ВС Польши провели танковые стрельбы у границы с Россией

Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.9 комментариев
Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.9 комментариев
ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.9 комментариев
Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.5 комментариев
Источник ТАСС отметил, что в Харькове зафиксировано значительное увеличение числа баз иностранных наемников. В результате удара была поражена одна из них.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили базу готовивших теракты в Белгородской области наемников.
Кардиолог Ашихмин назвал причины возникновения легочной тромбоэмболии, от которой умер Василий Уткин
В возрасте 52 лет ушел из жизни футбольный комментатор и блогер Василий Уткин. По предварительной информации, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Сообщается, что по приезде в больницу у Уткина диагностировали острую сосудистую недостаточность.
«Ключевые проблемы с сердечно-сосудистым здоровьем могут вызывать три состояния. Первое – это тромбозы артерий. Соответственно, если это происходит в артерии сердца, то приводит к инфаркту, если в артерии мозга – к инсульту. Второе – аритмии, которые могут быть потенциально жизнеугрожающими. Третье – тромбоэмболия легочной артерии, которая встречается достаточно часто – один случай на тысячу пациентов в год», – говорит Ашихмин.
Он поясняет, что в человеческом организме есть два крупных сосуда – аорта, которая отходит от левого желудочка сердца, и легочная артерия, выходящая из правого желудочка. Тромбоэмболия легочной артерии – это состояние, при котором происходит закупорка тромбом самой легочной артерии или одной из ее ветвей, которые несут кровь к легким. Ключевой причиной данного заболевания являются тромбы глубоких вен нижних конечностей.
Самый частый симптом, который встречается при развитии тромбоэмболии легочной артерии, – резко развивающаяся одышка, снижается кровоток в легких, продолжает врач. Также могут наблюдаться боль в грудной клетке, которую трудно отличить от болей, связанных с инфарктом, кашель, кровохарканье и резкое снижение артериального давления. Кроме того, следует обращать внимание на изменения в нижних конечностях, например, когда нога резко распухает, становится горячей и присутствует боль. При внезапном развитии одного из симптомов необходимо как можно скорее вызывать скорую помощь, потому что если тромбоз произошел недавно, то есть шанс провести тромболизис – растворение тромба специальными препаратами.
«Практически все факторы риска данного заболевания связаны с риском тромбоза глубоких вен. Если факторов риска тромбоза глубоких вен нет, то тромбоэмболия легочной артерии практически никогда не развивается. Повышает риск этого тромбоза тяжелая инфекция, в том числе коронавирусная, сердечная недостаточность и ожирение, которое является одним из сильнейших предикторов тромбоза глубоких вен. А для женщин факторами риска также могут быть оральные контрацептивы, беременность и гиподинамия (пониженная подвижность)», – объясняет Ашихмин.
Профилактикой данного заболевания является подвижный образ жизни, добавляет врач. Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов, каждому человеку необходимо не менее 150–300 минут аэробных нагрузок умеренной интенсивности в неделю. Кроме того, Ашихмин призывает пожилых граждан засыпать исключительно в удобной позе, в которой не пережимаются сосуды.
Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что смерть телекомментатора и спортивного журналиста Василия Уткина – невосполнимая утрата для комментаторского цеха, для российской спортивной журналистики. Он подчеркнул, что Уткин «был лучшим в своей профессии».
Бывший украинский министр Омелян пообещал США российские нефть и алмазы в случае победы
В случае победы киевский режим расплатится с Вашингтоном российскими нефтью, газом, алмазами и мехом, заявил Омелян, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
В декабре прошлого года словацкий премьер Роберт Фицо заявлял, что Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира.
Источник подтвердил, что Сомрякова лишили гражданства РФ на основании статьи 22 закона «О гражданстве Российской Федерации», передает РИА «Новости».
Сомряков был осужден по статье 207.3 УК РФ за публикации в социальных сетях о якобы совершенных Российской армией преступлениях в Мариуполе и Буче. Суд установил, что он сознательно распространял заведомо ложную информацию, желая получить больше подписчиков и лайков.
Напомним, в октябре 2023 года вступил в силу Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» №138-ФЗ от 28.04.2023, которым введен новый для законодательства институт прекращения гражданства РФ.
На своем YouTube-канале Оуэнс заявила, что Брижит Макрон до 30 лет якобы была мужчиной по имени Джон Майкл (Жан Мишель), который к тому же имел пятерых детей, передает «Московский Комсомолец».
По словам журналистки, это удалось установить при помощи китайского программного обеспечения. Программа нашла почти абсолютное сходство, сравнив детское фото Джона и нынешний снимок первой леди Франции.
Ранее Макрон впервые ответил на слухи о смене пола женой.
Винер назвала похоронным маршем гимн, под который предложили выступать спортсменам из России
По ее словам, ехать на Игры без гимна, без флага и болельщиков, без руководства – унизительно, передает РИА «Новости».
Ранее Винер заявила, что сборная России по художественной гимнастике не будет выступать на международных стартах без флага и гимна страны.
Накануне МОК утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов. Гимн представляет собой музыкальную композицию без слов. А медали, которые завоюют нейтральные атлеты, не будут отображаться в таблице медалей.
Dior потребовал с россиянки 436 тыс. рублей за обнаруженную в багаже обувь
Как пишет Telegram-канал Ural Mash, женщина приобрела весь размерный ряд обуви Dior в одном из турецких магазинов. Общий вес товара составил порядка 30 кг. В ходе досмотра россиянка сообщила, что везет их на свадьбу дочери, чтобы подарить гостям. Таможенники в аэропорту Екатеринбурга изъяли груз и выписали штраф.
