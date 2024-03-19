МИД Молдавии не захотел видеть российскую делегацию на сессии ФАО

Наблюдатели и представители общественного контроля отметили прозрачность выборов президента России

Несмотря на инцидентны и атаки на системы электронного голосования, избирательная система выстояла и смогла обеспечить голосование более чем 87 млн граждан страны – это рекорд, такого показателя явки не было зафиксировано с 1991 года, сообщается на сайте НОМ.

Выборы президента прошли при рекордно высокой явке в 77,74% от списочной численности избирателей. Если сравнить аналогичные показатели выборов президента России с 1991 года – такой высокой явки история общефедеральных выборов в нашей стране еще не знала, отметил член СПЧ, председатель ассоциации НОМ Александр Брод.

«Акт участия в выборах – свидетельство реального, непоказного патриотизма, сплочения граждан России в защите национальных интересов, акт отстаивания суверенитета РФ, доверия ее сильному лидеру», – заявил он.

Брод особенно подчеркнул, что обстрелы приграничных и новых регионов, провокации на ряде участках «возымели обратный эффект» – еще больше сплотили россиян, что выразилось в их активном голосовании.

Правозащитник подчеркнул, что выборы запомнятся беспрецедентно высоким уровнем общественного контроля и его большом значении в проверке всех сигналов о возможных проблемах. В общественных штабах по наблюдению за выборами работали более 800 экспертов НОМ. В 89 регионах на 94 тыс. участков все три дня голосования эксперты и наблюдатели просматривали трансляции с участков на базе Центров видеонаблюдения, обращали внимание комиссий на организационно-технические недочеты, после чего они сразу устранялись.

Ход кампании и голосования оценивали 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира. По словам Брода, иностранные наблюдатели проявили «искренний интерес» к выборам в России и «желание разобраться с процедурами, законодательством и с системой общественного контроля».

Адвокат, специалист по международному праву и правам человека (Чили) Хавьер Пинеда вместе с группой делегатов из Европы и Африки побывал в Херсонской области. «Могу утверждать, что выборы были проведены законно. Россия относится к числу тех стран, где мы можем констатировать, что люди могли голосовать свободно. На участках было все дни многолюдно утром и днем, вечером людей было чуть меньше. Нам продемонстрировали механизм безопасности, показали, как проверялась личность каждого избирателя и производился общий подсчет голосов», – рассказал он.

Пинеда отметил, что на всех участках, которые он успел посетить, были наблюдатели от кандидатов и общественные наблюдатели.

Член Палаты представителей Национального Конгресса Республики Парагвай Мария Констанция Бенитес де Бенитес наблюдала за тем, как организованы выборы в Самаре. Она отметила, что видела, как люди приходили проголосовать целыми семьями. «Это был праздник – с традиционной музыкой, с традиционной едой. Я была наблюдателем в Самаре, мы посетили более 15 избирательных участков. Последним из них был участок в университете. И было видно, как молодежь с большим энтузиазмом принимает участие в выборах», – поделилась наблюдатель из Парагвая.

Она отметила, что никаких проблем в ходе голосования на участках, которые она посетила, отмечено не было, и поздравила организаторов выборов и народ России с их успешным завершением.