Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.10 комментариев
ЦИК: Из-за рубежа не смогли взломать систему видеонаблюдения на выборах
Наемники «нечистоплотного антироссийского труда» не смогли взломать систему видеонаблюдения на выборах президента России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Система многослойного, тотального контроля, гражданского и политического, [осуществлялась] посредством широкомасштабного видеонаблюдения, видеорегистрации, несмотря на попытки наемников нечистоплотного антироссийского труда взломать эту систему, вывести ее из строя. Мы сейчас готовим [и] позже, не сейчас, конечно, покажем, кто этим занимался, что они предпринимали наряду со всеми масштабными попытками дискредитации выборов», – приводит ее слова ТАСС.
Памфилова отметила также, что избирательная кампания в России прошла на качественно высоком уровне. Достоверность подсчета голосов обеспечена, указала она. Подтверждает безусловную легитимность волеизъявления граждан и исследование, проведенное ВЦИОМ, указала она.
По данным ЦИК, на выборы президента России явились 77,49% россиян. Итоговый результат Владимира Путина составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек.
Напомним, по данным ВЦИОМ, рекордное число россиян считают, что результаты прошедших выборов президента России достоверны.