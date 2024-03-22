Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.6 комментариев
В Кремле назвали формирование нового кабмина «келейным» процессом
Представитель Кремля Песков назвал формирование нового кабмина «достаточно келейным» процессом
Новый состав российского правительства будет формироваться при участии парламента, процесс подбора кадров проходит без широкой огласки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, процесс подбора кадров будет достаточно «келейным», президент наберет необходимую ему команду, передают «Аргументы и факты».
Отмечается, что по закону в день инаугурации главы государства кабмин слагает полномочия, после чего президент по новой системе создает новый кабинет министров.
Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Путин набрал 87,28% голосов избирателей.