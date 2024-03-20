ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.3 комментария
Стас Михайлов проигнорировал оскорбления Пугачевой
Стас Михайлов пожелал здоровья Пугачевой после оскорблений с ее стороны
Российский певец Стас Михайлов сдержано прокомментировал оскорбления в его адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой, сообщили СМИ.
Михайлов, комментируя резкие высказывания Пугачевой в свой адрес, просто пожал плечами, улыбнулся и пожелал ей здоровья. «Дай Бог ей здоровья», – сказал певец, передает Lenta.Ru.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова Аллы Пугачевой, грубо ответившей певцу Михайлову, отметил, что певица такого масштаба не должна опускаться до таких шуток.
Напомним, народная артистка СССР певица Алла Пугачева дала ответ Михайлову, заявившему, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию. По ее словам, «нормальные люди не возвращаются» в Россию.