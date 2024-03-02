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    Шольц отомстил Парижу и Лондону своей откровенностью
    Минобороны Германии сочло запись разговора военных про Крымский мост подлинной
    Минобороны: Су-35С не дают самолетам ВСУ взлететь с аэродромов
    Одесские власти пожаловались на веру местных жителей в Русский мир
    Власти Петербурга рассказали о ЧП в жилом доме
    Лавров рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона
    СВУ нашли на днище машины при въезде в Крым
    Жителя Киева заподозрили в причастности к смертям десятков британцев
    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами
    Мнения
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны

    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

    14 комментариев
    2 марта 2024, 12:44 • Новости дня

    Умерла дизайнер Айрис Апфель

    Tекст: Кристина Цыцура

    Дизайнер Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет в своем доме в Палм-Бич, сообщила газета The Guardian.

    Афель родилась в 1921 году в Квинсе, в 1948 году вышла замуж за Карла Апфеля. Позже они с супругом открыли компанию по реставрации старинных тканей. Карл Апфель умер в 2015 году, незадолго до своего 101-летия, передает «Интерфакс».

    Апфель прославилась благодаря своим ярким нарядам и аксессуарам. В 2005-2006 годах в Метрополитен-музее проходила выставка ее одежды. Также дизайнер сотрудничала с крупными брендами одежды, например, с H&M и eBay.

    1 марта 2024, 20:10 • Новости дня
    Целью спецназа Франции на Украине стало создание «стратегической дилеммы» для России
    Целью спецназа Франции на Украине стало создание «стратегической дилеммы» для России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Франция рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать украинскую границу, чтобы поставить перед Россией «стратегическую дилемму», сообщило французское издание Monde со ссылкой на источники.

    Газета отмечает, что французские власти «молчаливо признавали» только присутствие сотрудников Генеральной дирекции внешней безопасности Франции (DGSE) на Украине. Издание пишет, что возможную смерть некоторых из них можно даже правдоподобно отрицать, передает РИА «Новости».

    Париж при этом отрицает присутствие французских военных на Украине. Официально спецназ Франции, бойцы которого не являются тайными агентами и которые подчиняются генштабу, не пересекают границу Украины.

    Сейчас Париж раздумывает над тем, чтобы дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу потенциально с другими обычными подразделениями. Такой шаг рассматривается как средство создания «стратегической дилеммы» для России.

    Издание уточняет, что военное присутствие французских бойцов могло бы защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны России.

    Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Париж не станет направлять свои войска для участия в конфликте на Украине, он добавил, что французы не будут умирать за Украину.

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    1 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Опубликована расшифровка разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста

    Симоньян выложила расшифровку разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста

    Опубликована расшифровка разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что в Германии официально пока не ответили на ее пост о полученной аудиозаписи разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста, и сообщила, что выкладывает расшифровку разговора.

    Ссылку на расшифровку Симоньян дала в своем Telegram-канале.

    Особо она отметила один из фрагментов разговора, когда один из участников затронул тему «уничтожения моста». «Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», – приводятся его слова в публикации.

    Разговор состоялся 19 февраля 2024 года, уточнила главред RT.

    Участниками разговора, по информации Симоньян, являются немецкие офицеры Грефе, Герхартц, Фенске и Фроштедте. Первый из них возглавляет отдел операций и учений командования ВВС бундесвера, второй – инспектор ВВС бундесвера. Фенске и Фроштедте – сотрудники центра воздушных операций космического командования ВС Германии.

    В ходе разговора Фроштедте упоминает «две интересные цели», одна из которых – «мост на востоке», а также «склады боеприпасов, которые находятся выше». «Мост на востоке», по его словам, достать тяжело, однако ракеты Taurus на это способны. Поразить можно и склады боеприпасов, констатирует он. Фроштедте спросил, какую цель преследует бундесвер – им нужен мост или военные склады.

    Фроштедте говорит, что для уничтожения Крымского моста ракет Taurus будет недостаточно. Кроме того, по его словам, нужны данные со спутников. Он поинтересовался, сможет ли германская сторона за короткий срок – за месяц – «подготовить украинцев к выполнению такой задачи». «Каким образом будет выглядеть атака Taurus на мост?» – также спросил он.

