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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто в Европе России друг, кто враг, а кто так

    Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад подкрепляет русофобию ложью

    Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Пошлины на зерно из России сделают хлеб роскошью для европейцев

    ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.

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    21 марта 2024, 16:16 • Новости дня

    Политолог: Президентские выборы показали народную поддержку проводимой в стране политики

    Политолог Ананченков прокомментировал подведение официальных итогов выборов президента России

    Победа Владимира Путина на президентских выборах – это важный сигнал мировой общественности и представителям оппозиции внутри страны, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член экспертного клуба «Дигория» Марк Ананченков.

    «Президентские выборы в очередной раз доказали консолидацию российских граждан вокруг одного национального лидера и показали народную поддержку проводимой политики в стране. Итоговая явка, составившая 77,44%, отразила понимание гражданами России важности данного политического события и его роли и влияния на будущее развитие страны», – пояснил эксперт.

    Он отметил, за кандидатуру Путина на пост президента, по словам замглавы Центризбиркома Николая Булаева, за границей проголосовало свыше двух третей избирателей. Это только подтверждает легитимность избирательного процесса, отметил политолог.

    Он также отметил, что процедура трехдневного голосования в очередной раз доказала свою эффективность и удобство для большинства россиян – каждый желающий проголосовать мог прийти в любой из удобных для себя дней и отдать голос за своего кандидата.

    «То же самое можно сказать и о технологии дистанционного электронного голосования, которая продемонстрировала свою устойчивость, несмотря на большое количество DDoS-атак на систему ДЭГ», – заключил Ананченков.

    Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, в четверг были утверждены итоги выборов президента, действующего главу государства Владимира Путина избрали президентом в пятый раз.

    Согласно информации ЦИК, явка составила 77,49% избирателей. Путин набрал 87,28%. Свои голоса за действующего президента отдали 76 млн 277 тыс. 708 человек. При голосовании за границей большинство россиян также отдали свой голос за Владимира Путина.

    20 марта 2024, 20:08 • Новости дня
    Назван процент проголосовавших за Путина в ходе выборов за рубежом

    Путин набрал 72,3% голосов в ходе выборов президента России за рубежом

    Назван процент проголосовавших за Путина в ходе выборов за рубежом
    @ Диана Спиридовска/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действующий президент России Владимир Путин получил 72,3% голосов в ходе выборов главы государства за рубежом, следует из данных государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы».

    За Путина свой голос отдали 275 249 избирателей, за ним идет кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков с 63 388 голосов, на третьем месте – кандидат от КПРФ Николай Харитонов, за которого проголосовали 8445 человек, на четвертом – кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 7485 голосов, передает ТАСС.

    Недействительными признаны 26 147 бюллетеней.

    Ранее сообщалось, что в выборах президента России за рубежом приняли участие 383 553 человека.

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    20 марта 2024, 20:38 • Новости дня
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Член палаты представителей демократ Джаред Московиц пришел на слушания в Конгрессе по делу об импичменте главы США Джо Байдена в маске президента России Владимира Путина.

    По мнению журналиста издания Punchbowlnews Макса Кохена, демократ надел маску Путина, чтобы сделать акцент на том, что республиканцы хотят внести элемент российской дезинформации в эти слушания, передает РИА «Новости».

    Сам конгрессмен «поблагодарил» ведущего дело коллегу Джеймса Комера за якобы использование российских разведданных в рамках расследования, пишет The Hill.

    Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила расследование по импичменту Байдена.

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    21 марта 2024, 09:34 • Новости дня
    Макрона заподозрили в желании подраться с Путиным

    Политик Филиппо посмеялся над боксирующим Макроном

    Макрона заподозрили в желании подраться с Путиным
    @ Francois Mori/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо прокомментировал фотографию президента Франции Эммануэля Макрона, на которой лидер республики занимается боксом.

    «Макрон хочет сцепиться с Путиным, поэтому он готовится», – написал политик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Подобные попытки выставить Макрона сильным лидером, по мнению Филиппо, представляют собой не более чем безыскусную пропаганду, передает РИА «Новости».

    Фотография в Сети уже превратилась в мем.

    Напомним, президент Владимир Путин сам является мастером спорта по дзюдо и самбо.

