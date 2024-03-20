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    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    5 комментариев
    20 марта 2024, 12:49 • Новости дня

    Путин: Все обозначенные в послании меры обеспечены финансированием

    Tекст: Ольга Никитина

    Все обозначенное в послании Федеральному собранию обеспечено финансированием, заявил президент Владимир Путин в среду на встрече со своими доверенными лицами в Кремле.

    «Люди ждут отдачи, люди ждут реализации того, о чем мы говорим, и то, что в наших планах обозначено в качестве приоритетов. Так или иначе, все эти планы изложены в послании президента Федеральному собранию. Основные положения – они масштабные, главное, что они все просчитаны, обеспечены финансированием. Нам только очень важно совместно с вами, я очень рассчитываю, что мы вместе с вами пойдем по этому пути созидания», – сказал Путин.

    В Кремле на встречу с Путиным, одержавшим победу на президентских выборах, собрались десятки доверенных лиц, в их числе политические и общественные деятели, известные артисты, научные деятели, спортсмены, передает ТАСС.

    Всего в список доверенных лиц Путина были включены более 500 человек. Статус доверенных лиц предполагает, что они вели агитацию в пользу своего кандидата. При этом они не могли быть наблюдателями на выборах, а те, кто относится к госслужащим, на время были освобождены от служебных обязанностей.

    Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

    19 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей

    Президент Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и никогда не простит новых предателей

    Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Россия всегда будет помнить о преступлениях власовцев на советской земле и никогда не простит новых предателей, заявил в ходе заседания коллегии ФСБ президент Владимир Путин.

    Глава государства призвал своевременно выявлять предателей, а также сравнил их с власовцами, передает ТАСС.

    Путин напомнил о недавних попытках прорыва на территорию России диверсионно-террористических группировок и призвал ведомство выявлять и поименно наказывать предателей без срока давности.

    Накануне президент заявил, что так называемому Русскому добровольческому корпусу (организация, признанная в России террористической) и другим предателям, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, «не дадут покоя», правоохранителям поручат «поименно выявлять всех».

    Напомним, украинские ДРГ попытались пройти через границу в районе поселка Козинка в Белгородской области, чему помешали российские военные. Другая ДРГ пыталась войти в поселок Теткино Курской области. Натиск противника сдерживали бойцы группировки «Запад» совместно с приграничными органами ФСБ.

    Также ВС России пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области.

    За несколько дней попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий. По мнению экспертов, действия украинских солдат имели своей целью дискредитировать выборы президента России.

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    19 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Путин потребовал от ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту в России
    Путин потребовал от ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту в России
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Попытки спровоцировать смуту в России, используя русофобию, должны жестко пресекаться, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства поручил ФСБ серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что противник опасен и технически подкован, передает ТАСС.

    «Ответственные задачи стоят перед подразделениями, которые обеспечивают защиту Конституционного строя, ведут борьбу с экстремизмом», – указал глава государства.

    Путин подчеркнул, что «попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости должны жестко и немедленно пресекаться».

    Кроме того, глава государства заявил, что защита суверенитета России является гарантией выполнения задач, которые стоят перед страной.

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    20 марта 2024, 01:43 • Новости дня
    Путин назвал основные параметры развития страны

    Президент России Владимир Путин назвал основные параметры развития страны

    Путин назвал основные параметры развития страны
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с главами думских фракций перечислил основные параметры развития страны.

    «Самое главное – это народосбержение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей, это воспитание молодого поколения», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что все это можно делать только на основе развития экономики, которая, по его словам, является базой развития страны. Кроме того, Путин обратил внимание на важность развития субъектов Российской Федерации, муниципалитетов, модернизацию инфраструктуры городов, сельских территорий.

    Ранее сообщалось, что Путин призвал депутатов при формировании кабмина исходить из интересов страны.


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    19 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Вучич передал поздравления Путину через российского посла

    Сербский президент Вучич передал поздравления Путину через российского посла

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко передал письмо с поздравлениями Владимиру Путину по случаю его победы на президентских выборах в России.

    Об этом сербский президент сообщил в социальной сети, где также были опубликованы фотографии их встречи. Она прошла в резиденции Вучича «Андричев венац» в Белграде, передает РИА «Новости».

