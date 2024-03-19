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    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    3 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»

    «Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские за рубежом тоже выбрали Россию

    Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.

    3 комментария
    19 марта 2024, 15:15 • Новости дня

    МИД Молдавии не захотел видеть российскую делегацию на сессии ФАО

    Посол Васнецов: МИД Молдавии не желает видеть российскую делегацию на сессии ФАО в Кишиневе

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Молдавии заявил о нежелании видеть российскую делегацию на запланированной в Кишиневе в мае сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщил изданию Sputnik Moldova посол России в Молдавии Олег Васнецов.

    По его словам, организатор сессии (им выступает МИД Молдавии) заявил о нежелании видеть российскую делегацию, а также предложил ее участие в онлайн-режиме, передает РИА «Новости».

    Также Васнецов отметил, что этот шаг в очередной раз продемонстрировал недружественный настрой Кишинева по отношению к Москве.

    Ранее стало известно, что власти Молдавии решили выслать сотрудника российского посольства из-за работы избирательных участков в Приднестровье. В Москве пообещали ответить на высылку дипломата.

    18 марта 2024, 15:44 • Новости дня
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поведение руководителей стран Североатлантического альянса схоже с поведением «тараканов, застигнутых врасплох включенным светом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Пока главы стран мирового большинства поздравляют Владимира Путина с победой на выборах, «агрессивные натовцы» действуют, словно «заметавшиеся тараканы, застигнутых врасплох включенным светом», написала она в своем Telegram-канале.

    Лидеры стран НАТО называют выборы «несправедливыми», при этом принимают их к сведению, и обозначают, что готовы к общению, отметила дипломат.

    «С другой стороны, вот зачем я обидела тараканов? Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики», – заключила она.

    Напомним, самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

    Его поздравили премьер Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас , председатель КНР Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы.

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    18 марта 2024, 15:33 • Новости дня
    Президент ОАЭ поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы российского государства.

    К поздравлению президента присоединились его заместитель шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, а также премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство WAM.

    Кроме того, Путина с победой на президентских выборов поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, лидеры стран СНГ (Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана), папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас.

    По данным ЦИК, Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

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    18 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с победой на выборах

    Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Владимиром Путиным развитие взаимовыгодного сотрудничества

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры, в ходе которых принц поздравил Путина с победой на президентских выборах и выразил готовность развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество двух стран.

    «С обеих сторон выражена готовность и далее активно развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Российской Федерацией и Саудовской Аравией», – сообщает пресс-служба президента России на официальном сайте Кремля.

    Отмечается, что в ходе разговора констатирована эффективность координации двух стран в формате «ОПЕК плюс».

    Также Путин просил передать наилучшие пожелания Королю Саудовской Аравии и поздравил народ Королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан.

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    18 марта 2024, 16:37 • Новости дня
    Мишустин назвал победу Путина на выборах закономерной

    Мишустин назвал победу Путина на выборах закономерным результатом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россияне доверяют Владимиру Путину, результаты его работы видны, поэтому его победа на президентских выборах в России закономерна, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

    Путин делает все для улучшения жизни граждан, социальной сферы и развития страны в целом, отметил Мишустин, передает ТАСС.

    То, что большинство россиян поддержали кандидатуру Путина на выборах президента, является закономерным и очевидным итогом системной работы, в которой правительство принимало самое активное участие как команда президента, сказал премьер.

    Мишустин добавил, что результаты выборов – не повод для правительства сбавлять темп, напротив, на него возложена еще более серьезная ответственность по исполнению поручений главы государства. Все поручения, данные Путиным, должны быть выполнены полностью и в срок, подчеркнул премьер.

    Ранее ЦИК сообщил, что самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента. Явка на президентских выборах в России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории страны и составила 77,44%.

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    18 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    Роскомнадзор сообщил об атаках на инфраструктуру выборов из стран Запада

    Tекст: Ольга Иванова

    Роскомнадзор зафиксировал атаки на ресурсы инфраструктуры выборов президента России из Германии, Англии, США и других стран, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Отмечается, что в общей сложности Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал около 500 кибератак на информационно-коммуникационную инфраструктуру страны в то время, когда проходили выборы, передает ТАСС.

    Основные атаки происходили из Германии, Англии, США, Финляндии, Литвы.