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    21 марта 2024, 03:19 • Новости дня
    Китай заявил о стратегическом взаимодействии «спиной к спине» с Россией

    Посол Китая Чжан Ханьхуэй заявил о развитии стратегического взаимодействия «спиной к спине» с Россией

    Китай заявил о стратегическом взаимодействии «спиной к спине» с Россией
    @ Бережная Наталья/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пекин и Москва намерены и впредь оказывать друг другу поддержку, действуя сообща, стратегическое взаимодействие «спиной к спине» становится все более тесным, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    По его словам, поздравление Си Цзиньпина в адрес Владимира Путина по случаю переизбрания на пост президента России подтверждает крепкую дружбу и политическое взаимодоверие. Страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих их ключевые интересы, а стратегическое взаимодействие продолжает развиваться, передает ТАСС.

    Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху и «переживают наилучший период за всю историю».

    Дипломат отметил, что товарооборот России и Китая успешно преодолел отметку в 240 млрд долларов, а знак «Сделано в Китае» набирает популярность у россиян. Российская сельскохозяйственная продукция, морепродукты и другие товары востребованы в Китае. Развивается сотрудничество в образовании, культуре, искусстве, туризме и здравоохранении.

    Напомним, Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост главы российского государства. Итоги выборов в России, по словам Си Цзиньпина, в полной мере свидетельствуют, что Путина поддерживает российский народ.

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    21 марта 2024, 11:49 • Новости дня
    ЦИК назвал итоговый результат Путина на выборах президента России

    ЦИК: За Путина на выборах президента России проголосовали 87,28% избирателей

    ЦИК назвал итоговый результат Путина на выборах президента России
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Итоговый результат Владимира Путина на выборах главы государства составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Она назвала небывалым количество избирателей, проголосовавших за Путина на выборах президента России, передает ТАСС.

    «За Николая Михайловича Харитонова – 3 млн 768 тыс. 470 избирателей, 4,31%. За Владислава Андреевича Даванкова – 3 млн 362 тыс. 484 человека, 3,85%. И за Леонида Эдуардовича Слуцкого – 2 млн 797 тыс. 629 человек, 3,2%», – сообщила глава ЦИК.

    Как сообщила Памфилова, Путин одержал победу по итогам голосования на выборах президента России, которое прошло в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении.

    По итоговым данным ЦИК, на выборы президента России явились 77,49% россиян.

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    20 марта 2024, 17:44 • Новости дня
    Замглавы ЦИК Булаев: Большинство россиян за границей проголосовали за Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большая часть избирателей за границей отдали свой голос за Владимира Путина на президентских выборах, заявил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.

    Итоги голосования на выборах за рубежом показали, что свыше двух третей избирателей отдали свои голоса за самовыдвиженца Путина, сказал Булаев ТАСС.

    В пресс-службе ЦИК отметили, что территориальная избирательная комиссия для руководства участками за границей установила результаты голосования на выборах. Всего было 288 участков, в них проголосовали 383 553 человека.

    Напомним, явка на президентских выборах установила рекорд в новейшей истории России, она составила 77,44%. Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

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    20 марта 2024, 19:55 • Новости дня
    Эксперт: Путин открыт к диалогу со всеми политическими силами России

    Политолог Петр Быстров: В России произошла не только общественная, но и партийная консолидация вокруг президента

    Эксперт: Путин открыт к диалогу со всеми политическими силами России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Все парламентские партии поддерживают президента и настроены на конструктивную работу по достижению целей послания Владимира Путина Федеральному собранию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Быстров. Ранее Путин провел встречу с руководителями фракций Государственной думы.

    «Мы видим, что в России произошла не только общественная, но и партийная консолидация. Все парламентские партии признают победу Путина и объединены вокруг главы государства. Они настроены конструктивно. Можно сказать, что парламент всецело стал союзником президента», – отметил Петр Быстров, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

    «Путин также открыт к диалогу со всеми политическими силами, представляющими реальные интересы значимой части российского общества. Поэтому достижение поставленных президентом целей в послании Федеральному собранию становится задачей не только исполнительной, но и представительной, и законодательной властей», – подчеркнул собеседник.

    По его мнению, конструктивное взаимодействие всех политических сил будет направлено на скорейшее принятие законодательных актов, направленных на достижение целей послания.

    Во вторник в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с руководителями фракций политических партий в Госдуме – Владимиром Васильевым («Единая Россия»), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Сергеем Мироновым («Справедливая Россия»), Алексеем Нечаевым («Новые люди»), Леонидом Слуцким (ЛДПР).

