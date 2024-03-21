ЦИК: Из-за рубежа не смогли взломать систему видеонаблюдения на выборах

Tекст: Ольга Никитина

«Система многослойного, тотального контроля, гражданского и политического, [осуществлялась] посредством широкомасштабного видеонаблюдения, видеорегистрации, несмотря на попытки наемников нечистоплотного антироссийского труда взломать эту систему, вывести ее из строя. Мы сейчас готовим [и] позже, не сейчас, конечно, покажем, кто этим занимался, что они предпринимали наряду со всеми масштабными попытками дискредитации выборов», – приводит ее слова ТАСС.

Памфилова отметила также, что избирательная кампания в России прошла на качественно высоком уровне. Достоверность подсчета голосов обеспечена, указала она. Подтверждает безусловную легитимность волеизъявления граждан и исследование, проведенное ВЦИОМ, указала она.

По данным ЦИК, на выборы президента России явились 77,49% россиян. Итоговый результат Владимира Путина составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек.

Напомним, по данным ВЦИОМ, рекордное число россиян считают, что результаты прошедших выборов президента России достоверны.