    После этого в разговоре звучит фраза, на которую выше обратила внимание Симоньян. Эти слова сказал офицер бундесвера по фамилии Фенске.

    После этого Герхартц предложил использовать ракеты Taurus с французским истребителем Dassault Rafale. «Им удастся лишь сделать дырку и повредить мост», – ответил Фенске.

    Фроштедте отметил, что при планировании такой операции бундесвер должен будет «указывать главные точки» Крымского моста, куда ВСУ должны будут нанести удары.

    Со своей стороны Герхартц заметил, что украинцы хотят уничтожить Крымский мост, и это известно всем. Он имеет важное военно-стратегическое, но и политическое значение, его охраняют, отметил он.

    Герхартц высказал «определенные опасения» по поводу прямой связи немецких военных с украинскими вооруженными силами и предложил «хитрость»: откомандировать военнослужащих Германии в MBDA (Matra BAE Dynamics Aerospatiale, европейский производитель и разработчик ракетных систем). «Таким образом прямая связь с Украиной будет только через MBDA, это намного лучше, чем если такая связь будут существовать с нашими ВВС», – уверен он.

    Грефе в ответ подчеркнул, что это не имеет значения, поскольку с самого начала нужно избежать формулировок, которые бы сделали Германию стороной конфликта. «Я, конечно, немного утрирую, но если мы сейчас скажем министру, что запланируем встречи и поедем на авто из Польши, чтобы никто не заметил, – это уже участие, мы этого делать не будем», – заявил он.

    Офицер заявил, что немецкая сторона будет участвовать в обучении украинских военных, пообещает «подготовить дорожную карту». Процесс подготовки, по его словам, будет разделен на части, причем короткий трек займет две недели, чтобы украинские военные «как можно раньше могли применить ракеты».

    «Только представьте себе, если пресса узнает о том, что наши люди находятся в Шробенхаузене или же что мы ездим на автомобилях куда-то в Польшу! Такой вариант я считаю неприемлемым», – сказал Грефе.

    Ранее Симоньян заявила, что к ней попала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту.

    Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит вопрос появившихся записей обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту. Кроме того, он задал немецким властям четыре вопроса в этой связи.

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    1 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    Названы имена обсуждавших атаку на Крымский мост офицеров ФРГ

    Участником беседы об уничтожении Крымского моста оказался глава ВВС Германии Грефе

    Названы имена обсуждавших атаку на Крымский мост офицеров ФРГ
    @ U.S. Army National Guard/Staff Sgt. Jordan Hack

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обсуждавшими атаку на Крымский мост офицерами ФРГ оказались высокопоставленные военные, один из них – бывший военный атташе в США и глава отдела операций и учений командования ВВС бундесвера и командующий ВВС ФРГ, утверждают информационные агентства.

    Начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе учился в университете бундесвера в Мюнхене, готовился в качестве пилота истребителя F-4 в США, передает РИА «Новости».

    Также он занимал должность военного атташе в США. В 2023 году он проводил встречу на американской базе Эндрюс в Мэриленде с главой нацгвардии ВВС США генерал-лейтенантом Майклом Ло.

    Другой участник разговора Инго Герхартц с 2018 года находится в должности командующего (инспектора) ВВС Германии. В его подчинении, согласно открытым данным с сайта бундесвера, находится около 30 тыс. военных. Он вступил ряды ВВС в 1985 году. Ему приписывают решение взять на вооружение F-35.

    Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что к ней попала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту. Позже она опубликовала расшифровку разговора.

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    1 марта 2024, 16:50 • Новости дня
    СМИ: Российские авиакомпании лишились почти всех контрактов с ООН

    РБК: Российские авиакомпании лишились почти всех контрактов с ООН

    СМИ: Российские авиакомпании лишились почти всех контрактов с ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские авиакомпании лишились почти всех контрактов с миротворческими и политическими миссиям Организации Объединенных Наций (ООН) после введения ограничения со стороны Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

    Как отметил один из собеседников, сейчас миссии ООН обслуживает «статистически мало значимое» количество российской техники, передает РБК. Другой источник сообщил, что почти все российские вертолеты ушли с рынка ООН.

    Эту информацию подтвердила представитель МИД Мария Захарова, заявившая, что российские операторы завершают работу по старым контрактам, они покинут рынок авиаперевозок для структур ООН в первом квартале 2024 года.