    Как уточнили в Роскомнадзоре, специалисты центра в период выборов обеспечивали защиту 920 значимых российских ресурсов.

    Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал более 1 тыс. интернет-ресурсов, содержащих призывы к срыву выборов президента России.

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    18 марта 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: Прошедшие выборы продемонстрировали высокую устойчивость ДЭГ к кибератакам

    Эксперт Глущенко рассказал о росте числа кибератак на избирательную систему России

    Эксперт: Прошедшие выборы продемонстрировали высокую устойчивость ДЭГ к кибератакам
    @ dpa/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Как бы ни старались наши недоброжелатели, прошедшие выборы продемонстрировали высокую устойчивость системы дистанционного электронного голосования, а это значит, что мы эффективно справляемся с новыми вызовами», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ИТ Вадим Глущенко, комментируя выявление более 4 млн кибератак во время президентских выборов.

    Система электронного голосования в Москве во время проведения выборов президента России отразила 4,6 млн кибератак, передают РИА «Новости». Часть из них, как сообщается, велась с ботнет-сетей, а также было зафиксировано большое количество прямых атак.

    «По словам вице-президента компании «Ростелеком» по информационной безопасности и гендиректора «Ростелеком-Солар» Игоря Ляпунова, количество кибератак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в первый день голосования в восемь раз превысило число атак, которые были совершены в единый день голосования (ЕДГ) в сентябре прошлого года. С каждыми новыми выборами попытки парализовать этот процесс становятся изощреннее и интенсивнее, что мотивирует наших специалистов совершенствовать способы их отражения», – говорит Глущенко.

    Он рассказывает, что к разработке технологии ДЭГ российские ИТ-специалисты подошли со всем вниманием и ответственностью, тщательнейшим образом проработали как моменты, связанные с безопасностью и конфиденциальностью голосования, так и детали, делающие систему ДЭГ удобным для граждан с разным уровнем технической подготовки. Платформу ДЭГ неоднократно тестировали, в том числе на уязвимости, с 2008 года, так что это, по мнению собеседника, вполне зрелый продукт, который совершенствовался годами.

    «Часть атак на ДЭГ проводилась с помощью ботнетов. Это компьютерная сеть, в которой каждое устройство с доступом в Интернет заражено вредоносной программой и управляется специальным бот-мастером. Ботнеты, как правило, создаются и используются для вымогательства денежных средств, кражи персональных данных, майнинга. Кстати, сегодня это весьма прибыльный бизнес для хакеров», – делится специалист.

    Кроме того, продолжает эксперт, ботнеты нередко используются для проведения DDoS атак, взлома сайтов, ресурсов государственных учреждений. При этом пользователь может даже не догадываться, что стал частью ботнета. Только глубокий анализ и тестирование программного обеспечения специалистами может дать точный ответ.

    «Впрочем, как бы ни старались наши недоброжелатели, прошедшие выборы продемонстрировали высокую устойчивость ДЭГ, а это значит, что мы эффективно справляемся с новыми вызовами. Важно не терять бдительность и продолжать повышение надежности соответствующей инфраструктуры», – заключил Глущенко.

    Ранее начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев сообщил, что выявило и в дальнейшем удалило или заблокировало около 1,3 тыс. ресурсов и публикаций, содержащих призывы к срыву выборов президента России. При этом DDoS-атаки, организованные из-за рубежа, не повлияли на ход голосования.

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    19 марта 2024, 08:45 • Новости дня
    Д’Артаньян оценил ход выборов в России

    Политик д’Артаньян: Выборы в России проведены корректно

    Tекст: Ольга Никитина

    Голосование в России проходило абсолютно корректно, возможности для фальсификаций не было, заявил французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д’Артаньян.

    Д’Артаньян прибыл в ДНР в качестве международного наблюдателя. По поводу электронного голосования он отметил, что представители кандидатов также следили за процессом, а потому возможности «что-то подтасовать» не было, в противном случае представители первыми бы забили тревогу, передает РИА «Новости».

    «Все прошло идеально, тут нечего добавить», – подчеркнул он.

    Говоря об очном голосовании на избирательном участке, д’Артаньян выразил уверенность, что фальсифицировать голоса возможности не было. «Все было проведено абсолютно корректно», – заключил он.

    Де Монтескью-Фезансак д’Артаньян происходит из того же французского дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д’Артаньян, ставший героем трех романов Александра Дюма-старшего. Современному д’Артаньяну 81 год.

