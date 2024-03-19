Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.0 комментариев
Путин выразил благодарность ФСБ за службу
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в прошлом году достойно выполняли задачи по страже конституционного строя, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии спецслужбы во вторник.
«В 2023 году сотрудники ФСБ грамотно, четко действовали по всем своим направлениям, на деле подтверждая высокий статус и авторитет службы как ключевого звена в системе обеспечения государственной безопасности и суверенитета России», – цитирует Путина ТАСС.
Они также выполняли задачи в зоне спецоперации, отметил глава государства.
Он выразил благодарность личному составу ведомства за патриотизм, мужество, проявленные в том числе во время работы в Новороссии и в Донбассе.