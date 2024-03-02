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    Шольц отомстил Парижу и Лондону своей откровенностью
    Минобороны Германии сочло запись разговора военных про Крымский мост подлинной
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    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

    14 комментариев
    2 марта 2024, 11:18 • Новости дня

    Зампред России при ООН назвал позором разговор немецких офицеров о Крыме

    Зампред России при ООН Полянский назвал позором разговор немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту

    Tекст: Александра Юдина

    Разговор немецких офицеров о возможности нанести удары по Крымскому мосту является позором, выразил мнение первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, Германия «потеряла свое лицо и открыла новые стороны», а именно – «лживую, злую, агрессивную, реваншистскую и русофобскую», передает RT.

    Полянский подчеркнул, что Германия перестала быть страной, с которой Россия подписывала дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы.

    В субботу утром силовые структуры Крыма обнаружили на днище въезжающего в Крым с севера автомобиля самодельное взрывное устройство с частями иностранного производства, поставляемыми на территорию Украины странами НАТО.

    1 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Опубликована расшифровка разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста

    Симоньян выложила расшифровку разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста

    Опубликована расшифровка разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что в Германии официально пока не ответили на ее пост о полученной аудиозаписи разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста, и сообщила, что выкладывает расшифровку разговора.

    Ссылку на расшифровку Симоньян дала в своем Telegram-канале.

    Особо она отметила один из фрагментов разговора, когда один из участников затронул тему «уничтожения моста». «Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», – приводятся его слова в публикации.

    Разговор состоялся 19 февраля 2024 года, уточнила главред RT.

    Участниками разговора, по информации Симоньян, являются немецкие офицеры Грефе, Герхартц, Фенске и Фроштедте. Первый из них возглавляет отдел операций и учений командования ВВС бундесвера, второй – инспектор ВВС бундесвера. Фенске и Фроштедте – сотрудники центра воздушных операций космического командования ВС Германии.

    В ходе разговора Фроштедте упоминает «две интересные цели», одна из которых – «мост на востоке», а также «склады боеприпасов, которые находятся выше». «Мост на востоке», по его словам, достать тяжело, однако ракеты Taurus на это способны. Поразить можно и склады боеприпасов, констатирует он. Фроштедте спросил, какую цель преследует бундесвер – им нужен мост или военные склады.

    Фроштедте говорит, что для уничтожения Крымского моста ракет Taurus будет недостаточно. Кроме того, по его словам, нужны данные со спутников. Он поинтересовался, сможет ли германская сторона за короткий срок – за месяц – «подготовить украинцев к выполнению такой задачи». «Каким образом будет выглядеть атака Taurus на мост?» – также спросил он.

    После этого в разговоре звучит фраза, на которую выше обратила внимание Симоньян. Эти слова сказал офицер бундесвера по фамилии Фенске.

    После этого Герхартц предложил использовать ракеты Taurus с французским истребителем Dassault Rafale. «Им удастся лишь сделать дырку и повредить мост», – ответил Фенске.

    Фроштедте отметил, что при планировании такой операции бундесвер должен будет «указывать главные точки» Крымского моста, куда ВСУ должны будут нанести удары.

    Со своей стороны Герхартц заметил, что украинцы хотят уничтожить Крымский мост, и это известно всем. Он имеет важное военно-стратегическое, но и политическое значение, его охраняют, отметил он.

    Герхартц высказал «определенные опасения» по поводу прямой связи немецких военных с украинскими вооруженными силами и предложил «хитрость»: откомандировать военнослужащих Германии в MBDA (Matra BAE Dynamics Aerospatiale, европейский производитель и разработчик ракетных систем). «Таким образом прямая связь с Украиной будет только через MBDA, это намного лучше, чем если такая связь будут существовать с нашими ВВС», – уверен он.

    Грефе в ответ подчеркнул, что это не имеет значения, поскольку с самого начала нужно избежать формулировок, которые бы сделали Германию стороной конфликта. «Я, конечно, немного утрирую, но если мы сейчас скажем министру, что запланируем встречи и поедем на авто из Польши, чтобы никто не заметил, – это уже участие, мы этого делать не будем», – заявил он.

