать. Бессмысленно говорить о таких сложных вещах с государством, не способным даже гипотетически согласиться с предложениями Москвы», – резюмирует Корнилов.

    Ранее в России заявили об отсутствии основ для диалога по контролю над вооружениями с США. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Москва не видит возможности для такой работы в условиях попыток западных стран нанести ей «стратегическое поражение».

    По его мнению, вопросы стратегического диалога между Россией и США не могут рассматриваться без учета общего военно-политического контекста, поэтому любое взаимодействие двух стран в этой сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра Вашингтона и НАТО их крайне враждебного курса в отношении РФ.

    Кроме того, Полянский заметил, что для начала диалога необходима готовность Штатов вступить в комплексное обсуждение проблемы, которое бы учитывало все значимые факторы стратегической стабильности. При этом особый акцент необходимо сделать на устранение первопричин фундаментальных противоречий между двумя государствами.

    Мнение дипломата созвучно с позицией Владимира Путина, высказанной им в рамках послания Федеральному собранию. «Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности. Но вот что хотел бы подчеркнуть, уважаемые коллеги, чтобы меня все правильно поняли: в данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Ну и что? Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя?» – цитирует президента официальный сайт Кремля.

    «Наша позиция понятна: если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, на безопасность России», – заметил глава государства.

    Напомним, в феврале Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что возобновление действия соглашения возможно, если США откажутся от «враждебного курса» в отношении Москвы, писали РИА «Новости».

    Он подчеркивал, что страны продолжают периодически обмениваться «сигналами» в рамках диалога по контролю над вооружениями, однако сложившийся диалог носит ситуативный характер и касается в большей степени функционирования дипприсутствий.

    «Весьма странно, если не сказать жестче, требовать от нас, например, возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных вооружений в условиях, когда киевский режим осуществил попытки ударить по объектам нашей дальней авиации, причем при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии США. Возникает вопрос: что именно намерены проверять там американцы? Последствия этих атак?» – также отмечал Рябков в интервью изданию «Коммерсант». Речь идет об атаке ВСУ на военный аэродром в Энгельсе, состоявшейся в декабре 2022-го. На данном объекте базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС.

    Коментарии (6)
    17 марта 2024, 20:40 • Новости дня
    Антонов: Оценка США российских выборов не отразится на их легитимности

    Tекст: Ольга Иванова

    Оценка Вашингтоном выборов президента России не отразится на их легитимности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Отвечая на вопрос о том, может ли как-либо отразиться оценка Вашингтоном российских выборов на их легитимности, Антонов подчеркнул, что России до этого «нет никакого дела», передает РИА «Новости».

    Посол добавил, что еще до выборов Вашингтон дал понять, что не примет результаты выборов в Донецке, Луганске и Крыму.

    Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что США пытались заручиться поддержкой международного сообщества в деле о непризнании выборов в России.

    Коментарии (5)
    19 марта 2024, 04:28 • Новости дня
    США захотели расширить зону досягаемости ВСУ до всей территории Крыма

    Американский сенатор Джек Рид призвал расширить зону досягаемости ВСУ до всей территории Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    Продолжение военной помощи Киеву даст украинским войскам в 2025 году возможность наносить удары по всей территории Крыма, заявил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид.

    «В следующем, 2025 году новая наступательная операция, по итогам которой они оказались бы в состоянии наносить удары по всему Крыму», – передает ТАСС слова Рида.

    Он подчеркнул, что «наибольшая часть средств», предусмотренных упомянутым документом, предназначена для «американских компаний, производящих американскую технику для вооруженных сил» США.

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    Зачем Европа выгоняет российское зерно

    Европа собирается ввести запретительные пошлины на российское зерно, хотя европейские фермеры страдают в первую очередь от украинского. Однако, похоже, что другого способа остановить беспрецедентные по масштабам фермерские бунты Еврокомиссия не придумала. Чем обернется такой шаг для России и для самих европейцев? Подробности

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    США сделали России оскорбительно несвоевременное предложение

    Вашингтон, перерезавший почти все линии контактов с Москвой, вдруг предложил ей начать стратегический диалог по контролю за вооружениями. Причем предложил публично – на полях ООН, где такому развитию событий многие рады. Это ловушка для России или шанс на восстановление хотя бы таких отношений с США, которые подстрахуют мир от начала ядерной войны? Подробности

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    Как русская радиоразведка обманывала японцев и немцев

    Современные боевые действия невозможно представить без радиоразведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти методы активно применяются сегодня российскими войсками и во время спецоперации. Между тем сами эти виды вооруженной борьбы зародились в России ровно 120 лет назад усилиями знаменитого русского флотоводца, командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирала Степана Макарова. Как это произошло? Подробности

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    Антиукраинскую коалицию в США уничтожают изнутри

    Сенатор-русофоб Линдси Грэм привез из Вашингтона в Киев плохие вести для президента Украины Владимира Зеленского: коалиция Дональда Трампа, контролирующая Палату представителей, готова выделять Украине помощь только в кредит и только в случае срочной мобилизации. Однако и у этой коалиции не все гладко: над ней нависла угроза, о которой там раньше не задумывались. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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