  • Новость часаВенгрия заблокировала в ЕС использование активов России для военной помощи Киеву
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    Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Пошлины на зерно из России сделают хлеб роскошью для европейцев

    ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась против папы Римского

    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

    5 комментариев
    21 марта 2024, 08:58 • Новости дня

    Раскрыт план Британии по использованию сил НАТО вокруг Киева

    «Национальная оборона»: Британия планирует ввести силы НАТО вокруг Киева

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские ученые Александр Бартош и Анатолий Летяго из Академии военных наук в статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона», раскрыли план Великобритании по созданию буферной зоны вокруг Киева с помощью сил НАТО.

    Согласно предложению Британии, к маю 2024 года крупные мобильные силы НАТО из Румынии и Польши должны были быть готовы к вводу на Украину. Целью операции было создание буферной зоны в районе занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева, передает Ura.ru мнение российских военных аналитиков.

    По мнению ученых, перемещение украинских войск в зону боевых действий, освободившуюся после размещения сил НАТО, могло бы привести к эскалации конфликта и, как следствие, принудить Москву к переговорам.

    При этом военные аналитики предупреждают, что план Британии могут не поддержать другие страны – члены НАТО.

    Ранее представитель премьер-министра Британии Риши Сунака заявлял, что Лондон не планирует направлять свои войска на Украину с целью плечом к плечу воевать с армией этой страны.

    20 марта 2024, 10:25 • Новости дня
    Захарова сделала вывод о Скрипалях из истории с Кейт Миддлтон

    Захарова: По ситуации с Кейт Миддлтон можно понять, как была устроена история со Скрипалями

    Захарова сделала вывод о Скрипалях из истории с Кейт Миддлтон
    @ Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила отсутствие информации о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон с историей отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

    «Вспомните Скрипалей. Та же самая схема: ни одного человека не вышло, были только обвинения со стороны Терезы Мэй, которая была премьер-министром Британии, в парламенте Великобритании, а мы же теперь знаем, что она не несет ответственности за свои слова», – заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

    Она также обратила внимание на видеозапись с Юлией Скрипаль, которая, по словам дипломата, была зачитана по тексту и не содержала ответов на вопросы.

    «И дальше мы видели запись Юлии Скрипаль, которая была сделана не журналистами. Она не отвечала на вопросы, не говорила от себя, зачитала текст по экрану, <…> никто не знает, кто делал эту запись, переданную прессе. Больше Скрипалей никто не видел, никто никогда с ними публично не общался», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат также прокомментировала фото Кейт Миддлтон, в котором заподозрили ретушь.

    «Чтобы сохранить самим себе присвоенное право не отвечать на вопросы, они готовы даже фальсифицировать фотографии. <…> Они полагают, что публикация фальсифицированных фотографий несет для них меньше издержек, чем прямой разговор с народом», – заявила Захарова.

    Напомним, в Великобритании ходят слухи о здоровье принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, которая перенесла операцию на брюшной полости в январе. Они усилились после того, как принц Уэльский в конце февраля «по личным причинам» в последний момент отменил участие в панихиде в память о короле Греции Константине II, который приходился ему крестным отцом.

    Официальные лица не комментируют состояние здоровья Кейт Миддлтон, что еще больше подпитывает слухи. Некоторые британские СМИ утверждают, что она могла перенести еще одну операцию, другие – что она страдает от депрессии.

    19 марта британский таблоид Sun опубликовал видео, на котором Миддлтон и ее супруг принц Уильям запечатлены, как утверждалось, на парковке у магазина фермерских продуктов в Виндзоре к западу от Лондона.

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    20 марта 2024, 21:51 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по базе наемников в Харькове
    Российские войска нанесли удар по базе наемников в Харькове
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    База иностранных наемников попала под российский удар в Харькове, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС отметил, что в Харькове зафиксировано значительное увеличение числа баз иностранных наемников. В результате удара была поражена одна из них.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили базу готовивших теракты в Белгородской области наемников.

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    20 марта 2024, 17:18 • Новости дня
    На Украине пообещали рассчитаться с США российскими мехами и алмазами в случае победы

    Бывший украинский министр Омелян пообещал США российские нефть и алмазы в случае победы

    На Украине пообещали рассчитаться с США российскими мехами и алмазами в случае победы
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты получат от киевского режима нефть и другие ресурсы из России, если Киев победит, заявил бывший украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

    В случае победы киевский режим расплатится с Вашингтоном российскими нефтью, газом, алмазами и мехом, заявил Омелян, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    В декабре прошлого года словацкий премьер Роберт Фицо заявлял, что Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира.

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    20 марта 2024, 10:56 • Новости дня
    Медведев усмотрел пользу в возможном появлении французских войск на Украине
    Медведев усмотрел пользу в возможном появлении французских войск на Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает «полезным для дела», чтобы «неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию».

    В своем Telegram-канале он написал, что вопрос планомерного уничтожения французских военных стал бы «не самой сложной, но сверхважной задачей», в результате которой «из чужой далекой страны» во Францию отправилось бы большое количество гробов. Скрыть массовую гибель французов на Украине было бы невозможно, уверен он.

