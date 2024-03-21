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    Глеб Простаков Глеб Простаков Пошлины на зерно из России сделают хлеб роскошью для европейцев

    ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась против папы Римского

    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

    16 комментариев
    21 марта 2024, 08:27 • Новости дня

    Сапер рассказал о минировании ВСУ территории ЛНР

    Российский сапер рассказал об оставленных в ЛНР украинских минах-ловушках

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Саперы Южной группировки ВС России обнаружили на северном направлении Луганской народной республики (ЛНР) минные поля, установленные ВСУ при отступлении. Заместитель командира взвода с позывным Хомяк рассказал, что украинские военные минировали территории, ориентируясь на уничтожение мирного населения.

    По его словам, на территориях очень много именно кассетных боеприпасов, которые ВСУ при отступлении разбрасывали и прятали в домах, на чердаках и полях, передает ТАСС.

    Хомяк добавил, что главная цель противника заключалась в том, чтобы не допустить возвращения на эти территории жизни и уничтожить мирное население.

    Он рассказал также, ВСУ используют как вооружение советского производства, так и натовские образцы. Почти в каждом социально значимом объекте противник, отступая, устанавливал мины-ловушки, которые опасны как для сапера, так и для окружающих.

    Хомяк уточнил, что украинские военные минировали детские сады, школы, больницы, административные здания, что говорит о том, что они не щадят ни детей, ни стариков, ни мирных жителей.

    Ранее российский сапер рассказал о спешном минировании Авдеевки ВСУ.

    20 марта 2024, 11:57 • Новости дня
    Стало известно о подвиге российского лейтенанта в зоне СВО

    МО: Лейтенант Киреев при обороне важного рубежа взял в плен украинских военных

    Стало известно о подвиге российского лейтенанта в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Лейтенант Алексей Киреев, действуя под натиском ВСУ, не только удержал оборону стратегически важного населенного пункта, но и лично взял в плен группу украинских военных, сообщили в Минобороны.

    В течение нескольких дней рота под командованием Киреева отражала атаки противника. Во время очередного наступления лейтенант, оценив ситуацию, передислоцировался и метким огнем из стрелкового оружия уничтожил вражеский пулеметный расчет, передает РИА «Новости».

    Оставшись без огневой поддержки, оторванная от основных сил группа украинских военных сдалась в плен. Алексей доставил боевиков в пункт управления, на допросе они выдали данные расположения резервов врага.

    В Минобороны России отметили, что грамотные действия лейтенанта Киреева и его бойцов не только не позволили ВСУ прорвать оборону, но и улучшили тактическое положение российских войск на данном направлении.

    Президент России Владимир Путин ранее назвал участников специальной военной операции на Украине подлинными народными героями.

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    20 марта 2024, 10:43 • Новости дня
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Группа румынских наемников Romanian Battlegroup Getica заявила о своем участии в атаках на приграничные районы России.

    Согласно сообщению группы в Facebook (запрещен в России), наемники совершили рейд на российские приграничные деревни, передает РИА «Новости».

    Как отметили в группе, наемники совершили вылазку совместно с «Русским добровольческим корпусом» (организация, признанная в России террористической). В качестве доказательства они опубликовали видео с обстрелами российского приграничья.

    Отмечается, что ситуация находится под контролем российских пограничников.

    Ранее сообщалось, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию.

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    20 марта 2024, 09:54 • Новости дня
    ВС России взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ под Авдеевкой
    ВС России взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ под Авдеевкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска взяли под огневой контроль несколько путей снабжения украинской группировки в районах сел Орловка, Бердычи и Уманское под Авдеевкой.

    Как сказал Кимаковский, подразделения ВС России взяли под огневой контроль несколько дорог снабжения у сел Орловка, Бердычи и Уманское, передает ТАСС.

    По его словам, это окажет существенное влияние на возможности украинской группировки в Авдеевке, поскольку противник будет испытывать трудности с подвозом боеприпасов и продовольствия.

    Ранее ВСУ бросили позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой.

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    20 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Спасшего командира танка «Алеша» бойца наградили орденом Мужества

    Бойца Соленова, спасшего командира танка «Алеша», наградили орденом Мужества

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участник спецоперации Сергей Соленов, спасший своего командира Александра Левакова, который впоследствии вошел в состав легендарного экипажа танка «Алеша», был награжден орденом Мужества, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в Минобороны, Соленов, находясь на передовой, обнаружил над командиром взвода лейтенантом Леваковым вражеский дрон. Увидев сброшенную гранату, он, не раздумывая, закрыл собой командира, тем самым спас ему жизнь, передает РИА «Новости».