    Путин обсудил с парламентариями тезисы из своего послания Федеральному собранию, где изложена программа развития страны. «Самое главное – это народосбережение, помощь семьям, стимулирование демографии, поддержка молодых семей, воспитание молодого поколения, и все это можно делать, безусловно, только на основе развития экономики. Это база развития страны, на которой должны решаться все остальные вопросы технологического суверенитета, социального развития», – отметил президент.

    Кроме того, глава государства обратил внимание на важность развития потенциала регионов, муниципалитетов, модернизации инфраструктуры городов, сельских территорий. «Разумеется, важно укрепление обороноспособности и безопасности России. И еще одна очень важная вещь. В соответствии с обновленной Конституцией за парламентом закреплены очень серьезные полномочия по формированию высшего исполнительного органа власти – правительства. Вы будете утверждать не только председателя правительства, но и его заместителей и министров гражданского блока. Это очень ответственная работа», – напомнил Путин главам думских фракций.

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    20 марта 2024, 23:58 • Новости дня
    Президент ЮАР поздравил Путина с победой на выборах

    Президент ЮАР Рамапоса поздравил Путина с переизбранием и подтвердил приверженность страны сотрудничеству с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса от лица правительства и народа ЮАР поздравил главу российского государства Владимира Путина с победой на выборах, сообщила пресс-служба Рамапосы.

    Рамапоса заявил о том, что ЮАР настроена на продолжение взаимного сотрудничества с Россией на многосторонних площадках. Он заверил, что ЮАР привержена сохранению «международного мира». ЮАР намерена работать с Россией и Украиной «для достижения прочного мира между двумя соседними странами», передает ТАСС.

    Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

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    20 марта 2024, 20:56 • Новости дня
    Президент ОАЭ поздравил Путина с победой на президентских выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе телефонного разговора президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на президентских выборах, пожелал ему дальнейших успехов на высшем государственном посту и выразил признательность за укрепление российско-эмиратских отношений, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В свою очередь Путин поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна, весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан, говорится на сайте Кремля.

    Обе стороны сообщили друг другу об удовлетворении поступательным развитием торгово-экономического сотрудничества.

    Также лидеры обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

    Ранее Путина в ходе телефонного разговора поздравил с победой на выборах президента России король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа.

    Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

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    20 марта 2024, 20:17 • Новости дня
    Король Бахрейна поздравил Путина с победой на выборах президента

    Владимира Путина в ходе телефонного разговора поздравил с победой на выборах президента России король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа.

    Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны. Король поздравил президента и пожелал новых успехов в государственной деятельности, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В ходе беседы лидеры подтвердили общий настрой на продолжение совместной работы по углублению российско-бахрейнского сотрудничества в различных сферах.

    Владимир Путин в свою очередь поздравил Хамада Бен Ису Аль Халифу и весь бахрейнский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан. Владимир Путин в свою очередь поздравил Хамада Бен Ису Аль Халифу со священным для мусульман месяцем Рамадан.

    Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

    Коментарии (0)
    21 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин поблагодарил россиян за поддержку на выборах
    Путин поблагодарил россиян за поддержку на выборах
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин в телеобращении к гражданам поблагодарил россиян за поддержку, сказав, что она для него важнее формальной победы на выборах.

    «Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию еще более сильной и независимой», – сказал глава государства.

    «Еще раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому вы отдали свой голос», – сказал российский лидер. Каждый голос, подчеркнул он, имел огромное значение, передает ТАСС.

    Глава государства заверил, что сделает все от него зависящее для оправдания доверия избирателей. Также он пообещал использовать все конструктивные предложения других кандидатов в президенты.

    «Выборы показали, что Россия сегодня – одна большая, дружная семья. Идем вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своем будущем», – сказал президент, поблагодарив россиян за поддержку.

    По данным ЦИК, на выборы президента России явились 77,49% россиян. Итоговый результат Владимира Путина составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек.

    По данным ВЦИОМ, рекордное число россиян считают, что результаты прошедших выборов президента России достоверны.

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    20 марта 2024, 16:40 • Новости дня
    Песков: Победа Путина отражает степень консолидации общества вокруг его программы

    Tекст: Ольга Иванова

    Победа Владимира Путина на выборах президента России отражает степень консолидации общества вокруг его политической программы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии американскому журналу Newsweek.

