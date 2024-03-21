Лавров объяснил, зачем Запад стремится поразить Россию на Украине

Глава МИД Лавров заявил, что поражением России на Украине Запад стремится «убрать» конкурента на рынке нефти

Tекст: Александра Юдина

По его словам, этим они надеются ослабить Россию, вывести из числа глобальных игроков, более того – многие неправительственные организации и политические деятели заявляют о необходимости «деколонизации» России, передает ТАСС.

Лавров добавил, что это может быть связано с нежеланием США конкурировать на энергетических рынках.

Глава российского МИД также отметил, что США вряд ли согласятся на предложение Украины понизить потолок цены на российскую нефть, подчеркнув, что сама концепция потолка является антирыночной и лишний раз указывает на стремление Вашингтона диктовать.

При этом Лавров добавил, что России не грозит торговля нефтью себе в убыток из-за переориентирования потоков на Восток, так как растущие рынки в регионе смогут «поглотить» ее предложение.

Ранее стало известно о попытках США поставить под контроль торговлю России и Турции.