    Леваков продолжил командовать бойцами, его подразделение успешно выполнило задачу. Впоследствии он прославился в составе экипажа танка «Алеша».

    Награду Соленову вручил военный комиссар Преображенского района Москвы полковник Сергей Тригилев. Как заявил сам награжденный, он рад получить такую высокую награду, хотя не ожидал этого. Соленов добавил, что просто выполнял свой воинский долг, а Леваков, по его мнению, поступил бы так же.

    Ранее президент Владимир Путин лично вручил Звезды Героев России экипажу танка «Алеша».

    Напомним, экипаж танка «Алеша» был представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

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    21 марта 2024, 04:30 • Новости дня
    Обмен телами погибших военных между Россией и Украиной стал более регулярным
    Обмен телами погибших военных между Россией и Украиной стал более регулярным
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Обмен телами погибших военных между Россией и Украиной на линии фронта стал более регулярным, Международный комитет Красного Креста способствует процессу, сообщил cудебно-медицинский эксперт при бюро Центрального агентства по розыску Карлос Вильялобос.

    Вильялобос сказал, что МККК был задействован в качестве наблюдателя. Он сказал, что сотрудники МККК уже присутствовали при передаче тел. В МККК выразили готовность помочь укреплению медико-правовой системы и совершенствованию механизмов поиска и идентификации, передает РИА «Новости».

    Глава бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин отметил, что власти России и Украины передают МККК данные о пропавших без вести в зоне спецоперации сверх обязательств, предусмотренных Женевскими конвенциями.

    В конце января Украина передала России тела 55 погибших в ходе спецоперации российских военных. На Украину передали тела 77 погибших военных. Тема обмена долго обсуждалась при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

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    21 марта 2024, 00:48 • Новости дня
    Секретарь СНБО Украины оскорбил спецпредставителя Китая

    Секретарь СНБО Украины Данилов нецензурно исковеркал имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов нецензурно оскорбил спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя и заявил, что Китай не может диктовать Киеву условия мирных переговоров.

    Данилов отметил, что судьбу Украины будут решать только украинцы. «Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться – свое отдавайте», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Как заявил Данилов, такие решения не имеет право принимать «какой-то» китайский спецпредставитель. При этом Данилов сделал вид, что забыл имя дипломата и нецензурно исковеркал его.

    Напомним, Ли Хуэй провел турне по Европе с целью поиска мирного решения украинского кризиса. Он встретился с представителями России, Бельгии, Польши, Украины, Германии и Франции. СМИ сообщили, что Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры без участия России. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем Китая заявил, что Москва открыта к переговорам, но не по «формуле Зеленского».


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    20 марта 2024, 11:10 • Новости дня
    Экипажи Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении

    Минобороны: Экипажи Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении

    Экипажи Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении
    @ mil.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ на Северодонецком направлении, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в военном ведомстве, Су-25 неуправляемыми авиационными ракетами выполнили удар по живой силе и опорным пунктам противника на Северодонецком направлении, по докладам авианаводчика все цели были успешно поражены, передает ТАСС.

    Как заявили в Минобороны, после поражения цели экипажи выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром вылета.

    Ранее сообщалось, что российские истребители Су-35С на Авдеевском направлении не дают возможности украинским самолетам взлететь с аэродромов.

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    21 марта 2024, 01:01 • Новости дня
    Киев заявил, что мобилизация 500 тыс. человек не нужна

    Премьер Украины Шмыгаль заявил об отсутствии необходимости в мобилизации 500 тыс. человек

    Tекст: Антон Антонов

    Киев не планирует призывать дополнительно 500 тыс. человек в армию, так как у страны есть резервы для проведения ротации военных на передовой, заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

    Как утверждает Шмыгаль, после «инвентаризации», устроенной главкомом ВСУ Александром Сырским выяснилось, что «есть резервы в тылу». Сейчас ВСУ осуществляют «ротацию войск на передовой». По словам премьера, Украине «мобилизовывать столько людей, сколько было объявлено»

    Он также сказал, что Киев способен продолжать конфликт без новых мобилизационных усилий, если партнеры Украины предоставят вооружение и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Напомним, минобороны Украины заявило, что ВСУ в ходе мобилизации планируют заменить более 300 тыс. военных в зоне российской спецоперации. После принятия закона о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ планируют призвать до 500 тыс. человек. О намерении ВСУ мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек сообщал президент страны Владимир Зеленский.

