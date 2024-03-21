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    Кому выгодно введение французских войск на Украину
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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад подкрепляет русофобию ложью

    Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Пошлины на зерно из России сделают хлеб роскошью для европейцев

    ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась против папы Римского

    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

    5 комментариев
    21 марта 2024, 09:34 • Новости дня

    Макрона заподозрили в желании подраться с Путиным

    Политик Филиппо посмеялся над боксирующим Макроном

    Макрона заподозрили в желании подраться с Путиным
    @ Francois Mori/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо прокомментировал фотографию президента Франции Эммануэля Макрона, на которой лидер республики занимается боксом.

    «Макрон хочет сцепиться с Путиным, поэтому он готовится», – написал политик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Подобные попытки выставить Макрона сильным лидером, по мнению Филиппо, представляют собой не более чем безыскусную пропаганду, передает РИА «Новости».

    Фотография в Сети уже превратилась в мем.

    Напомним, президент Владимир Путин сам является мастером спорта по дзюдо и самбо.

    20 марта 2024, 18:22 • Новости дня
    Журналистка из США с помощью китайского ПО доказала смену пола женой Макрона
    Журналистка из США с помощью китайского ПО доказала смену пола женой Макрона
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Супруга французского лидера Эммануэля Макрона Брижит в возрасте 30 лет сменила пол с мужского на женский, утверждает американская журналистка Кэндис Оуэнс.

    На своем YouTube-канале Оуэнс заявила, что Брижит Макрон до 30 лет якобы была мужчиной по имени Джон Майкл (Жан Мишель), который к тому же имел пятерых детей, передает «Московский Комсомолец».

    По словам журналистки, это удалось установить при помощи китайского программного обеспечения. Программа нашла почти абсолютное сходство, сравнив детское фото Джона и нынешний снимок первой леди Франции.

    Ранее Макрон впервые ответил на слухи о смене пола женой.

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    20 марта 2024, 10:56 • Новости дня
    Медведев усмотрел пользу в возможном появлении французских войск на Украине
    Медведев усмотрел пользу в возможном появлении французских войск на Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает «полезным для дела», чтобы «неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию».

    В своем Telegram-канале он написал, что вопрос планомерного уничтожения французских военных стал бы «не самой сложной, но сверхважной задачей», в результате которой «из чужой далекой страны» во Францию отправилось бы большое количество гробов. Скрыть массовую гибель французов на Украине было бы невозможно, уверен он.

    «Для петухов из французского руководства это будет равносильно гильотине», – подчеркнул Медведев, добавив, что их «порежут на части разъяренные родные и злобные представители оппозиции».

    Кроме того, другие «неугомонные придурки в Европе» получат хороший урок, заключил Медведев.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.

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    20 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не стала отвечать Украине ударами по гражданским

    Путин: Россия могла бы ответить противнику ударами по гражданским, но будет идти своим путем

    Путин объяснил, почему Россия не стала отвечать Украине ударами по гражданским
    @ Stringer/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия имеет свои планы и взгляды, хотя могла бы ответить противнику тем же на удары по гражданскому населению и объектам, заявил на встрече с доверенными лицами президент Владимир Путин.

    «Говорил, почему это (атаки на гражданское население и объекты на территории России – прим. ВЗГЛЯД) противник предпринимает. Конечно, можем ответить тем же, тем же можем ответить – и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары», – приводит его слова ТАСС.

    «Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Путин заверил, что все пострадавшие от атак со стороны Украины гражданские люди и объекты на территории страны получат поддержку властей.

    «И тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье, и по многим другим [показателям]», – сказал глава государства. «И мы все сделаем. Что от нас зависит», – пообещал Путин.

    Он также отметил, что восхищен мужеством жителей Белгородской, Курской областей и других приграничных с Украиной регионов.

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    20 марта 2024, 20:08 • Новости дня
    Назван процент проголосовавших за Путина в ходе выборов за рубежом

    Путин набрал 72,3% голосов в ходе выборов президента России за рубежом

    Назван процент проголосовавших за Путина в ходе выборов за рубежом
    @ Диана Спиридовска/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действующий президент России Владимир Путин получил 72,3% голосов в ходе выборов главы государства за рубежом, следует из данных государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы».

