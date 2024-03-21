  • Новость часаКиев признал невозможность завершения конфликта с Россией военным путем
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Западные фантазии об отказе от нефти и газа терпят крах
    Макрона заподозрили в желании подраться с Путиным
    Секретарь СНБО Украины оскорбил спецпредставителя Китая
    Назван срок передачи истребителей F-16 Украине
    В Госдуме пообещали французским солдатам смерть на Украине
    Киев признал невозможность завершения конфликта с Россией военным путем
    Китай заявил о стратегическом взаимодействии «спиной к спине» с Россией
    Венгрия заблокировала в ЕС использование активов России для помощи Украине
    США назвали долгосрочную цель на Украине
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад подкрепляет русофобию ложью

    Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Пошлины на зерно из России сделают хлеб роскошью для европейцев

    ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась против папы Римского

    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

    5 комментариев
    21 марта 2024, 12:21 • Новости дня

    Лавров объяснил, зачем Запад стремится поразить Россию на Украине

    Глава МИД Лавров заявил, что поражением России на Украине Запад стремится «убрать» конкурента на рынке нефти

    Tекст: Александра Юдина

    Стремление западных стран нанести России поражение в конфликте с Украиной связано с желанием «убрать» конкурента США на нефтяных рынках, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, этим они надеются ослабить Россию, вывести из числа глобальных игроков, более того – многие неправительственные организации и политические деятели заявляют о необходимости «деколонизации» России, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что это может быть связано с нежеланием США конкурировать на энергетических рынках.

    Глава российского МИД также отметил, что США вряд ли согласятся на предложение Украины понизить потолок цены на российскую нефть, подчеркнув, что сама концепция потолка является антирыночной и лишний раз указывает на стремление Вашингтона диктовать.

    При этом Лавров добавил, что России не грозит торговля нефтью себе в убыток из-за переориентирования потоков на Восток, так как растущие рынки в регионе смогут «поглотить» ее предложение.

    Ранее стало известно о попытках США поставить под контроль торговлю России и Турции.

    20 марта 2024, 16:51 • Новости дня
    Киев возмутила инициатива получать помощь США в кредит
    Киев возмутила инициатива получать помощь США в кредит
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киевская администрация расценила как оскорбительную идею США о предоставлении Украине помощи в виде кредитов, сообщает издание Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского.

    По информации Politico, данная идея обсуждается в Конгрессе США уже несколько недель, но Киев не был должным образом уведомлен.

    Источник издания заявил, что не слышал никаких конкретных предложений по этой теме, а сама идея помощи кредитами «несколько оскорбительна» для Украины, учитывая гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, передает РИА «Новости».

    Ранее сенатор США Линдси Грэм предложил оказывать Киеву помощь только в виде займов, ссылаясь на огромный госдолг США.

    Коментарии (25)
    20 марта 2024, 20:38 • Новости дня
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Член палаты представителей демократ Джаред Московиц пришел на слушания в Конгрессе по делу об импичменте главы США Джо Байдена в маске президента России Владимира Путина.

    По мнению журналиста издания Punchbowlnews Макса Кохена, демократ надел маску Путина, чтобы сделать акцент на том, что республиканцы хотят внести элемент российской дезинформации в эти слушания, передает РИА «Новости».

    Сам конгрессмен «поблагодарил» ведущего дело коллегу Джеймса Комера за якобы использование российских разведданных в рамках расследования, пишет The Hill.

    Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила расследование по импичменту Байдена.

    Коментарии (9)
    21 марта 2024, 08:58 • Новости дня
    Раскрыт план Британии по использованию сил НАТО вокруг Киева

    «Национальная оборона»: Британия планирует ввести силы НАТО вокруг Киева

    Раскрыт план Британии по использованию сил НАТО вокруг Киева
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские ученые Александр Бартош и Анатолий Летяго из Академии военных наук в статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона», раскрыли план Великобритании по созданию буферной зоны вокруг Киева с помощью сил НАТО.

