Политолог: Президентские выборы показали народную поддержку проводимой в стране политики

Политолог Ананченков прокомментировал подведение официальных итогов выборов президента России

«Президентские выборы в очередной раз доказали консолидацию российских граждан вокруг одного национального лидера и показали народную поддержку проводимой политики в стране. Итоговая явка, составившая 77,44%, отразила понимание гражданами России важности данного политического события и его роли и влияния на будущее развитие страны», – пояснил эксперт.

Он отметил, за кандидатуру Путина на пост президента, по словам замглавы Центризбиркома Николая Булаева, за границей проголосовало свыше двух третей избирателей. Это только подтверждает легитимность избирательного процесса, отметил политолог.

Он также отметил, что процедура трехдневного голосования в очередной раз доказала свою эффективность и удобство для большинства россиян – каждый желающий проголосовать мог прийти в любой из удобных для себя дней и отдать голос за своего кандидата.

«То же самое можно сказать и о технологии дистанционного электронного голосования, которая продемонстрировала свою устойчивость, несмотря на большое количество DDoS-атак на систему ДЭГ», – заключил Ананченков.

Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, в четверг были утверждены итоги выборов президента, действующего главу государства Владимира Путина избрали президентом в пятый раз.

Согласно информации ЦИК, явка составила 77,49% избирателей. Путин набрал 87,28%. Свои голоса за действующего президента отдали 76 млн 277 тыс. 708 человек. При голосовании за границей большинство россиян также отдали свой голос за Владимира Путина.