    Офицер заявил, что немецкая сторона будет участвовать в обучении украинских военных, пообещает «подготовить дорожную карту». Процесс подготовки, по его словам, будет разделен на части, причем короткий трек займет две недели, чтобы украинские военные «как можно раньше могли применить ракеты».

    «Только представьте себе, если пресса узнает о том, что наши люди находятся в Шробенхаузене или же что мы ездим на автомобилях куда-то в Польшу! Такой вариант я считаю неприемлемым», – сказал Грефе.

    Ранее Симоньян заявила, что к ней попала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту.

    Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит вопрос появившихся записей обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту. Кроме того, он задал немецким властям четыре вопроса в этой связи.

    Коментарии (28)
    1 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    Названы имена обсуждавших атаку на Крымский мост офицеров ФРГ

    Участником беседы об уничтожении Крымского моста оказался глава ВВС Германии Грефе

    Названы имена обсуждавших атаку на Крымский мост офицеров ФРГ
    @ U.S. Army National Guard/Staff Sgt. Jordan Hack

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обсуждавшими атаку на Крымский мост офицерами ФРГ оказались высокопоставленные военные, один из них – бывший военный атташе в США и глава отдела операций и учений командования ВВС бундесвера и командующий ВВС ФРГ, утверждают информационные агентства.

    Начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе учился в университете бундесвера в Мюнхене, готовился в качестве пилота истребителя F-4 в США, передает РИА «Новости».

    Также он занимал должность военного атташе в США. В 2023 году он проводил встречу на американской базе Эндрюс в Мэриленде с главой нацгвардии ВВС США генерал-лейтенантом Майклом Ло.

    Другой участник разговора Инго Герхартц с 2018 года находится в должности командующего (инспектора) ВВС Германии. В его подчинении, согласно открытым данным с сайта бундесвера, находится около 30 тыс. военных. Он вступил ряды ВВС в 1985 году. Ему приписывают решение взять на вооружение F-35.

    Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что к ней попала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту. Позже она опубликовала расшифровку разговора.

    Коментарии (22)
    1 марта 2024, 12:51 • Новости дня
    В Госдуме задали властям Германии четыре вопроса о планах ударов по России

    В Госдуме намерены потребовать от Германии расследовать планы немецких офицеров нанести удары по Крымскому мосту

    В Госдуме задали властям Германии четыре вопроса о планах ударов по России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Госдума рассмотрит вопрос появившихся записей обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

    Володин в своем Telegram-канале уточнил, что произойдет это после возвращения депутатов из регионов, где они работают до 11 марта.

    Кроме того, спикер Госдумы высказался за то, чтобы в Бундестаг было направлено требование о проведении расследования.

    Руководство Германии в связи с появлением такой публикации, по словам Володина, обязано разъяснить четыре момента: какими решениями руководствовались кадровые военные бундесвера, обсуждая удары по территории России; понесут ли они наказание; известно ли о произошедшем депутатам Бундестага; понимает ли канцлер Германии Олаф Шольц, что эти действия требуют ответа с российской стороны.

    Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту.

    Коментарии (19)
    1 марта 2024, 15:35 • Новости дня
    Медведев: Немцы снова превратились в заклятых врагов
    Медведев: Немцы снова превратились в заклятых врагов
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкие офицеры, обсуждавшие атаку на Крымский мост на ставших публичными аудиозаписях, тщательно и с деталями обсуждали возможность ударов по объекту, обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Немцы обсуждали удары по российской территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирали объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред России и ее жителям, указал Медведев в своем Telegram-канале.

    «Все-таки наши извечные противники – немцы – снова превратились в заклятых врагов», – отметил он. Также зампред Совбеза подчеркнул, что обсуждавшие возможный удар офицеры Германии не забыли упомянуть «лживую риторику о неучастии Германии в конфликте».