    За Путина свой голос отдали 275 249 избирателей, за ним идет кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков с 63 388 голосов, на третьем месте – кандидат от КПРФ Николай Харитонов, за которого проголосовали 8445 человек, на четвертом – кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 7485 голосов, передает ТАСС.

    Недействительными признаны 26 147 бюллетеней.

    Ранее сообщалось, что в выборах президента России за рубежом приняли участие 383 553 человека.

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    20 марта 2024, 20:38 • Новости дня
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Член палаты представителей демократ Джаред Московиц пришел на слушания в Конгрессе по делу об импичменте главы США Джо Байдена в маске президента России Владимира Путина.

    По мнению журналиста издания Punchbowlnews Макса Кохена, демократ надел маску Путина, чтобы сделать акцент на том, что республиканцы хотят внести элемент российской дезинформации в эти слушания, передает РИА «Новости».

    Сам конгрессмен «поблагодарил» ведущего дело коллегу Джеймса Комера за якобы использование российских разведданных в рамках расследования, пишет The Hill.

    Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила расследование по импичменту Байдена.

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    20 марта 2024, 14:17 • Новости дня
    Песков оценил версию об ошибке в переводе слов Макрона

    Песков: Макрон последователен в идее отправки войск на Украину, двусмысленности здесь нет

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Франции Эмманюэль Макрон последовательно придерживается тезиса о необходимости отправки европейских войск на Украину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что вряд ли речь идет о какой-то двусмысленности в переводе, передает ТАСС.

    Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что слова Макрона якобы неверно поняли из-за неверного перевода. По ее словам, французский президент не имел в виду отправку воинского контингента.

    Кроме того, Песков напомнил, что президент Владимир Путин уже говорил о том, как Москва отреагирует на возможное появление французских войск на Украине.

    Комментируя возможную отправку французских войск на Украину, Путин ранее отмечал, что военные стран НАТО уже присутствуют там и погибают в большом количестве – для России в этом нет ничего нового.

    Франция, по его словам, могла бы сыграть роль не в усугублении конфликта на Украине, а в мирном урегулировании, однако такая возможность потеряна, констатировал глава государства.

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    20 марта 2024, 13:16 • Новости дня
    Путин назвал победу на выборах прологом к будущим победам России
    Путин назвал победу на выборах прологом к будущим победам России
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин назвал свою победу на президентских выборах прологом к будущим победам страны. Такое мнение он высказал, завершая встречу со своими доверенными лицами в Кремле.

    «Победа на выборах – только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, глава государства заявил, что доверенные лица проявили самоотдачу, мужество и личный героизм в работе перед выборами в Донбассе и Новороссии, предстоит совместный путь «строительства новой России» во всех сферах от экономики до культуры.

    Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

    Коментарии (5)
    20 марта 2024, 12:07 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о возможных локациях французских военных на Украине

    Военный аналитик Онуфриенко: Если французские войска попадут на Украину, их разместят в наиболее безопасных локациях

    Эксперт оценил данные о возможных локациях французских военных на Украине
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Французские войска вряд ли отправятся на передовую в зоне СВО. Скорее всего, их могут разместить на севере Украины, чтобы они контролировали границу с Белоруссией от якобы российской угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее во Франции предположили возможные места размещения контингента на территории Украины.

    «Правый берег Днепра, граница с Белоруссией и территории рядом с Киевом – это те регионы, где французским военным будет наиболее безопасно находиться в случае их отправки на Украину. Какого-то всплеска боевых действий здесь ждать не приходится. Из тревожного для Парижа – только возможность попадания их контингента под ракетный обстрел», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Важно понять, с какой именно целью Франция намеревается направить на Украину своих служащих. Мы слышали упоминания очень скромного контингента: всего лишь две тысячи человек. В контексте текущего конфликта это «капля в море». Коренного перевеса такими силами не обеспечить. Цель их присутствия исключительно политическая», – отмечает собеседник.

    «Париж пытается продемонстрировать решимость западных государств в поддержке ВСУ. С этой точки зрения размещение на севере страны также будет выглядеть логичным. Франция заявит о намерениях защитить Украину от внезапного движения ВС РФ с территории Белоруссии. Разумеется, о реалистичности такого сценария Франция не станет задумываться», – подчеркивает эксперт.

    «Если бы речь шла о попытке реального воздействия на ситуацию, не думаю, что странам НАТО пришлось бы столь старательно анонсировать отправку своих войск на Украину. Провели бы все тайно и неожиданно. Пока мы имеем дело с неким ритуалом: приедут в Киев, постоят у Банковой, помашут флагом», – сыронизировав, заключил Онуфриенко.

    Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два возможных сценария размещения солдат, если их отправят на Украину. Об этом сообщает телеканал LCI. По словам военного, первый вариант – дислокация контингента на правом берегу Днепра или на границе с Белоруссией, а второй – вокруг Киева.

    Он отметил, что Франция таким образом исполнит свою роль по защите Европы. Также Арбаретье добавил, что Парижу не нужно образовывать непрерывную линию, а необходимо разместить отдельные отряды быстрого реагирования. «Это не будет провокацией. Это позволит нам заставить Россию пойти на переговоры, выступая с позиции равенства», – считает бывший военный.

    Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Франция занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию. Сначала планируется послать порядка двух тысяч солдат, сообщается на сайте ведомства. При этом в Париже опасаются, что перебросить и расквартировать подразделение незаметно не получится и что оно станет целью для ударов Москвы.

    Министерство обороны Франции, в свою очередь, отрицает информацию о наличии военных республики на Украине и планах направить туда дополнительный контингент после заявлений директора СВР России, сообщает РИА «Новости».

    Вместе с тем до этого Эммануэль Макрон отмечал, что Парижу, вероятно, придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам. А начальник штаба сухопутных войск республики генерал Пьер Шилль подчеркнул, что армия ведет подготовку к «самым жестким» конфликтам.

    Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Макрон под отправкой войск якобы имел в виду инструкторов для ВСУ. «Когда Макрон говорил об отправке войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас», – передает его слова издание La Stampa.

    Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что французский контингент нужен Зеленскому для репрессий и подавления протестных настроений на Украине, сообщает в другом материале РИА «Новости». Он отметил, что иностранные войска необходимы украинскому руководству, чтобы удерживать свою власть на штыках.

    Напомним, президент России Владимир Путин сказал, что острая реакция Эммануэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с ее действиями в Африке. Кроме того, глава государства выразил уверенность, что присутствие официальных воинских контингентов иностранных государств на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя.

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    20 марта 2024, 15:01 • Новости дня
    Рогов рассказал о страхе французских наемников перед армией России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наемники из Франции, принимающие участие в боевых действиях на стороне Украины, боятся столкнуться лицом к лицу с Российской армией, поэтому сидят в тылу, заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов.

    По словам Рогова, французские наемники присутствуют в Запорожье, «но реально воевать с русскими на передовой они боятся, поэтому выполняют командные функции в тылу», передает РИА «Новости».

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    «С них буквально сдувают пылинки и берегут, чтобы по ним не прилетело. Это наемники из числа французских военных, которые формально ушли в отставку или отпуск», – рассказал он.

    Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по санаторию «Мрия» в Одессе, где базировалась большая группа западных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ.

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    20 марта 2024, 12:45 • Новости дня
    Путин призвал доверенных лиц пройти путь «строительства новой России»
    Путин призвал доверенных лиц пройти путь «строительства новой России»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Доверенные лица проявили самоотдачу, мужество и личный героизм в работе перед выборами в Донбассе и Новороссии, предстоит совместный путь «строительства новой России» во всех сферах от экономики до культуры, заявил глава государства Владимир Путин.

    «И я, и вы излагали нашу общую программу развития страны. Многие из вас работали в очень сложных условиях, и на наших приграничных территориях, где неонацисты обстреливают мирные города и гражданскую инфраструктуру, и в Донбассе, и в Новороссии – это требовало особого характера, мужества, я бы не побоялся этого слова, личного героизма. Большое вам спасибо за вашу работу», – цитирует ТАСС его слова в ходе встречи с доверенными лицами.

    По словам главы государства, доверенным лицам стоит вместе с российским правительством пройти путь «строительства новой России» в важных сферах – экономике, обороноспособности, искусстве, внутренней политике, строительстве государственных институтов.

    «По всем направлениям с тем, чтобы сделать нашу Родину еще более крепкой, еще более привлекательной и эффективной», – сказал Путин, подчеркнув, что для этого «все есть».

    Ранее Путин назвал основные параметры развития страны.

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    20 марта 2024, 22:45 • Новости дня
    Ле Пен обвинила Макрона в попытке воспользоваться конфликтом на Украине

    Ле Пен обвинила Макрона в стремлении использовать конфликт на Украине в политических целях

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что западные войска могут направить на Украину, являются его «предвыборной политической коммуникацией», считает лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.