    Согласно предложению Британии, к маю 2024 года крупные мобильные силы НАТО из Румынии и Польши должны были быть готовы к вводу на Украину. Целью операции было создание буферной зоны в районе занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева, передает Ura.ru мнение российских военных аналитиков.

    По мнению ученых, перемещение украинских войск в зону боевых действий, освободившуюся после размещения сил НАТО, могло бы привести к эскалации конфликта и, как следствие, принудить Москву к переговорам.

    При этом военные аналитики предупреждают, что план Британии могут не поддержать другие страны – члены НАТО.

    Ранее представитель премьер-министра Британии Риши Сунака заявлял, что Лондон не планирует направлять свои войска на Украину с целью плечом к плечу воевать с армией этой страны.

    Коментарии (6)
    21 марта 2024, 04:58 • Новости дня
    США назвали свою долгосрочную цель на Украине

    Помощник Байдена Салливан назвал гарантированную безопасность Украины долгосрочной целью США

    США назвали свою долгосрочную цель на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Долгосрочная цель США – незыблемость украинской независимости и гарантированная безопасность Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан в ответ на вопрос о том, как для США выглядело бы поражение России на Украине, заявил, что Россия якобы «уже потерпела провал», но «этого недостаточно», передает ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться устранения угрозы и натиска со стороны российских войск, обеспечив Украине не только свободу и независимость, но и безопасность. Именно к этому, по словам Салливана, будут стремиться США. Помощник президента США утверждает, что Россия якобы преследовала цель стереть Украину с лица земли. На вопрос о поставках Киеву тактических баллистических ракет ATACMS Салливан не дал определенного ответа.

    Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Запад совершает глубочайшую ошибку, пытаясь нанести стратегическое поражение России, это доказывают события на поле боя.

    Коментарии (5)
    20 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении четвертого Abrams на Авдеевском направлении
    Минобороны сообщило об уничтожении четвертого Abrams на Авдеевском направлении
    @ Karolis Kavolelis/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Авдеевском направлении уничтожен четвертый по счету американский танк Abrams, его удалось поразить с помощью FPV-дрона, сообщило Министерство обороны России.

    Разведчики засекли передвижение гусеничной техники в поселке Бердычи, они выследили цель и ударили по ней. Машина была обездвижена, указало ведомство, передает ТАСС.

    После этого по ней нанесли второй удар FPV-дроном, танк был уничтожен. Также разведчикам удалось добраться до этой техники, осмотреть ее и извлечь все необходимые образцы.

    В ведомстве пояснили, что старший разведчик-оператор с позывным «Сокол» работал в условиях плохой видимости. Он не знал, какая цель находится перед ним. После того, как погода прояснилась, воздушные разведчики установили, что пораженная машина – это Abrams.

    «Поначалу, на самом деле, я не ожидал даже, что это будет американец. Ну танк и танк. Это произвело такой фурор у меня внутри, что американцы горят еще хлеще, чем другие танки. Появилась мотивация еще больше работать», – сказал разведчик.

    Другой разведчик с позывным «Изай» заявил, что американская машина не произвела на бойцов сильного впечатления. Он пояснил, что побывал внутри машины, по его оценке, Abrams хуже Т-90.

    Ранее разведчики опубликовали видео изнутри подбитого Abrams.

    Коментарии (10)
    20 марта 2024, 14:45 • Новости дня
    МИД заявил о законности военных действий против спутников SpaceX

    МИД России заявил о законности военных действий против спутников SpaceX

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что спутники-шпионы, разрабатываемые SpaceX для США, могут стать законной целью для ответных военных действий.

    Захарова сообщила, что Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции «Космические наука и технологии для продвижения мира», передает ТАСС. По ее словам, документ направлен на формирование международного консенсуса о недопустимости использования космических систем, в том числе коммерческих, для силового воздействия.