    «Кто мог себе это представить совсем недавно? Как на это реагировать дипломатическим образом? Не знаю», – добавил Медведев. Затем он привел стихотворение советского поэта и прозаика Константина Симонова, написанное в ходе Великой Отечественной войны в 1942 году «Убей его!» и лозунг тех же времен «Смерть немецко-фашистским оккупантам!»

    Напомним, главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что к ней попала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту. Позже она опубликовала расшифровку разговора. Один из них оказался командующим ВВС Германии.

    Коментарии (26)
    2 марта 2024, 01:59 • Новости дня
    Минобороны Германии сочло запись разговора военных про Крымский мост подлинной

    Spiegel сообщил о решении минобороны Германии считать запись разговора офицеров про атаку на Крымский мост подлинной

    Минобороны Германии сочло запись разговора военных про Крымский мост подлинной
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны Германии после первой проверки записи разговора офицеров про атаку на Крымский мост исходит из того, что она подлинная, сообщают СМИ.

    Как пишет Spiegel, согласно первоначальной оценке, подделка с помощью использования искусственного интеллекта в значительной степени исключена. Проверка указывает на неосторожность офицеров, беседа которых велась не по защищенной линии, а через относительно легко прослушиваемую платформу WebEx, передает ТАСС.

    Издание пишет, что министерство выразило серьезную обеспокоенность в связи с появлением в российских СМИ записи. В ведомстве не исключают прослушки внутренних каналов связи и перехвата разговоров в министерстве и ВВС.

    По данным Welt, «аудиозапись также курсирует в бундесвере» и «несколько солдат заявили, что она аутентичная», передает РИА «Новости».

    Bild также пишет, что «есть много оснований» считать запись подлинной, «даже если Бундесвер пока официально не подтвердил ее подлинность». Издание предполагает, что запись могли сделать в Сингапуре, где находился один из офицеров бундесвера. Bild высказала предположение, что «его комната прослушивалась, его телефон был компрометирован или он набирал номер через незащищенную сеть».

    Ознакомившись с записью, Focus пишет, что канцлер Германии Олаф Шольц, возможно, лжет, когда выступает против передачи ракет Taurus Киеву по причине того, что это требовало бы прямого участия специалистов бундесвера. Как отмечает издание, «генералы на записи предполагают, что Украина сможет управлять ими и самостоятельно».

    Напомним, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту.

    Коментарии (13)
    1 марта 2024, 18:33 • Новости дня
    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения немецкими офицерами атаки на Крымский мост

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Германии должны предоставить объяснения относительно разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали нанесение ударов по Крымскому мосту, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», – сказала дипломат, передает ТАСС.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной.

    Коментарии (15)
    2 марта 2024, 08:02 • Новости дня
    СВУ нашли на днище машины при въезде в Крым

    На днище машины при въезде в Крым нашли СВУ с частями иностранного производства

    Tекст: Антон Антонов

    На днище автомобиля, который въезжал в Крым с севера, найдено самодельное взрывное устройство с частями иностранного производства, поставляемыми на территорию Украины странами НАТО, сообщили в силовых структурах.

    Машина, которой управлял сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, въехала через пункт пропуска «Джанкой». СВУ находилось прямо под водительским сидением. Устройство, обезвредили взрывотехники, передает РИА «Новости».

    Напомним, в октябре 2023 года в Новой Каховке Херсонской области подорвали автомобиль секретаря местного отделения ЕР Владимира Малова. В августе сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке. В декабре 2022 года взорвали машину первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка.

    В 2022 году на Крымском мосту произошел теракт – был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда, обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. СБУ признала причастность Киева к теракту.

    Коментарии (5)
    2 марта 2024, 03:24 • Новости дня
    Захарова раскритиковала реакцию Берлина на скандал с записью разговора офицеров

    Захарова обвинила Берлин в попытке «замести следы» после скандала с разговором офицеров про атаку на Крымский мост

    Захарова раскритиковала реакцию Берлина на скандал с записью разговора офицеров
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что бундесвер настоял на блокировке в соцсетях страниц, распространявших запись разговора немецких офицеров про атаку на Крымский мост.

    О том, что «бундесвер настоял на блокировке аккаунтов» в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), «распространявших запись беседы немецких военных», сообщило издание Bild.