    Явка на выборах президента России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

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    18 марта 2024, 15:39 • Новости дня
    Генсек компартии Вьетнама поздравил Путина с победой на выборах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генеральный секретарь компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, пишет газета VnExpress.

    Сообщается, что генсек Нгуен Фу Чонг 18 марта направил поздравительное письмо президенту Владимиру Путину, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что в 2018 году, когда Путин был переизбран президентом России, Фу Чонг также направил ему поздравление.

    Ранее сообщалось, что Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов.

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    19 марта 2024, 13:27 • Новости дня
    В Москве пообещали ответить на высылку дипломата по инициативе МИД Молдавии

    В МИД пообещали ответить на высылку дипломата из Молдавии

    Tекст: Александра Юдина

    Россия намерена ответить на решение властей Молдавии выслать из страны сотрудника посольства России из-за работы избирательных участков в ходе выборов президента России на территории непризнанного Приднестровья, сообщили в МИД.

    В российском дипведомстве пообещали дать соответствующий ответ, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что власти Молдавии решили выслать сотрудника российского посольства из-за работы избирательных участков в Приднестровье.

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    18 марта 2024, 17:16 • Новости дня
    Наблюдатели и представители общественного контроля отметили прозрачность выборов президента России

    Голосование на выборах российского президента прошло открыто, демократично и под контролем наблюдателей, такую оценку дали международные наблюдатели в пресс-центре МИА «Россия сегодня» 18 марта, сообщила ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

    Несмотря на инцидентны и атаки на системы электронного голосования, избирательная система выстояла и смогла обеспечить голосование более чем 87 млн граждан страны – это рекорд, такого показателя явки не было зафиксировано с 1991 года, сообщается на сайте НОМ.

    Выборы президента прошли при рекордно высокой явке в 77,74% от списочной численности избирателей. Если сравнить аналогичные показатели выборов президента России с 1991 года – такой высокой явки история общефедеральных выборов в нашей стране еще не знала, отметил член СПЧ, председатель ассоциации НОМ Александр Брод.

    «Акт участия в выборах – свидетельство реального, непоказного патриотизма, сплочения граждан России в защите национальных интересов, акт отстаивания суверенитета РФ, доверия ее сильному лидеру», – заявил он.

    Брод особенно подчеркнул, что обстрелы приграничных и новых регионов, провокации на ряде участках «возымели обратный эффект» – еще больше сплотили россиян, что выразилось в их активном голосовании.

    Правозащитник подчеркнул, что выборы запомнятся беспрецедентно высоким уровнем общественного контроля и его большом значении в проверке всех сигналов о возможных проблемах. В общественных штабах по наблюдению за выборами работали более 800 экспертов НОМ. В 89 регионах на 94 тыс. участков все три дня голосования эксперты и наблюдатели просматривали трансляции с участков на базе Центров видеонаблюдения, обращали внимание комиссий на организационно-технические недочеты, после чего они сразу устранялись.

    Ход кампании и голосования оценивали 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира. По словам Брода, иностранные наблюдатели проявили «искренний интерес» к выборам в России и «желание разобраться с процедурами, законодательством и с системой общественного контроля».

    Адвокат, специалист по международному праву и правам человека (Чили) Хавьер Пинеда вместе с группой делегатов из Европы и Африки побывал в Херсонской области. «Могу утверждать, что выборы были проведены законно. Россия относится к числу тех стран, где мы можем констатировать, что люди могли голосовать свободно. На участках было все дни многолюдно утром и днем, вечером людей было чуть меньше. Нам продемонстрировали механизм безопасности, показали, как проверялась личность каждого избирателя и производился общий подсчет голосов», – рассказал он.

    Пинеда отметил, что на всех участках, которые он успел посетить, были наблюдатели от кандидатов и общественные наблюдатели.

    Член Палаты представителей Национального Конгресса Республики Парагвай Мария Констанция Бенитес де Бенитес наблюдала за тем, как организованы выборы в Самаре. Она отметила, что видела, как люди приходили проголосовать целыми семьями. «Это был праздник – с традиционной музыкой, с традиционной едой. Я была наблюдателем в Самаре, мы посетили более 15 избирательных участков. Последним из них был участок в университете. И было видно, как молодежь с большим энтузиазмом принимает участие в выборах», – поделилась наблюдатель из Парагвая.