    Дипломат подчеркнула, что Россия осведомлена о планах США по привлечению частного сектора, в частности SpaceX, к «обслуживанию своих военно-космических амбиций». Захарова выразила обеспокоенность тем, что натовские страны могут использовать такие спутники для «провоцирования внутренних потрясений и смены правительств», не вписывающихся в их «миропорядок, основанный на правилах».

    Захарова добавила, подобные действия создают серьезные риски для безопасности космических операций, долгосрочной и устойчивой космической деятельности, а также могут иметь негативные последствия для социально-экономических процессов, напрямую зависящих от космических технологий.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в России продолжается создание комплексов противоспутниковой борьбы – истребителя-перехватчика МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолета с боевым лазером на базе Ил-76.

    Коментарии (3)
    20 марта 2024, 19:30 • Новости дня
    Наблюдатель из Швеции Саймонс заявил об угрозах наблюдателям из США от Госдепа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Шведский наблюдатель на российских выборах президента профессор Грег Саймонс заявил, что его коллегам из Соединенных Штатов поступали угрозы от американского Госдепартамента.

    Американским наблюдателям на выборах в России угрожал Госдепартамент, им заявили, что для тех, кто проводил эту миссию, будут некие последствия, сказал Саймонс ТАСС.

    При этом неизвестно, какой закон могли нарушить эти люди,и за что им может последовать наказание.

    По мнению профессора, попытки западных стран повлиять на выборы в России провалились. Он пожелал российским гражданам процветания и светлого будущего, «желательно подальше от Запада» и его повестки.

    Процесс голосования на выборах президента России упорядочен, вся документация доступна, все знали, что необходимо делать. Персонал был услужливым и дружелюбным, процесс проводился профессионально и упорядоченно.

    Явка на президентских выборах была рекордной в новейшей истории страны, она составила 77,44%. Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов.

    Коментарии (0)
    20 марта 2024, 16:16 • Новости дня
    В США Украине объяснили последствия попыток вступить в НАТО

    АТ: Попытки Украины вступить в НАТО лишь приближают поражение Киева в конфликте

    Tекст: Ольга Никитина

    По мнению аналитиков American Thinker, стремление Украины к членству в НАТО лишь затягивает конфликт, в котором Россия одерживает победу.

    В статье говорится, что идея членства Украины в альянсе абсурдна. Помимо того, что это неприемлемо для России и неизбежно приведет к эскалации конфликта, оно не принесет Киеву никакой пользы, а напротив, нанесет еще больший ущерб, передает РИА «Новости» содержание публикации.

    «Под угрозой может оказаться само ее (Украины – прим. ВЗГЛЯД) будущее. Даже до начала конфликта она была среди лидеров в Европе по темпам и масштабам депопуляции, а долгосрочные последствия боевых действий (отток беженцев, падение рождаемости, смертность на поле боя и так далее) обострят проблему еще больше», – отмечают авторы материала.

    По их мнению, единственным выходом из сложившейся ситуации является избрание на пост президента США Дональда Трампа, который ранее уже высказывался за прекращение поддержки Украины. «Его позиция о прекращении поддержки Украины стала бы первым серьезным шагом на пути к миру, потому что без посторонней помощи ей ничего не поможет», – заключили они.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страны НАТО предоставили Украине 99% всей военной помощи, но Киеву необходимы еще снаряды.

    Коментарии (0)
    20 марта 2024, 23:25 • Новости дня
    США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями за сделку с Дерипаской

    Reuters сообщило о вмешательстве США в сделку Raiffeisen Bank по покупке доли Дерипаски в Strabag

    США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями за сделку с Дерипаской
    @ Alex Halada/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США добиваются того, чтобы австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) отказался от покупки доли в строительном концерне Strabag у компании Rasperia Trading Limited, подконтрольной Олегу Дерипаске.