    Захарова в Telegram назвала это попыткой «замести следы». Она предположила, что повторится сценарий «немецкого «расследования» терактов на «Северных потоках». Как заявила Захарова, «граждане Германии должны знать от Шольца о правах заграничного человека в России, Белоруссии, Китае, но только не о своих, немецких правах».

    Напомним, как сообщают немецкие СМИ, минобороны Германии после первой проверки записи разговора офицеров про атаку на Крымский мост исходит из того, что она подлинная. Аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи Украине в нанесении удара по Крымскому мосту опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.

    Коментарии (5)
    1 марта 2024, 13:14 • Новости дня
    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор Долгов: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц испытывает давление со стороны немцев, военных и политического истеблишмента. Поэтому он решил подставить Лондон. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Британии раскритиковали Шольца из-за слов о контроле Британии за применением ВСУ британских ракет.

    «Для всех давно очевидно, что британцы помогают ВСУ применять ракеты. Своим заявлением Шольц всего лишь раскрыл «секрет Полишинеля». При этом военные и политический истеблишмент ФРГ выступают против прямого вмешательства страны в конфликт», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Более того, опросы общественного мнения показывают, что население Германии также не поддерживают оказание помощи Украине, а те партии, которые не хотят спонсировать ВСУ, набирают все большую популярность. Окружение Шольца прекрасно понимает, что их сдвигают на «политическую обочину», и канцлер пытается исправить ситуацию», – отмечает он.

    «Фактически Шольц назвал Лондон соучастником ударов по России. Однако Германия тоже является сообщником ВСУ. ФРГ поставляет оружие на Украину и дает деньги. Да, Берлин пока не отправляет Зеленскому дальнобойные ракеты, однако другие западные страны, такие как Франция или Британия, это делают», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, чем больше будет успехов в России в спецоперации, тем чаще Европа будет назначать новых ответственных за провал западной политики в отношении Москвы. По мере приближения этого момента мы увидим увеличение случаев внутренней грызни. И Макрон, и Сунак, и Шольц – «политические трупы». Я думаю, что они быстро уйдут со сцены, однако могут перед этим наломать дров», – акцентирует сенатор.

    «Проблема в том, что европейцы выполняют американские команды. Текущая ситуация сохранится, пока существует диктуемая Вашингтоном западная линия по поддержке Украины. Никакие заявления не поменяют это положение дел. Россия, в свою очередь, смотрит не на слова, а на действия», – резюмировал Долгов.

    Напомним, в Британии раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за его слова о том, что Лондон контролирует применение украинскими военными британских ракет, сообщает ТАСС. Руководитель Германии был обвинен в злоупотреблении разведданными.

    Председатель комитета по международным делам Палаты общин британского парламента Алиша Кирнс назвала «комментарии Шольца безответственными и пощечиной союзникам». «Мы дали Storm Shadow, мы все должны давать, что можем, Шольц должен передать Taurus и перестать тормозить безопасность Европы», – сказала она.

    Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес обвинил Шольца в опасном использовании фактов, которые он назвал зачастую неправильными, сообщает The Evening Standard. Таким образом канцлер якобы оправдывается за отсутствие помощи ВСУ. «Снова и снова Германия оказывала помощь Украине последней. На каждом этапе их приходилось заставлять или стыдить, заставляя что-либо делать. Это не лидерство, а следование», – подчеркнул он.

    Ранее Шольц объяснил отказ Германии передавать ВСУ ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве. Он подчеркнул, что для контроля над применением этого вида вооружений ФРГ пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Кроме того, канцлер, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется».

    Также канцлер отметил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат альянса, потому что в противном случае это повлекло бы за собой большую опасность. «И я по-прежнему привержен этому», – констатировал глава правительства ФРГ.

    Коментарии (2)
    1 марта 2024, 20:27 • Новости дня
    Опубликована аудиозапись разговора офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

    Симоньян опубликовала аудиозапись разговора офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

    Опубликована аудиозапись разговора офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора офицеров бундесвера, на которой они обсуждают возможность атаки на Крымский мост ракетами Taurus и передачу Киеву 100 таких ракет для атаки на мост.