    «Для петухов из французского руководства это будет равносильно гильотине», – подчеркнул Медведев, добавив, что их «порежут на части разъяренные родные и злобные представители оппозиции».

    Кроме того, другие «неугомонные придурки в Европе» получат хороший урок, заключил Медведев.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.

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    20 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием

    Советник Шойгу: США и НАТО создают ментальный театр военных действий

    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием
    @ Robert Michael/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в своей статье для журнала «Арсенал Отечества» заявил, что США и НАТО начали формировать «ментальный театр военных действий» с принципиально новыми видами оружия.

    По словам Ильницкого, содержание и характер военных действий претерпевают радикальные изменения. Захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией, передает РИА «Новости» его заявление.

    «Военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», – подчеркнул Ильницкий.

    Он также сообщил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в ведущих научных и военных центрах США и НАТО, таких как Гарвардский и Принстонский университеты, Центре инноваций НАТО, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США и других.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить на части.

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    20 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не стала отвечать Украине ударами по гражданским

    Путин: Россия могла бы ответить противнику ударами по гражданским, но будет идти своим путем

    Путин объяснил, почему Россия не стала отвечать Украине ударами по гражданским
    @ Stringer/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия имеет свои планы и взгляды, хотя могла бы ответить противнику тем же на удары по гражданскому населению и объектам, заявил на встрече с доверенными лицами президент Владимир Путин.

    «Говорил, почему это (атаки на гражданское население и объекты на территории России – прим. ВЗГЛЯД) противник предпринимает. Конечно, можем ответить тем же, тем же можем ответить – и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары», – приводит его слова ТАСС.

    «Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Путин заверил, что все пострадавшие от атак со стороны Украины гражданские люди и объекты на территории страны получат поддержку властей.

    «И тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье, и по многим другим [показателям]», – сказал глава государства. «И мы все сделаем. Что от нас зависит», – пообещал Путин.

    Он также отметил, что восхищен мужеством жителей Белгородской, Курской областей и других приграничных с Украиной регионов.

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    20 марта 2024, 11:57 • Новости дня
    Стало известно о подвиге российского лейтенанта в зоне СВО

    МО: Лейтенант Киреев при обороне важного рубежа взял в плен украинских военных

    Стало известно о подвиге российского лейтенанта в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Лейтенант Алексей Киреев, действуя под натиском ВСУ, не только удержал оборону стратегически важного населенного пункта, но и лично взял в плен группу украинских военных, сообщили в Минобороны.

    В течение нескольких дней рота под командованием Киреева отражала атаки противника. Во время очередного наступления лейтенант, оценив ситуацию, передислоцировался и метким огнем из стрелкового оружия уничтожил вражеский пулеметный расчет, передает РИА «Новости».

    Оставшись без огневой поддержки, оторванная от основных сил группа украинских военных сдалась в плен. Алексей доставил боевиков в пункт управления, на допросе они выдали данные расположения резервов врага.

    В Минобороны России отметили, что грамотные действия лейтенанта Киреева и его бойцов не только не позволили ВСУ прорвать оборону, но и улучшили тактическое положение российских войск на данном направлении.

    Президент России Владимир Путин ранее назвал участников специальной военной операции на Украине подлинными народными героями.

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    20 марта 2024, 16:51 • Новости дня
    Киев возмутила инициатива получать помощь США в кредит
    Киев возмутила инициатива получать помощь США в кредит
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киевская администрация расценила как оскорбительную идею США о предоставлении Украине помощи в виде кредитов, сообщает издание Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского.

    По информации Politico, данная идея обсуждается в Конгрессе США уже несколько недель, но Киев не был должным образом уведомлен.

    Источник издания заявил, что не слышал никаких конкретных предложений по этой теме, а сама идея помощи кредитами «несколько оскорбительна» для Украины, учитывая гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, передает РИА «Новости».

    Ранее сенатор США Линдси Грэм предложил оказывать Киеву помощь только в виде займов, ссылаясь на огромный госдолг США.

    Коментарии (24)
    20 марта 2024, 10:43 • Новости дня
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Группа румынских наемников Romanian Battlegroup Getica заявила о своем участии в атаках на приграничные районы России.

    Согласно сообщению группы в Facebook (запрещен в России), наемники совершили рейд на российские приграничные деревни, передает РИА «Новости».

    Как отметили в группе, наемники совершили вылазку совместно с «Русским добровольческим корпусом» (организация, признанная в России террористической). В качестве доказательства они опубликовали видео с обстрелами российского приграничья.

    Отмечается, что ситуация находится под контролем российских пограничников.

    Ранее сообщалось, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию.

    Коментарии (21)
    21 марта 2024, 06:49 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве за 20 минут прогремело несколько серий взрывов, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают о «мощных взрывах» в городе, передает РИА «Новости».

    Очевидцы рассказали, что взрывы происходят в центральных районах украинской столицы, передает ТАСС.

    Мэр города Виталий Кличко сообщил, что повреждены два предприятия в Подольском районе.

    Кроме того, взрывы прозвучали на территории Житомирской области Украины.

