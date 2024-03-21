Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.0 комментариев
Премьер Грузии указал на «классическую дезинформацию» со стороны Украины
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе категорически отверг возможность использования его страны для обхода западных санкций против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Обвинения Грузии в этом являются классической дезинформацией», – сказал он.
По словам главы грузинского правительства, такие обвинения в адрес Грузии «направлены против интересов государства».
Накануне делегация Украины отказалась поддержать инициативу Грузии на Парламентской ассамблее «Евронест» в Брюсселе, заявив о том, что Грузия якобы помогает России обходить западные санкции.
Глава грузинской делегации Мака Бочоришвили заявила, что резолюция в поддержку европейских устремлений Грузии, Молдовы и Украины была предложена парламентариями правящей «Грузинской мечты» и поддержана молдавской стороной, однако не набрала достаточного количества голосов из-за позиции грузинских оппозиционеров и украинских делегатов.
Депутат Верховной рады Владимир Арьев объяснил позицию Украины тем, что «Грузия помогает России обходить западные санкции».
«Из-за этого мы не будем поддерживать интеграцию Грузии с Евросоюзом», – сказал он телекомпании «Рустави-2».
Аналогичные подозрения выдвигают и ряд грузинских НПО, несмотря на то что на Западе подтверждают, что Грузия четко выполняет свои обязательства.