    В своем сообщении Вучич отметил, что в письме, помимо поздравлений, он изложил президенту РФ сложности, которые испытывает сербский народ в Косово и Метохии, а также основные политические вызовы, стоящие перед Сербией. Он также выразил благодарность за поддержку России в вопросе сохранения территориальной целостности страны.

    Путина с победой на президентских выборах поздравляли председатель КНР Си Цзиньпин, руководители стран СНГ, глава КНДР Ким Чен Ын и другие лидеры.

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    19 марта 2024, 14:22 • Новости дня
    Путин призвал усилить боевые возможности пограничных частей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение нарастить боевые возможности пограничных частей на суше и на море, в том числе на Черном.

    Об этом глава государства заявил на заседании коллегии ФСБ во вторник, передает ТАСС.

    «Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп. Причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях», – сказал он, подчеркнув, что прежде всего подобные меры необходимо предпринять в Черноморском регионе.

    Путин также сообщил, что действия по защите госграницы России приносят результат, они слажены и скоординированы.

    Ранее Путин назвал защиту суверенитета России гарантией выполнения важных задач.

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    19 марта 2024, 16:54 • Новости дня
    Путин разрешил купить 100% акций Highland Gold

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% акций международной компании «Хайлэнд голд», принадлежащих Highland Gold Mining Limited, следует из опубликованного распоряжения главы государства.

    Как говорится в документе, президент разрешил совершение сделки по приобретению 100% акций международной компании «Хайлэнд голд», принадлежащих Highland Gold Mining Limited, передает ТАСС.

    Ранее Британия ввела санкции в отношении Уральской горнодобывающей компании, предприятия «Красцветмет» и золотодобывающих компаний Nord Gold и Highland Gold Mining.

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    19 марта 2024, 17:25 • Новости дня
    Путин передал акции Махачкалинского торгового порта АО «Север – Юг»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении акционерного общества «Север – Юг» и внесении 100% акций Махачкалинского морского торгового порта в его уставной капитал.

    Из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что для развития транспортной инфраструктуры одобрено предложение правительства России и главы Дагестана Сергея Меликова об учреждении АО «Север – Юг», передает ТАСС.

    В качестве вклада государства в уставный капитал нового АО будут переданы 100% акций АО «Махачкалинский морской торговый порт», находящихся в федеральной собственности. Их рыночная стоимость составляет 1,25 млрд рублей.

    После внесения инвестором своего вклада в уставный капитал предприятия доля Российской Федерации в АО «Север – Юг» будет составлять 49%, а доля инвестора составит 51%.

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    19 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    Путин: Противник планировал террористический рейд по регионам России

    Tекст: Ольга Никитина

    Противник планировал устроить настоящий террористический рейд по приграничным регионам России, заявил президент Владимир Путин.

    Он рассказал, что вражеские группировки «планировали устроить на границе настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей», однако еще на подходе они были встречены огнем и «понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию», передает ТАСС.

    Глава государства заявил, что попытки пройти на российскую территорию различных диверсантов провалились.

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    19 марта 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин назвал шантажом предупреждения Запада о возможных терактах в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщения от западных стран о возможных террористических актах на российской территории – это откровенный шантаж, заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ.

    Ряд официальных западных структур недавно сообщали о возможности терактов в России, все это «напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», сказал Путин, передает ТАСС.

    Он потребовал, чтобы ФСБ усилила антитеррористическую работу.

    «Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического комитета серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности», – отметил президент.

    Напомним, в марте нидерландское посольство в Москве призвало проживающих в России подданных королевства избегать мест скопления людей в связи с «возможными атаками».

    До этого схожие заявления делали американские и британские дипломаты.

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    20 марта 2024, 00:09 • Новости дня
    Путин призвал депутатов при формировании кабмина исходить из интересов страны

    Путин призвал депутатов при формировании кабинета министров руководствоваться интересами страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин призвал депутатов при формировании правительства России исходить не из корпоративных и партийных интересов, а из интересов всей страны.

    «Я бы очень хотел вас настроить на то, чтобы мы не руководствовались корпоративными и даже партийными интересами, а интересами дела. Прежде всего выбирали и утверждали людей по их личным, деловым качествам, по их способности решать задачи, на пороге решения которых стоит страна», – приводит ТАСС слова Путина на встрече с лидерами думских фракций.

