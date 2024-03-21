Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.10 комментариев
Лавров объяснил, зачем Запад стремится поразить Россию на Украине
Глава МИД Лавров заявил, что поражением России на Украине Запад стремится «убрать» конкурента на рынке нефти
Стремление западных стран нанести России поражение в конфликте с Украиной связано с желанием «убрать» конкурента США на нефтяных рынках, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, этим они надеются ослабить Россию, вывести из числа глобальных игроков, более того – многие неправительственные организации и политические деятели заявляют о необходимости «деколонизации» России, передает ТАСС.
Лавров добавил, что это может быть связано с нежеланием США конкурировать на энергетических рынках.
Глава российского МИД также отметил, что США вряд ли согласятся на предложение Украины понизить потолок цены на российскую нефть, подчеркнув, что сама концепция потолка является антирыночной и лишний раз указывает на стремление Вашингтона диктовать.
При этом Лавров добавил, что России не грозит торговля нефтью себе в убыток из-за переориентирования потоков на Восток, так как растущие рынки в регионе смогут «поглотить» ее предложение.
Ранее стало известно о попытках США поставить под контроль торговлю России и Турции.