    Он также отметил, что победа Путина, помимо консолидации общества вокруг его программы, показывает незначительное число тех, кто находится в оппозиции к нему, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал свою победу на президентских выборах прологом к будущим победам страны.

    Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

    Коментарии (0)
    21 марта 2024, 14:18 • Новости дня
    Депутат: Собранные доверенными лицами Путина идеи граждан помогут в развитии государства

    Депутат Матвейчев: Работа доверенных лиц поможет выполнить планы, изложенные в послании президента Федеральному собранию

    Депутат: Собранные доверенными лицами Путина идеи граждан помогут в развитии государства
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Деятельность доверенных лиц очень важна для страны, поэтому о них нельзя забывать после выборов. В ходе своей работы они собрали пожелания граждан для президента России Владимира Путина. В дальнейшем с учетом этих наказов может строиться работа правительства, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. Накануне Путин провел встречу со своими доверенными лицами.

    «Доверенные лица обычно работают на выборах, однако их часто забывают после окончания избирательной кампании, что неправильно. Эти люди имеют огромный потенциал, так как ими становятся лучшие граждане. Правильно, опираясь на них, продолжать работу по реализации программы президента», – сказал Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «В ходе встреч доверенные лица собрали пожелания для главы государства от простых людей. Эти идеи надо интегрировать в планы действий министерств и ведомств. Исторический результат на выборах президента, по его же словам, – не повод успокаиваться, наоборот, работа только начинается», – подчеркнул он.

    «Деятельность доверенных лиц и их взаимодействие с гражданами нашей страны – это как раз работа по выполнению программы, изложенной в послании. Они станут эмиссарами президента по разным направлениям», – резюмировал Матвейчев

    Ранее в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась встреча президента России Владимира Путина с доверенными лицами, сообщает сайт Кремля. В этот список были включены 544 человека. Это политические и общественные деятели, представители культуры, искусства и науки, спортсмены.

    Доверенные лица проявили самоотдачу, мужество и личный героизм в работе перед выборами в Донбассе и Новороссии. Глава государства отметил, что теперь предстоит пройти совместный путь «строительства новой России» во всех сферах от экономики до культуры.

    «У нас для этого все есть. Самое главное – есть воля российского народа, и эта воля достаточно ярко была проявлена в ходе избирательной кампании и в ее результатах. У нас есть необходимые ресурсы. Есть хорошие, признанные мировые школы», – подчеркнул президент.

    Путин также обратил внимание и на то, что в его предвыборный штаб пришло более 80 тыс. обращений граждан. Примерно 40% из них – это слова поддержки, за что президент выразил благодарность. Президент добавил, что оставшиеся 60% – «конкретные предложения по дальнейшей работе, по организации нашей деятельности по различным направлениям».

    Кроме того, Путин отметил, что все обозначенное в послании Федеральному собранию обеспечено финансированием. «Люди, конечно, ждут отдачи, ждут реализации того, о чем мы говорим, и того, что в наших планах обозначено в качестве приоритетов. Так или иначе, все эти планы изложены в послании президента Федеральному собранию. Конечно, вы все наверняка это знаете – основные, во всяком случае, его положения. Они масштабные, главное, что они все просчитанные, обеспечены финансированием», – заявил он.

    Также Владимир Путин назвал свою победу на президентских выборах прологом к будущим победам страны. «Победа на выборах – это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут», – подчеркнул глава государства.

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    21 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Памфилова: Путин в пятый раз избран президентом

    Председатель ЦИК Памфилова: Путин в пятый раз избран президентом

    Утверждены итоги выборов президента, действующего главу государства Владимира Путина избрали президентом в пятый раз, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

    По ее словам, всеми членами ЦИК единогласно принято избрание президентом Владимира Путина, передает ТАСС.

    По данным ЦИК, на выборы президента России явились 77,49% россиян. Итоговый результат Владимира Путина составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек.

    По данным ВЦИОМ, рекордное число россиян считают, что результаты прошедших выборов президента России достоверны.

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    21 марта 2024, 13:33 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой РСПП Шохиным

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У президента Владимира Путина на четверг запланирована встреча с руководителем Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин в четверг работает в Кремле, у него проходят рабочие встречи, встреча с Шохиным пройдет в публичном формате, сказал Песков, передает ТАСС.

    Во второй половине дня президент проведет международный телефонный разговор. Беседа пройдет по итогам президентских выборов в России.

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      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

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      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

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      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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