    Она отметила, что никаких проблем в ходе голосования на участках, которые она посетила, отмечено не было, и поздравила организаторов выборов и народ России с их успешным завершением.

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    19 марта 2024, 13:04 • Новости дня
    Власти Молдавии решили выслать сотрудника российского посольства

    Власти Молдавии решили выслать сотрудника российского посольства из-за работы избирательных участков в Приднестровье

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Молдавии решили выслать одного из сотрудников российского посольства в связи с работой избирательных участков в ходе выборов президента России на территории Приднестровья, сообщает пресс-служба МИД Республики Молдова.

    Уточняется, что российского посла в Молдавии официально уведомили о том, что сотрудника объявили персоной нон грата, он должен уехать из страны, передает ТАСС.

    Напомним, 12 марта МИД Молдавии выразил протест в связи с открытием избирательных участков к выборам президента России в непризнанном Приднестровье.

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    19 марта 2024, 10:31 • Новости дня
    Роскомнадзор удалил 1,7 тыс. материалов с фейками о выборах

    Tекст: Ольга Никитина

    В период подготовки к выборам президента Роскомнадзор удалил из доступа 1,7 тыс. материалов, содержащих недостоверную информацию, связанную с избирательным процессом в нашей стране, а также подложные сайты и аккаунты ЦИК и избиркомов, сообщили в ведомстве.

    На сайте РКН сообщается также, что в 2024 году было удалено более 4,8 тыс. ссылок, которые содержали призывы к экстремистской и террористической деятельности, материалы экстремистских организаций, в том числе направленные на срыв выборов.

    Кроме того, более 1,4 тыс. материалов с призывами к участию в несогласованных массовых акциях удалено или заблокировано.

    Также было выявлено 103 материала, нарушающих законодательство о выборах. Составлено три протокола об административных правонарушениях по ст. 5.5 КоАП РФ.

    Накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что попытки агрессивного внешнего воздействия на выборы президента России носили беспрецедентный характер.

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    19 марта 2024, 13:14 • Новости дня
    В Кремле назвали беспрецедентным результат Путина на выборах

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин победил на президентских выборах с беспрецедентным перевесом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Комментируя итоги голосования российских граждан за границей, он отметил, что это тоже стало вкладом в его победу. Победа, по словам представителя Кремля, одержана с «действительно беспрецедентным счетом», передает ТАСС.

    «Любой голос важен в голосовании. Мы видим, что и за рубежом Путин в целом тоже одержал победу», – отметил он.

    Эксперты ранее, оценив итоги прошедших в России выборов, отметили, что голосование было конкурентным, однако результат свидетельствует об абсолютной консолидации российского общества вокруг Путина.

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    19 марта 2024, 14:06 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом Туркмении укрепление партнерства

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин обсудил с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым обоюдные намерения развивать партнерство обеих стран, сообщили в пресс-службе Кремля.

    По информации пресс-службы, в ходе разговора обсуждались вопросы российско-туркменского партнерства, ряд актуальных тем на повестке дня, передает ТАСС.

    В Кремле отметили, что обе стороны подтвердили настрой на активное всестороннее укрепление.

    По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент Туркмении также поздравил Путина с победой на выборах. В ответ российский президент поблагодарил его и передал привет председателю Народного совета Гурбангулы Бердымухамедову.

    Также поздравил главу государства лидер Ирана Эбрахим Раиси.

    Эксперты ранее, оценив итоги прошедших в России выборов, отметили, что голосование было конкурентным, однако результат свидетельствует об абсолютной консолидации российского общества вокруг Путина.

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    19 марта 2024, 14:21 • Новости дня
    Глава Египта поздравил Путина с победой на выборах

    Глава Египта ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.

    В заявлении, опубликованном официальным представителем ас-Сиси Ахмедом Фахми в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ), египетский лидер отметил, что победа Путина на выборах отражает доверие со стороны народа России, передает ТАСС.

    Ас-Сиси пожелал Путину «дальнейших успехов», а «российскому народу – прогресса и процветания». Он также высоко оценил отношения Каира и Москвы, отметив, что стороны продолжают совместную работу над рядом вопросов.

    Путина с победой на президентских выборах поздравляли председатель КНР Си Цзиньпин, руководители стран СНГ, глава КНДР Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси и многие другие.

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