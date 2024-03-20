Путин: Все обозначенные в послании меры обеспечены финансированием

Tекст: Ольга Никитина

«Люди ждут отдачи, люди ждут реализации того, о чем мы говорим, и то, что в наших планах обозначено в качестве приоритетов. Так или иначе, все эти планы изложены в послании президента Федеральному собранию. Основные положения – они масштабные, главное, что они все просчитаны, обеспечены финансированием. Нам только очень важно совместно с вами, я очень рассчитываю, что мы вместе с вами пойдем по этому пути созидания», – сказал Путин.

В Кремле на встречу с Путиным, одержавшим победу на президентских выборах, собрались десятки доверенных лиц, в их числе политические и общественные деятели, известные артисты, научные деятели, спортсмены, передает ТАСС.

Всего в список доверенных лиц Путина были включены более 500 человек. Статус доверенных лиц предполагает, что они вели агитацию в пользу своего кандидата. При этом они не могли быть наблюдателями на выборах, а те, кто относится к госслужащим, на время были освобождены от служебных обязанностей.

Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.