    Источники Reuters сообщили, что американские власти провели встречи с руководством банка и австрийскими властями, выразив беспокойство по поводу сделки и указав на то, что Олег Дерипаска находится под санкциями, а также пригрозили санкциями против RBI. В Минфине США потребовали от банка предоставить подробную информацию о том, какие именно юридические и физические лица будут участвовать в сделке, передает ТАСС.

    В RBI заявили, что перед подписанием соглашения убедились, что сделка не нарушает санкционный режим э. Европейская комиссия, осведомленная о сделке, сообщила, что направила запрос австрийским властям с просьбой прояснить ситуацию и находится в контакте с властями США по этому вопросу.

    Сделка, оцениваемая в 1,51 млрд евро, – одна из крупнейших с участием западных компаний в России за последние два года.

    В марте портал EUObserver сообщил, что Минфин США предупредил: если австрийский Raiffeisen Bank International продолжит работу в России, он может оказаться отрезанным от финансовой системы США. Raiffeisen Bank опроверг сообщения об угрозах санкций со стороны США.

    Коментарии (0)
    20 марта 2024, 13:15 • Новости дня
    Пескова спросили о планах США поставить Украине дальнобойные ATACMS

    Песков заявил, что ему неизвестно о планах США поставить Украине дальнобойные ATACMS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кремлю неизвестно о том, готовили ли Соединенные Штаты поставки дальнобойных ракет ATACMS киевскому режиму, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о поставках ATACMS Киеву, пояснил, что ему неизвестно об этом, передает ТАСС.

    До этого Wall Street Journal писала, что Пентагон якобы готов поставить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Речь шла о ракетах дальностью до 290 км.

    Коментарии (0)
    20 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    В Кремле назвали незаконными санкции против России

    Песков: Россия считает незаконными введенные против нее санкции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль не комментирует сообщения о якобы договоренности США и Турции по исполнению антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, подчеркнув, что санкции являются незаконными.

    Представитель Кремля добавил, что вопрос касается отношений Анкары и Вашингтона. Россия развивает свои отношения с Турцией, но при этом считает антироссийские санкции незаконными, передает ТАСС.

    Ранее издание Hurriyet сообщило, что Анкара якобы договорилась с Вашингтоном о реализации «схемы соблюдения санкций», введенных США против РФ.

    Коментарии (0)
    21 марта 2024, 08:18 • Новости дня
    Нефть подорожала после заседания ФРС США

    Мировые цены на нефть выросли после публикации итогов заседания ФРС США

    Мировые цены на нефть выросли в четверг после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке.

    Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.03 растет на 0,73%, достигая 86,58 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,55%, до 81,82 доллара, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне ФРС США обнародовала итоги двухдневного заседания: в пятый раз подряд было решено сохранить базовую процентную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. Большинство экспертов именно этого и ожидали.

    «Несмотря на признаки того, что ралли на рынке подошло к концу, в целом нефть и рынки спокойны, так как ФРС подтвердила прогноз о трех понижениях ставок в этом году», – цитирует Bloomberg главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона.

    Коментарии (0)
    21 марта 2024, 10:05 • Новости дня
    Москва заявила о попытках США поставить под контроль торговлю России и Турции

    Посол Ерхов: США пытаются поставить под жесткий контроль российско-турецкую торговлю

    Tекст: Ольга Никитина

    Новая схема работы США и Турции по санкциям, о которой ранее сообщала газета Hurriyet, может негативно сказаться на торговле и объемах товарооборота с Россией, заявил посол в Турции Алексей Ерхов.

    По словам дипломата, хотя схема и выглядит несколько иначе, чем ранее, ее суть остается неизменной: США стремятся контролировать российско-турецкую торговлю, а турецкие компании под американским давлением вынуждены делать сложный выбор. В целом подобные маневры, по мнению Ерхова, негативно отразятся на товарообороте между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Газета Hurriyet писала ранее, что США и Турция достигли соглашения о новой системе применения санкций против России.