    По ее словам, после утверждения Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) решения о наличии в отношении России «серьезной обеспокоенности в области безопасности полетов» (Significant Safety Concern, SSC) секретариат ООН, основываясь на своем собственном толковании SSC, ограничил участие российских компаний в новых конкурсах на поставку авиауслуг в интересах организации.

    Как рассказали в МИД, Минтранс совместно с Росавиацией прорабатывает с ИКАО возможность корректировки SSC так, чтобы «обеспокоенность» относилась исключительно к авиасудам с двойной регистрацией, а реализация данной инициативы позволит возобновить участие российских компаний в деятельности ООН.

    Ранее Минтранс России заявил, что опасения ИКАО о безопасности полетов в России не имеют под собой оснований.

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    1 марта 2024, 19:31 • Новости дня
    Военный: Танк Abrams удалось остановить одним дроном

    Российский военный рассказал, как был уничтожен танк Abrams

    Военный: Танк Abrams удалось остановить одним дроном
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский танк Abrams, уничтоженный российскими военными в зоне спецоперации на Украине, остановили одним дроном-камикадзе, сообщил оператор FPV-дрона 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады разведывательно-ударной группы с позывным Рассвет, подбивший военную технику.

    Как указал военный, обнаружили цель, обошли его сзади, потом ударили в тыльную кормовую часть. По его словам, первым бортом остановили этот танк. Он добавил, что после этого незамедлительно был поднят еще один дрон, в тот момент танк уже дымился, а после второго удара у машины произошло возгорание боекомплекта, пишут «Известия».

    1 марта в Минобороны сообщили, что российские военные за последние семь дней на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.

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    1 марта 2024, 19:39 • Новости дня
    Проигравшая на конкурсе «Мисс Европа» украинка обвинила россиянку в коррупции
    Проигравшая на конкурсе «Мисс Европа» украинка обвинила россиянку в коррупции
    @ Соцсети

    Tекст: Кристина Цыцура

    Участница конкурса «Мисс Европа – 2024» с Украины Милена Мельничук обвинила конкурсантку из России в подкупе жюри.

    Россиянка Роза Гадиева заняла в конкурсе первое место, второе место досталось девушке из Белоруссии Ирине Максимович, а украинка Милена Мельничук осталась без короны. Девушка после этого закатила скандал и заявила, что они «купили себе высокие места», пишет Газета.ru.

    Мельничук в личном блоге высказалась о соперницах из России и Белоруссии, а также пожаловалась на несправедливое отношение к ней на конкурсе.

    Девушке не понравилось, что участница из России «постоянно пыталась сесть» рядом. Мельничук также сообщила, что ей якобы угрожали за отказ фотографироваться с россиянкой.

    Ранее победа украинки в конкурсе «Мисс Япония» обернулась скандалом.

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    1 марта 2024, 21:29 • Новости дня
    Российский военный сообщил о втором подбитом Abrams под Авдеевкой
    Российский военный сообщил о втором подбитом Abrams под Авдеевкой
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов, сообщил командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат.

    Коловрат рассказал, что 26 февраля во время патрулирования дроны «улетели достаточно далеко». «Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это был еще один Abrams», – сказал военный, передает РИА «Новости».

    По его словам, говорить о том, выжил ли экипаж ВСУ, он не может, так как в тот момент не велся объективный контроль с дрона-разведчика. Но у российских военных сохранилась видеозапись с очков оператора FPV-дрона.

    Ранее оператор FPV-дрона 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады разведывательно-ударной группы с позывным Рассвет рассказал, что американский танк Abrams, уничтоженный российскими военными в зоне спецоперации на Украине, остановили одним дроном-камикадзе.

    1 марта в Минобороны сообщили, что российские военные за последние семь дней на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.

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    2 марта 2024, 07:28 • Новости дня
    Лавров рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона

    Лавров рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

    Лавров рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров рассмеялся, когда его попросили прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

    На видеозаписи, сделанной после дипломатического форума в Анталье, журналисты окружили Лаврова. Одна из журналисток попросила прокомментировать «недавние высказывания Макрона по поводу отправки войск на Украину».

    Лавров «рассмеялся, когда его спросили о предложении» президента Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT World.

    Напомним, Макрон заявил, что «нельзя исключать» отправку на Украину «западных войск». Как показывают социологические опросы, три четверти французов против отправки войск на Украину.

