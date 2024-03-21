Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.0 комментариев
В Польше не исключили дело против Качиньского из-за порчи траурного венка
Oko.Press: В Польше могут открыть дело против Ярослава Качиньского из-за уничтожения траурного венка
Варшавская полиция может возбудить дело против лидера бывшей правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского за уничтожение траурного венка у памятника жертвам авиакатастрофы 10 апреля 2010 года под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, сообщает интернет-портал Oko.Press.
По данным портала, 10 марта Качиньский и еще два политика уничтожили траурный венок, возложенный к варшавскому памятнику местным предпринимателем Збигневом Комосой, потому что им не понравилась надпись на приложенной к венку табличке: «Памяти 95 жертв Леха Качиньского, который, игнорируя все правила, приказал пилотам приземлиться в Смоленске в крайне трудных условиях. Прекратить создание фальшивых героев!», передает ТАСС.
Как пишет портал, Комоса 10-го числа каждого месяца приносил к монументу такой венок, но до победы на выборах 15 октября оппозиционных сил его убирали полицейские, а с начала этого года они перестали это делать и венок стали убирать деятели ПиС.
Получив очередную жалобу от Комосы, полиция в марте впервые ее зарегистрировала и пообещала направить маршалу Сейма запрос о лишении виновных депутатской неприкосновенности.