    В своем Telegram-канале Симоньян написала, что публикует обещанное аудио разговора офицеров бундесвера.

    Ранее Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

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    1 марта 2024, 18:03 • Новости дня
    Лавров назвал поразительным обсуждение офицерами ФРГ уничтожения Крымского моста

    Лавров: Россия доподлинно знает о деятельности НАТО на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Публикация разговора между военными ФРГ поразительна, лица стран НАТО «полностью в пуху», Россия доподлинно знает об участии военнослужащих стран альянса на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

    Лавров отметил, что военные НАТО на Украине маскируются то под наемников, то иным способом под людей, которые не принадлежат альянсу, передает ТАСС.

    Министр считает, что «полностью в пуху лицо стран НАТО», не ясно, как они будут объясняться с населением после публикации разговора военных ФРГ.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Участниками разговора, по информации Симоньян, являются немецкие офицеры Грефе, Герхартц, Фенске и Фроштедте. Первый из них возглавляет отдел операций и учений командования ВВС бундесвера, второй – инспектор ВВС бундесвера. Фенске и Фроштедте – сотрудники центра воздушных операций космического командования ВС Германии.

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    1 марта 2024, 22:50 • Новости дня
    В ФРГ начали проверку из-за записи обсуждения военными атаки на Крымский мост

    Контрразведка Германии начала проверку в связи с появлением записи разговора офицеров об ударах по Крымскому мосту

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкая контрразведка проводит проверку по факту возможного перехвата разговора офицеров о том, способны ли ракеты Taurus разрушить Крымский мост, сообщили в Минобороны Германии.

    В немецком военном ведомстве сообщили, что Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) «приняло все необходимые меры», передает РИА «Новости» со ссылкой на T-Online.

    Представитель минобороны Германии заявила Bild, что министерство «не может ничего сказать о содержании сообщений, которые, по всей видимости, были перехвачены», передает ТАСС.

    Напомним, в России обнародовали расшифровку аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Российский МИД уже потребовал объяснений от Берлина.

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    1 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    Захарова отреагировала на разговор офицеров ФРГ об уничтожении Крымского моста

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад ведет против России гибридную войну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Так она прокомментировала разговор офицеров бундесвера по атаке на Крымский мост, фрагменты которого опубликовала в своем Telegram-канале.

    «Гибридная война против российского народа, развязанная Западом идет полным ходом», – написала Захарова.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

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    1 марта 2024, 14:25 • Новости дня
    Самолет, на котором летала Бербок, решили выкупить и распродать на запчасти

    Tекст: Кристина Цыцура

    Самолет А340, который не смог долететь до Австралии, куда на нем направлялась глава МИД Германии Анналена Бербок, продадут на запчасти, сообщил журнал Der Spiegel.

    Самолет под названием «Конрад Аденауэр» решено продать компании Lufthansa на запчасти из-за частых поломок, пишет издание со ссылкой на источник. Компания выкупит самолет на этой неделе. Отмечается, что самолет находился в эксплуатации не менее 20 лет, передает РИА «Новости».

    Бербок не смогла долететь на этом лайнере до Канберры в 2023 году. Самолет вернулся в аэропорт ОАЭ через три минуты после вылета из-за неисправности с выдвижением закрылков.

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    2 марта 2024, 10:30 • Новости дня
    Болгары Крыма назвали позором решение подарить Зеленскому меч хана Кубрата

    Tекст: Александра Юдина

    Решение властей Болгарии подарить Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата является историческим позором, заявил глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.

    По его словам, разваливший Украину и обрекший граждан страны на вымирание Зеленский не достоин такого подарка, передает РИА «Новости».

    «Решение властей Болгарии подарить Зеленскому меч – это исторический позор», – подчеркнул Абажер.

    Также глава крымской болгарской автономии отметил, что властям Болгарии пора начать думать об национальных интересах своей страны, а не прислуживать вместе с Зеленским «заокеанскому хозяину».

    Накануне власти Крыма начали готовить новый иск к Украине.

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