Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.3 комментария
Политолог Данилин: Выборы президента поставили рекорд по доверию граждан
То, что результаты выборов президента у россиян вызвали надежду, радость и воодушевление, говорит о безусловной легитимности выборов в глазах избирателей и уверенности в том, что Россия движется в правильном направлении, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому результаты прошедших выборов президента России считают достоверными рекордные 83% россиян.
«Данные ВЦИОМ показывают, что подавляющее большинство населения страны считает выборы легитимными. Показатель в 83% в целом соответствует результату, который получил Владимир Путин по итогам голосования и явке на эти выборы», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.
По его словам, доверие россиян к результату выборов тоже стало рекордным. «В 2012 году выборам доверяли 44%, в 2018 – 60%. А сейчас 83%», – продолжил политолог. По его словам такой высокий уровень доверия объясняется тем, что для избиратели были осведомлены о предпочтениях своих близких, знакомых, настроениях в обществе и для них этот результат поэтому был ожидаем и понятен.
«В приведенной ВЦИОМ таблице 65% респондентов указали, что результаты выборов достоверны и соответствуют выбору избирателей. А еще 18% допускают возможные «подтасовки на местах», которые «не повлияли на результаты голосования в целом по стране». Если эти показатели суммировать – получается 83%», – пояснил собеседник.
Он также обратил внимание на эмоции, которые вызвали у россиян результаты выборов. «Позитивные эмоции говорят об уверенности граждан в том, что их голос повлияет на будущее страны и что Россия движется в правильном направлении. Все это говорит о безусловной легитимности выборов в глазах избирателей», – заключил Данилин.
Ранее во вторник ВЦИОМ сообщил о том, что 83% россиян считают результаты прошедших выборов президента России достоверными. В частности, 65% респондентов указали, что результаты выборов достоверны и соответствуют мнению избирателей. Еще 18% опрошенных считают, что «если и были какие-то подтасовки, то они не повлияли на результаты голосования в целом по стране».
Из опроса следует, что результаты выборов вызвали у россиян преимущественно положительные эмоции: надежда (42%), радость (34%), воодушевление (21%), удовлетворение (2%). На момент проведения опроса ознакомились с итогами голосования 85% респондентов, 14% не знали, сколько процентов набрали кандидаты.
Президентские выборы проходили с 15 по 17 марта. Явка стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, действующий президент Владимир Путин, который участвовал в этих выборах в качестве самовыдвиженца, набрал 87,28% голосов избирателей. Инаугурация главы государства назначена на 7 мая.