    В Кремле в этой связи вновь подчеркнули незаконность антироссийских санкций.

    Коментарии (0)
    21 марта 2024, 10:41 • Новости дня
    Глава МИД Латвии заявил о переходе НАТО на «военные рельсы»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил изданию Deutsche Welle (внесено в список иноагентов), что страны НАТО переходят к «военной экономике» в связи со спецоперацией на Украине.

    По его словам, альянс начал движение именно в этом направлении, передает ТАСС.

    Кариньш добавил, что с самого начала спецоперации на Украине страны НАТО сильно увеличили инвестиции в оборону.

    Глава МИД Латвии призвал НАТО адаптироваться к новой реальности».

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что Россия может восстановить армию в течение пары лет после завершения спецоперации на Украине, а Европе потребуется на это как минимум 20 лет.

    Коментарии (0)
    21 марта 2024, 11:31 • Новости дня
    Франция предложила ЕС наверстать десятилетия недофинансирования ОПК

    Politico: Франция предлагает ЕС наверстать десятилетия недофинансирования ОПК

    Tекст: Ольга Никитина

    Франция направила письмо странам Евросоюза с предложением выпустить совместные долговые обязательства для покрытия возросших расходов на оборону. Это необходимо, чтобы «наверстать десятилетия недостаточного финансирования обороны и оборонной промышленности», говорится в письме, содержание которого приводит Politico.

    В качестве примера Франция приводит совместные долговые обязательства, которые ЕС использовал для восстановления экономики после пандемии, передает ТАСС.

    Однако издание отмечает, что данная инициатива, скорее всего, столкнется с жесткой оппозицией со стороны ряда европейских стран, в особенности Германии, которая опасается экономических последствий выпуска совместных долговых обязательств.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, кому выгодно введение французских войск на Украину.

    Коментарии (0)
    Главное
    Политолог объяснил закрытие Киевом списка «международных спонсоров войны»
    Раскрыт план Британии по использованию сил НАТО вокруг Киева
    На Украине захотели создать собственный аналог HIMARS
    Пленный рассказал о грузинском легионе ВСУ
    Вопрос о депортации россиян вызвал заикание у главы МИД Латвии
    Данные о смерти «крабового короля» Кана назвали инсценировкой
    Кологривый арестован на семь суток

    Западные фантазии об отказе от нефти и газа терпят крах

    Стратегия энергетического перехода и отказа от нефти и газа терпит неудачу, вынесли вердикт в одной из крупнейших нефтяных компаний Saudi Aramco. То, что Запад хочет отказаться от традиционных углеводородов, не означает, что мир последует за ним. Западу придется посмотреть правде в глаза. Какие пять ошибок он не замечает? Подробности

    Перейти в раздел

    США сделали России оскорбительно несвоевременное предложение

    Вашингтон, перерезавший почти все линии контактов с Москвой, вдруг предложил ей начать стратегический диалог по контролю за вооружениями. Причем предложил публично – на полях ООН, где такому развитию событий многие рады. Это ловушка для России или шанс на восстановление хотя бы таких отношений с США, которые подстрахуют мир от начала ядерной войны? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому выгодно введение французских войск на Украину

    Французские СМИ рассуждают о нескольких сценариях размещения войск на Украине. Официальный Париж открещивается от данных на эту тему, однако в Киеве признают факт подобных обсуждений. С другой стороны, на официальном уровне даже власти Украины выступают против военной инициативы Эммануэля Макрона. О чем могут говорить подобные противоречия и как к этому относиться России? Подробности

    Перейти в раздел

    США с помощью Румынии меняют баланс сил у границ России

    Соединенные Штаты нашли «способ обойти ограничения на проход кораблей через Босфор и Дарданеллы». По крайней мере, именно так аналитики оценивают планы Пентагона построить очередную военную базу, на этот раз прямо в зоне ответственности российского Черноморского флота. Но это не единственная цель создания такого форпоста США в регионе. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............