    Ле Пен обвинила Макрона в попытке воспользоваться конфликтом в политических целях. По ее словам, ситуация на Украине не несет угрозы жизненным интересам Франции, а заявления Макрона только провоцируют эскалацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Inter.

    Также Ле Пен заявила, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине уже происходят, просто Францию и ЕС к ним не привлекают, «они проходят через Турцию, они проходят через Китай». По мнению Ле Пен, для Парижа было бы «совершенно естественно участвовать» в конфликте в роли «арбитра и переговорщика».

    Она считает, что единственный способ помочь Киеву – дать возможность вести «переговоры с позиции силы», это единственная причина передавать Украине военную помощь. Однако, как заявила Ле Пен, «этого не хочет французское правительство». Она указала, что Киев прежде «был готов к переговорам». «Но у меня такое впечатление, что ему помешал ряд стран, у которых была другая точка зрения на события», – сказала Ле Пен.

    Напомним, Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    21 марта 2024, 03:19 • Новости дня
    Китай заявил о стратегическом взаимодействии «спиной к спине» с Россией

    Посол Китая Чжан Ханьхуэй заявил о развитии стратегического взаимодействия «спиной к спине» с Россией

    Китай заявил о стратегическом взаимодействии «спиной к спине» с Россией
    @ Бережная Наталья/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пекин и Москва намерены и впредь оказывать друг другу поддержку, действуя сообща, стратегическое взаимодействие «спиной к спине» становится все более тесным, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    По его словам, поздравление Си Цзиньпина в адрес Владимира Путина по случаю переизбрания на пост президента России подтверждает крепкую дружбу и политическое взаимодоверие. Страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих их ключевые интересы, а стратегическое взаимодействие продолжает развиваться, передает ТАСС.

    Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху и «переживают наилучший период за всю историю».

    Дипломат отметил, что товарооборот России и Китая успешно преодолел отметку в 240 млрд долларов, а знак «Сделано в Китае» набирает популярность у россиян. Российская сельскохозяйственная продукция, морепродукты и другие товары востребованы в Китае. Развивается сотрудничество в образовании, культуре, искусстве, туризме и здравоохранении.

    Напомним, Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост главы российского государства. Итоги выборов в России, по словам Си Цзиньпина, в полной мере свидетельствуют, что Путина поддерживает российский народ.

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    20 марта 2024, 17:44 • Новости дня
    Замглавы ЦИК Булаев: Большинство россиян за границей проголосовали за Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большая часть избирателей за границей отдали свой голос за Владимира Путина на президентских выборах, заявил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.

    Итоги голосования на выборах за рубежом показали, что свыше двух третей избирателей отдали свои голоса за самовыдвиженца Путина, сказал Булаев ТАСС.

    В пресс-службе ЦИК отметили, что территориальная избирательная комиссия для руководства участками за границей установила результаты голосования на выборах. Всего было 288 участков, в них проголосовали 383 553 человека.

    Напомним, явка на президентских выборах установила рекорд в новейшей истории России, она составила 77,44%. Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

    Коментарии (0)
    20 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин восхитился мужеством жителей приграничных с Украиной областей

    Путин восхитился мужеством жителей Белгородской области и других приграничных с Украиной регионов

    Путин восхитился мужеством жителей приграничных с Украиной областей
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин отметил, что восхищен мужеством жителей Белгородской, Курской областей и других приграничных с Украиной регионов.

    Глава государства выразил слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других приграничных регионов за их мужество, передает ТАСС.

    Также Путин пообещал, что правительство обеспечит безопасность жителей приграничных регионов. В частности, будут проведены работы по внедрению «непростых», но необходимых мер.

    Ранее президент заявил, что попытки пройти на российскую территорию различных диверсантов провалились.

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    21 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    В Госдуме заявили, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»

    Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные будут убивать всех французских военнослужащих, которых Франция отправит на Украину, заявил на французском канале BFMTV вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    По его словам, Российская армия намерена убивать всех французских солдат, которые прибудут на Украину для участия в СВО, передает ТАСС.

    Ранее об опасности ввода французских формирований на территорию Украины говорил и директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

    Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два возможных сценария размещения солдат, если их отправят на Украину.

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