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    1 марта 2024, 20:02 • Новости дня
    Названы последствия мобилизации фермеров на Украине

    Bloomberg: Сельское хозяйство на Украине оказалось под угрозой из-за мобилизации фермеров

    Названы последствия мобилизации фермеров на Украине
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мобилизация работников украинских ферм ведет к ухудшению показателей в сельском хозяйстве и экономике страны, сообщает агентство Bloomberg.

    До последнего сельхозпредприятия не находились в фокусе мобилизационной кампании, поскольку эта отрасль критически важна для экономики, но число добровольцев и бойцов ВСУ начало уменьшаться, поэтому на службу стали призывать фермеров, пишет Bloomberg, передает ТАСС.

    Глава украинского аграрного совета Андрей Дикун заявил, что «на некоторых сельхозпредприятиях вообще не осталось мужчин». Часто их навыки настолько узкоспециализированы, что их невозможно заменить ни женщинами, ни пенсионерами.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в ВСУ мобилизовано около 1 млн человек, в боевых действиях из них активно участвовали 200–300 тысяч.

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    1 марта 2024, 17:40 • Новости дня
    Лавров: Слова Остина доказывают наличие у США планов военного столкновения НАТО и России
    Лавров: Слова Остина доказывают наличие у США планов военного столкновения НАТО и России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы Пентагона Ллойда Остина о прямом столкновении НАТО и России в случае поражения Украины доказывают наличие такого плана у США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

    Лавров отметил, что у Остина «просто по Фрейду» вырвалось то, что у США на уме. Он напомнил, что до этого все говорили, что нельзя допустить проигрыша Украины, иначе «Путин не успокоится и будет захватывать европейские страны», передает ТАСС.

    «Так оказывается, по открытому, недвусмысленному выражению господина Остина, все совсем наоборот. У нас таких планов нет и быть не может, а у американцев – да», – пояснил Лавров.

    Ранее Остин заявил, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безответственными заявление Остина о возможности прямого столкновения НАТО и России.

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    1 марта 2024, 17:48 • Новости дня
    Азербайджан объявил об окончании войны с Арменией

    Помощник Алиева: Для Азербайджана война с Арменией закончилась

    Азербайджан объявил об окончании войны с Арменией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Азербайджанские власти сконцентрированы на мире и развитии, для Баку война с Арменией окончена, заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

    Гаджиев отметил, что «ходят какие-то ненужные сплетни» о том, что Азербайджан якобы претендует на армянские территории, передает ТАСС.

    «Такого нет. Для нас война закончилась, оккупация закончилась. Мы фокусируемся на мире и развитии своего государства», – сказал он в ходе дискуссии по Южному Кавказу на Антальском дипломатическом форуме. Он подчеркнул, что Азербайджан и Армения достигли мира, а последние пять месяцев «были более или менее тихими».

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии планов нападения Азербайджана на Армению. 

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    2 марта 2024, 08:02 • Новости дня
    СВУ нашли на днище машины при въезде в Крым

    На днище машины при въезде в Крым нашли СВУ с частями иностранного производства

    СВУ нашли на днище машины при въезде в Крым
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    На днище автомобиля, который въезжал в Крым с севера, найдено самодельное взрывное устройство с частями иностранного производства, поставляемыми на территорию Украины странами НАТО, сообщили в силовых структурах.

    Машина, которой управлял сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, въехала через пункт пропуска «Джанкой». СВУ находилось прямо под водительским сидением. Устройство, обезвредили взрывотехники, передает РИА «Новости».

    Напомним, в октябре 2023 года в Новой Каховке Херсонской области подорвали автомобиль секретаря местного отделения ЕР Владимира Малова. В августе сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке. В декабре 2022 года взорвали машину первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка.

    В 2022 году на Крымском мосту произошел теракт – был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда, обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. СБУ признала причастность Киева к теракту.

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    2 марта 2024, 01:59 • Новости дня
    Минобороны Германии сочло запись разговора военных про Крымский мост подлинной

    Spiegel сообщил о решении минобороны Германии считать запись разговора офицеров про атаку на Крымский мост подлинной

    Минобороны Германии сочло запись разговора военных про Крымский мост подлинной
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны Германии после первой проверки записи разговора офицеров про атаку на Крымский мост исходит из того, что она подлинная, сообщают СМИ.