Руководство модного дома Dior, узнав об инциденте, подало на женщину в суд, потребовав 436 тыс. рублей за нарушение товарного знака.
Суд снизил сумму штрафа до 17 тыс. рублей, из которых 7 тыс. составила госпошлина. При вынесении решения суд учел, что женщина является матерью-одиночкой с зарплатой 30 тыс. рублей.
Путин: Россия могла бы ответить противнику ударами по гражданским, но будет идти своим путем
«Говорил, почему это (атаки на гражданское население и объекты на территории России – прим. ВЗГЛЯД) противник предпринимает. Конечно, можем ответить тем же, тем же можем ответить – и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары», – приводит его слова ТАСС.
«Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», – подчеркнул Путин.
Кроме того, Путин заверил, что все пострадавшие от атак со стороны Украины гражданские люди и объекты на территории страны получат поддержку властей.
«И тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье, и по многим другим [показателям]», – сказал глава государства. «И мы все сделаем. Что от нас зависит», – пообещал Путин.
Он также отметил, что восхищен мужеством жителей Белгородской, Курской областей и других приграничных с Украиной регионов.
По информации Politico, данная идея обсуждается в Конгрессе США уже несколько недель, но Киев не был должным образом уведомлен.
Источник издания заявил, что не слышал никаких конкретных предложений по этой теме, а сама идея помощи кредитами «несколько оскорбительна» для Украины, учитывая гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, передает РИА «Новости».
Ранее сенатор США Линдси Грэм предложил оказывать Киеву помощь только в виде займов, ссылаясь на огромный госдолг США.
Путин набрал 72,3% голосов в ходе выборов президента России за рубежом
За Путина свой голос отдали 275 249 избирателей, за ним идет кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков с 63 388 голосов, на третьем месте – кандидат от КПРФ Николай Харитонов, за которого проголосовали 8445 человек, на четвертом – кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 7485 голосов, передает ТАСС.
Недействительными признаны 26 147 бюллетеней.
Ранее сообщалось, что в выборах президента России за рубежом приняли участие 383 553 человека.
Украинские СМИ сообщают о «мощных взрывах» в городе, передает РИА «Новости».
Очевидцы рассказали, что взрывы происходят в центральных районах украинской столицы, передает ТАСС.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что повреждены два предприятия в Подольском районе.
Кроме того, взрывы прозвучали на территории Житомирской области Украины.
Напомним, ранее второй раз за сутки взрывы прозвучали в Харькове.
Власти Украины объявили о закрытии страницы списка «международных спонсоров войны» на сайте антикоррупционного агентства
Список был создан в качестве меры давления на компании, которые продолжили работу в России после начала спецоперации на Украине. Однако его легитимность и эффективность вызвали много споров, передает РИА «Новости».
В Минюсте Украины указывали, что публикация такого списка без соответствующей законодательной базы является неприемлемой. Глава ведомства Денис Малюска также отмечал, что логика включения компаний в список не всегда была ясна, что вызывало нарекания со стороны международных партнеров.
В итоге после «многочисленных обращений представителей дипломатического корпуса стран-партнеров» было решено, что страницу списка на сайте Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции закроют, будет переадресация на раздел портала СНБО с государственным реестром санкций.
Напомним, из-за списка «спонсоров войны» у Киева возникли конфликты с компаниями из целого ряда западных стран, в том числе из Австрии, Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии.
ВСУ вытеснены из центральной части населенного пункта, российские военные продвинулись на север от центра, заявил Рогов РИА «Новости».
Российская армия на этом участке фронта начала доминировать в контрбатарейной борьбе, а украинские военные стараются компенсировать недостаток артиллерии массовым применением дронов.
Также ВСУ резко уменьшили использование тяжелой техники, они «кидают на убой» пехоту.
Ранее в марте Рогов сообщал, что ВС России взяли под контроль центральную часть Работино.
Глава Минобороны Шойгу: Киев стремился зайти на российские территории в попытках сорвать выборы президента
В Telegram-канале ведомства указаны его словам о том, что Киев с целью срыва выборных мероприятий использовал теракты – велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились только мирные граждане.
Шойгу также отметил, что для предотвращения терактов российские военные усилили охрану правительственных и социальных объектов, а также укрепили систему противовоздушной обороны.
В частности, в ходе избирательных мероприятий сбиты 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов.
При этом министр сообщил, что в российских армии и флоте зафиксирована рекордная явка на выборах президента, составившая 99,8%. По его словам, всего проголосовало более 1,5 млн военнослужащих и лиц гражданского персонала вооруженных сил.
Ранее Шойгу назвал потери ВСУ за неделю при боевых действиях на границе.
Politico: Россия побеждает в мировой зерновой войне
Как отмечает газета, массовые протесты фермеров в Европе против бесконтрольного импорта украинского зерна вынудили правительства стран ЕС пойти на уступки аграриям, что, в свою очередь, негативно сказалось на политических связях Киева с западными странами, передает ТАСС.
Между тем Россия собрала рекордный урожай зерна и продолжила его экспорт в ряд стран ЕС, включая Испанию, Италию и Францию. Таким образом, Москва одержала победу в «мировой зерновой войне», считают авторы.
Ранее сообщалось, что Европа собирается ввести запретительные пошлины на российское зерно, хотя европейские фермеры страдают в первую очередь от украинского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется такой шаг для России и для самих европейцев.