    Напомним, ранее второй раз за сутки взрывы прозвучали в Харькове.

    Коментарии (13)
    20 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Шойгу объяснил попытки киевского режима зайти на российские территории

    Глава Минобороны Шойгу: Киев стремился зайти на российские территории в попытках сорвать выборы президента

    Шойгу объяснил попытки киевского режима зайти на российские территории
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Киев использовал террористические методы воздействия на российских граждан с целью срыва выборных мероприятий, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    В Telegram-канале ведомства указаны его словам о том, что Киев с целью срыва выборных мероприятий использовал теракты – велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились только мирные граждане.

    Шойгу также отметил, что для предотвращения терактов российские военные усилили охрану правительственных и социальных объектов, а также укрепили систему противовоздушной обороны.

    В частности, в ходе избирательных мероприятий сбиты 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов.

    При этом министр сообщил, что в российских армии и флоте зафиксирована рекордная явка на выборах президента, составившая 99,8%. По его словам, всего проголосовало более 1,5 млн военнослужащих и лиц гражданского персонала вооруженных сил.

    Ранее Шойгу назвал потери ВСУ за неделю при боевых действиях на границе.

    Коментарии (39)
    20 марта 2024, 16:10 • Новости дня
    В Европе заявили о победе России в «мировой зерновой войне»

    Politico: Россия побеждает в мировой зерновой войне

    В Европе заявили о победе России в «мировой зерновой войне»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия побеждает в «мировой зерновой войне», продолжая поставлять свое зерно в ряд стран ЕС, пока европейские фермеры митингуют против бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции, пишет европейское издание газеты Politico.

    Как отмечает газета, массовые протесты фермеров в Европе против бесконтрольного импорта украинского зерна вынудили правительства стран ЕС пойти на уступки аграриям, что, в свою очередь, негативно сказалось на политических связях Киева с западными странами, передает ТАСС.

    Между тем Россия собрала рекордный урожай зерна и продолжила его экспорт в ряд стран ЕС, включая Испанию, Италию и Францию. Таким образом, Москва одержала победу в «мировой зерновой войне», считают авторы.

    Ранее сообщалось, что Европа собирается ввести запретительные пошлины на российское зерно, хотя европейские фермеры страдают в первую очередь от украинского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется такой шаг для России и для самих европейцев.

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    20 марта 2024, 15:51 • Новости дня
    ВС России полностью зачистили от диверсантов Козинку в Белгородской области
    ВС России полностью зачистили от диверсантов Козинку в Белгородской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поселок Козинка в Белгородской области очищен от остатков украинских боевиков, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Подразделения ВС России на Белгородском направлении полностью зачистили от остатков украинских диверсантов Козинку, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Продолжаются мероприятия по недопущению проникновения украинских ДРГ на приграничную территорию. В ходе ударов авиации и артиллерии ВСУ потеряли до 650 человек, две боевые бронированные машины и две машины чешского РСЗО Vampire.

    Украинские диверсанты пытались пройти через границу у Козинки. Другая ДРГ попыталась войти в поселок Теткино Курской области.

    Коментарии (41)
    20 марта 2024, 19:23 • Новости дня
    Рогов: Российская армия вытеснила ВСУ из центра Работино
    Рогов: Российская армия вытеснила ВСУ из центра Работино
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинских военных вытеснили из центральной части поселка Работино в Запорожской области, сообщил руководитель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    ВСУ вытеснены из центральной части населенного пункта, российские военные продвинулись на север от центра, заявил Рогов РИА «Новости».

    Российская армия на этом участке фронта начала доминировать в контрбатарейной борьбе, а украинские военные стараются компенсировать недостаток артиллерии массовым применением дронов.

    Также ВСУ резко уменьшили использование тяжелой техники, они «кидают на убой» пехоту.

    Ранее в марте Рогов сообщал, что ВС России взяли под контроль центральную часть Работино.

    Коментарии (22)
    20 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    Украине пришлось отказаться от списка «спонсоров войны»

    Власти Украины объявили о закрытии страницы списка «международных спонсоров войны» на сайте антикоррупционного агентства

    Украине пришлось отказаться от списка «спонсоров войны»
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское правительство сообщило, что по итогам заседания приняло решение о закрытии списка компаний, объявленных «международными спонсорами войны».

    Список был создан в качестве меры давления на компании, которые продолжили работу в России после начала спецоперации на Украине. Однако его легитимность и эффективность вызвали много споров, передает РИА «Новости».

    В Минюсте Украины указывали, что публикация такого списка без соответствующей законодательной базы является неприемлемой. Глава ведомства Денис Малюска также отмечал, что логика включения компаний в список не всегда была ясна, что вызывало нарекания со стороны международных партнеров.

    В итоге после «многочисленных обращений представителей дипломатического корпуса стран-партнеров» было решено, что страницу списка на сайте Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции закроют, будет переадресация на раздел портала СНБО с государственным реестром санкций.

    Напомним, из-за списка «спонсоров войны» у Киева возникли конфликты с компаниями из целого ряда западных стран, в том числе из Австрии, ГерманииФранции, Швейцарии, Венгрии.

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