    Президент напомнил депутатам, что согласно поправкам в Конституцию России формирование правительства стало функцией парламента. При этом он подчеркнул, что Дума будет утверждать не только председателя правительства, но и его заместителей, а также министров гражданского блока.

    «Это чрезвычайно важная и ответственная вещь», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны, изложенные в послании к Федеральному собранию – «то, над чем мы должны работать в самое ближайшее время».

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    19 марта 2024, 22:08 • Новости дня
    Путин: Юбилейное заседание ЕАЭС пройдет в Москве 8 мая

    Юбилейное заседание ЕАЭС пройдет 8 мая в Москве, сообщил Владимир Путин

    Tекст: Денис Тельманов

    Юбилейное заседание Евразийского экономического союза пройдет в Москве 8 мая, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.

    «Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия 8 мая, здесь в Москве будем проводить... Мы готовы к этому. Вы знаете, что мы с удовольствием всегда такие вещи делаем, проводим. Примем всех наших коллег», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    В декабре Путин сообщил, что около 90% торговли между странами ЕАЭС проводят в нацвалютах. По его словам, с момента основания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объем взаимной торговли между странами – членами организации вырос почти вдвое.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян назвал ЕАЭС эффективной площадкой. При этом он добавил, что ЕАЭС продолжает эффективно функционировать.

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    19 марта 2024, 22:52 • Новости дня
    Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны

    Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны, изложенные в послании к Федсобранию

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин предложил лидерам думских фракций обсудить планы по развитию страны, озвученные в послании Федеральному собранию.

    «С вами хотел бы обсудить сегодня то, над чем мы должны работать в самое ближайшее время», – сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что программа развития страны была практически изложена в послании президента Федеральному собранию. «То есть вам и коллегам из Совета Федерации», – уточнил Путин, обращаясь к парламентариям.

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    20 марта 2024, 01:38 • Новости дня
    Венесуэльские депутаты поздравили Путина с триумфом на выборах

    Парламент Венесуэлы поздравил Путина с триумфом на выборах особой резолюцией

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальная ассамблея Венесуэлы приняла резолюцию, в которой результаты выборов Владимира Путина на президентских выборах России названы «полным триумфом».

    «Избирательный процесс, который состоялся 15–17 марта, продемонстрировал полный триумф Путина», – говорится в резолюции, сообщает ТАСС

    Депутат Рой Даса, который представил проект резолюции, указал, что переизбрание Путина позволяет «продолжить стратегическое сотрудничество Венесуэлы с Россией».

    Отмечается, что первым с победой на выборах Путина поздравил в воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов Путин победил с 87,28% голосов.

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    19 марта 2024, 14:21 • Новости дня
    Путин: Попытки всякого отребья проникнуть в Россию провалились

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Попытки пройти на российскую территорию различных диверсантов провалились, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

    «Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников, они тоже активно применяются, да и всякого рода отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима, – все эти попытки провалились», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он добавил, что за проявлениями терроризма и экстремизма «видны уши» западных спецслужб.

    Запад в свое время применял в своих интересах различного рода трансграничные радикальные террористические группировки и поощрял их агрессию против России, подчеркнул президент.

    Путин подчеркнул, что хозяева предателей, нападающих на приграничные города России, не жалеют их и бросают их на убой.

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    19 марта 2024, 16:01 • Новости дня
    Турчак: Вклад «Единой России» в победу Путина составляет 41%

    Tекст: Ольга Никитина

    Вклад «Единой России» в победу Владимира Путина составляет 41%, партия ставила задачей привести на избирательные участки и в дистанционное электронное голосование не менее 30 млн избирателей, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

    «Явка партийных сторонников на президентских выборах составила 31,2 млн человек», – приводятся его слова в сообщении на сайте ЕР.

    Он отдельно отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды.

    «Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, все мероприятия, которые мы реализовывали в рамках народной программы», – сказал Турчак.

    Секретарь генсовета «Единой России» подчеркнул, что партия сыграла ключевую роль и в сборе подписей за выдвижение кандидата.

    «Из 3,5 млн подписей два миллиона были собраны единороссами», – напомнил он.

    Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

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