    Как пишет Spiegel, согласно первоначальной оценке, подделка с помощью использования искусственного интеллекта в значительной степени исключена. Проверка указывает на неосторожность офицеров, беседа которых велась не по защищенной линии, а через относительно легко прослушиваемую платформу WebEx, передает ТАСС.

    Издание пишет, что министерство выразило серьезную обеспокоенность в связи с появлением в российских СМИ записи. В ведомстве не исключают прослушки внутренних каналов связи и перехвата разговоров в министерстве и ВВС.

    По данным Welt, «аудиозапись также курсирует в бундесвере» и «несколько солдат заявили, что она аутентичная», передает РИА «Новости».

    Bild также пишет, что «есть много оснований» считать запись подлинной, «даже если Бундесвер пока официально не подтвердил ее подлинность». Издание предполагает, что запись могли сделать в Сингапуре, где находился один из офицеров бундесвера. Bild высказала предположение, что «его комната прослушивалась, его телефон был компрометирован или он набирал номер через незащищенную сеть».

    Ознакомившись с записью, Focus пишет, что канцлер Германии Олаф Шольц, возможно, лжет, когда выступает против передачи ракет Taurus Киеву по причине того, что это требовало бы прямого участия специалистов бундесвера. Как отмечает издание, «генералы на записи предполагают, что Украина сможет управлять ими и самостоятельно».

    Напомним, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту.

    Коментарии (14)
    2 марта 2024, 04:57 • Новости дня
    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами

    Основатель Blackwater Принс усомнился в способности поддерживающих Украину американцев найти ее на карте

    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами
    @ Michael Brochstein/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил, что 99% жителей США, которые говорят о своей поддержке Украины, не смогут найти ее на карте.

    «Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят «я поддерживаю Украину» – крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте», – приводит слова Принса РИА «Новости» со ссылкой на PBD Podcast.

    Принс полагает, что «их мнение не имеет значения, потому что они идиоты». Он считает, что «соцсети не оказывают хорошего влияния» на политику или общество. Так, по словам Принса, шокирующее число людей с «мощной позицией по Украине» в соцсетях не представляют, где та расположена или каковы реалии. Сторонников военной поддержки Киева Принс назвал людьми, которые «сильно подвержены пропаганде».

    Он призвал завершить конфликт на Украине, подчеркнув, что США не будут разворачивать конвенциональную войну с Россией.  По его мнению, Украина «уничтожает себя демографически», а «западная оборонная база смешна». Принс призвал «заморозить линии соприкосновения». «Выровняйте фронт за исключением… пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск – что бы то ни было», – предложил он. По его словам, «американские налогоплательщики определенно не должны тратить еще 100 млрд долларов на Украине, когда там значительная коррупция».

    Он также раскритиковал идею принять Украину в НАТО. По его словам, «были сделаны все возможные заверения о том, что НАТО не будет расширяться на восток после 1992 года». При этом Принс утверждает, что Россия была неправа, начав СВО, хотя он и не знает, «смог бы Запад разрешить всю ситуацию другим путем».

    Напомним, в 2015 году немецкий политолог Михаэль Людерс сообщал, что в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева принимают участие наемники из частной американской армии Academi, ранее известной под названием Blackwater. По информации СМИ, в 2020 году Принс хотел создать ЧВК на Украине.

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    2 марта 2024, 09:33 • Новости дня
    Власти Петербурга рассказали о ЧП в жилом доме

    Власти Петербурга рассказали о ЧП в жилом доме на северо-востоке города

    Власти Петербурга рассказали о ЧП в жилом доме
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ЧП произошло в жилом доме в Красногвардейском районе Петербурга, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе Калининского района города.

    По информации пресс-службы, ЧП произошло в Красногвардейском районе, пострадавших нет, на месте работает скорая, передает ТАСС.

    Также известно, что в жилом доме по адресу Пискаревский проспект, 161 выбиты окна, а балконы повреждены на двух этажах. В данный момент территория дома оцеплена.

    Напомним, в ночь с 19 на 20 декабря в Петербурге обрушился дом №73 на Гороховой улице. По словам одного из жильцов, у обрушившегося здания за несколько дней до происшествия рухнула стена.

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