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    21 марта 2024, 04:58 • Новости дня
    США назвали свою долгосрочную цель на Украине

    Помощник Байдена Салливан назвал гарантированную безопасность Украины долгосрочной целью США

    Tекст: Антон Антонов

    Долгосрочная цель США – незыблемость украинской независимости и гарантированная безопасность Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан в ответ на вопрос о том, как для США выглядело бы поражение России на Украине, заявил, что Россия якобы «уже потерпела провал», но «этого недостаточно», передает ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться устранения угрозы и натиска со стороны российских войск, обеспечив Украине не только свободу и независимость, но и безопасность. Именно к этому, по словам Салливана, будут стремиться США. Помощник президента США утверждает, что Россия якобы преследовала цель стереть Украину с лица земли. На вопрос о поставках Киеву тактических баллистических ракет ATACMS Салливан не дал определенного ответа.

    Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Запад совершает глубочайшую ошибку, пытаясь нанести стратегическое поражение России, это доказывают события на поле боя.

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    20 марта 2024, 12:07 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о возможных локациях французских военных на Украине

    Военный аналитик Онуфриенко: Если французские войска попадут на Украину, их разместят в наиболее безопасных локациях

    Эксперт оценил данные о возможных локациях французских военных на Украине
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Французские войска вряд ли отправятся на передовую в зоне СВО. Скорее всего, их могут разместить на севере Украины, чтобы они контролировали границу с Белоруссией от якобы российской угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее во Франции предположили возможные места размещения контингента на территории Украины.

    «Правый берег Днепра, граница с Белоруссией и территории рядом с Киевом – это те регионы, где французским военным будет наиболее безопасно находиться в случае их отправки на Украину. Какого-то всплеска боевых действий здесь ждать не приходится. Из тревожного для Парижа – только возможность попадания их контингента под ракетный обстрел», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Важно понять, с какой именно целью Франция намеревается направить на Украину своих служащих. Мы слышали упоминания очень скромного контингента: всего лишь две тысячи человек. В контексте текущего конфликта это «капля в море». Коренного перевеса такими силами не обеспечить. Цель их присутствия исключительно политическая», – отмечает собеседник.

    «Париж пытается продемонстрировать решимость западных государств в поддержке ВСУ. С этой точки зрения размещение на севере страны также будет выглядеть логичным. Франция заявит о намерениях защитить Украину от внезапного движения ВС РФ с территории Белоруссии. Разумеется, о реалистичности такого сценария Франция не станет задумываться», – подчеркивает эксперт.

    «Если бы речь шла о попытке реального воздействия на ситуацию, не думаю, что странам НАТО пришлось бы столь старательно анонсировать отправку своих войск на Украину. Провели бы все тайно и неожиданно. Пока мы имеем дело с неким ритуалом: приедут в Киев, постоят у Банковой, помашут флагом», – сыронизировав, заключил Онуфриенко.

    Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два возможных сценария размещения солдат, если их отправят на Украину. Об этом сообщает телеканал LCI. По словам военного, первый вариант – дислокация контингента на правом берегу Днепра или на границе с Белоруссией, а второй – вокруг Киева.

    Он отметил, что Франция таким образом исполнит свою роль по защите Европы. Также Арбаретье добавил, что Парижу не нужно образовывать непрерывную линию, а необходимо разместить отдельные отряды быстрого реагирования. «Это не будет провокацией. Это позволит нам заставить Россию пойти на переговоры, выступая с позиции равенства», – считает бывший военный.

    Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Франция занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию. Сначала планируется послать порядка двух тысяч солдат, сообщается на сайте ведомства. При этом в Париже опасаются, что перебросить и расквартировать подразделение незаметно не получится и что оно станет целью для ударов Москвы.

    Министерство обороны Франции, в свою очередь, отрицает информацию о наличии военных республики на Украине и планах направить туда дополнительный контингент после заявлений директора СВР России, сообщает РИА «Новости».

    Вместе с тем до этого Эммануэль Макрон отмечал, что Парижу, вероятно, придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам. А начальник штаба сухопутных войск республики генерал Пьер Шилль подчеркнул, что армия ведет подготовку к «самым жестким» конфликтам.

    Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Макрон под отправкой войск якобы имел в виду инструкторов для ВСУ. «Когда Макрон говорил об отправке войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас», – передает его слова издание La Stampa.

    Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что французский контингент нужен Зеленскому для репрессий и подавления протестных настроений на Украине, сообщает в другом материале РИА «Новости». Он отметил, что иностранные войска необходимы украинскому руководству, чтобы удерживать свою власть на штыках.

    Напомним, президент России Владимир Путин сказал, что острая реакция Эммануэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с ее действиями в Африке. Кроме того, глава государства выразил уверенность, что присутствие официальных воинских контингентов иностранных государств на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя.

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    21 марта 2024, 02:03 • Новости дня
    В Раде призвали страны Запада «лично участвовать» в боях на Украине

    Секретарь комитета Рады Костенко призвал западные страны «лично участвовать» в боевых операциях на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Западные страны должны непосредственно принимать участие в боевых действиях на территории Украины, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

    Костенко подчеркнул, что вместо реальной помощи Киев получает от союзников лишь «бла-бла-бла». Костенко выразил убеждение, что западные лидеры должны продемонстрировать большую решительность в противостоянии России. «Я думаю, что западные страны должны лично участвовать в боевых операциях на территории Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    20 марта 2024, 09:12 • Новости дня
    Обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате работы ПВО обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали в центре и других районах Курска. Пострадавших нет, но повреждено несколько крыш.

    Как сообщил Старовойт, в результате работы ПВО обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города. Пострадавших нет, передает ТАСС.

    Глава региона добавил, что в результате происшествия повреждено несколько крыш. Обследование повреждений будет проведено в светлое время суток. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения, в ближайшее время свет появится в домах жителей областного центра.

    Старовойт также отметил, что из-за сохранения ракетной опасности до 8:00 20 марта школы и детсады Курска работать не будут.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что расчеты 120-мм минометов группировки войск «Запад» поразили украинских артиллеристов в приграничных районах Курской области.

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    20 марта 2024, 22:45 • Новости дня
    Ле Пен обвинила Макрона в попытке воспользоваться конфликтом на Украине

    Ле Пен обвинила Макрона в стремлении использовать конфликт на Украине в политических целях

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что западные войска могут направить на Украину, являются его «предвыборной политической коммуникацией», считает лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.

    Ле Пен обвинила Макрона в попытке воспользоваться конфликтом в политических целях. По ее словам, ситуация на Украине не несет угрозы жизненным интересам Франции, а заявления Макрона только провоцируют эскалацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Inter.

    Также Ле Пен заявила, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине уже происходят, просто Францию и ЕС к ним не привлекают, «они проходят через Турцию, они проходят через Китай». По мнению Ле Пен, для Парижа было бы «совершенно естественно участвовать» в конфликте в роли «арбитра и переговорщика».

    Она считает, что единственный способ помочь Киеву – дать возможность вести «переговоры с позиции силы», это единственная причина передавать Украине военную помощь. Однако, как заявила Ле Пен, «этого не хочет французское правительство». Она указала, что Киев прежде «был готов к переговорам». «Но у меня такое впечатление, что ему помешал ряд стран, у которых была другая точка зрения на события», – сказала Ле Пен.

    Напомним, Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    20 марта 2024, 14:35 • Новости дня
    Шойгу сообщил о появлении в ВС армейского корпуса и Днепровской флотилии

    Tекст: Ольга Иванова

    Армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии сформированы в Вооруженных силах (ВС) России, сообщил в ходе вступительного слова на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

    Он отметил, что они были сформированы в соответствии с решением Верховного главнокомандующего, выступление Шойгу опубликовано в Telegram-канале МО

    Кроме того, он рассказал, что до конца этого года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. Шойгу отметил, что российская армия в численном и боевом составе будет совершенствоваться соразмерно тем угрозам, которые возникают перед военной безопасностью.

    Министр в ходе вступительного слова также отметил, то Южный военный округ (ЮВО) на фоне обстановки со спецоперацией наращивает боевые возможности, идет поставка более 16 тыс. единиц современного вооружения, завершаются строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры.

    Ранее Шойгу сообщил, что украинская сторона в течение восьми дней потеряла более 3,5 тыс. бойцов в результате боевых действий на приграничных территориях.

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    20 марта 2024, 15:58 • Новости дня
    Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России на Донецком направлении заняли выгодные позиции и отразили атаку ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Потери ВСУ за сутки составили до 420 военнослужащих, один танк, передает Telegram-канал ведомства.

    Войскам Киева было нанесено огневое поражение в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка и Георгиевка ДНР.

    По данным Минобороны, в районе населенного пункта Белогоровка ЛНР отражена контратака формирований 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник потерял до 420 военных. Были поражены орудие Д-20, две гаубицы и боевая машина РСЗО «Град», несколько станций радиоэлектронной борьбы, а также четыре полевых склада боеприпасов.

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    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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