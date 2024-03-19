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    «Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские за рубежом тоже выбрали Россию

    Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис На выборах президента ценится каждый голос

    В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.

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    19 марта 2024, 10:31 • Новости дня

    Роскомнадзор удалил 1,7 тыс. материалов с фейками о выборах

    Tекст: Ольга Никитина

    В период подготовки к выборам президента Роскомнадзор удалил из доступа 1,7 тыс. материалов, содержащих недостоверную информацию, связанную с избирательным процессом в нашей стране, а также подложные сайты и аккаунты ЦИК и избиркомов, сообщили в ведомстве.

    На сайте РКН сообщается также, что в 2024 году было удалено более 4,8 тыс. ссылок, которые содержали призывы к экстремистской и террористической деятельности, материалы экстремистских организаций, в том числе направленные на срыв выборов.

    Кроме того, более 1,4 тыс. материалов с призывами к участию в несогласованных массовых акциях удалено или заблокировано.

    Также было выявлено 103 материала, нарушающих законодательство о выборах. Составлено три протокола об административных правонарушениях по ст. 5.5 КоАП РФ.

    Накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что попытки агрессивного внешнего воздействия на выборы президента России носили беспрецедентный характер.

    18 марта 2024, 15:44 • Новости дня
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поведение руководителей стран Североатлантического альянса схоже с поведением «тараканов, застигнутых врасплох включенным светом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Пока главы стран мирового большинства поздравляют Владимира Путина с победой на выборах, «агрессивные натовцы» действуют, словно «заметавшиеся тараканы, застигнутых врасплох включенным светом», написала она в своем Telegram-канале.

    Лидеры стран НАТО называют выборы «несправедливыми», при этом принимают их к сведению, и обозначают, что готовы к общению, отметила дипломат.

    «С другой стороны, вот зачем я обидела тараканов? Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики», – заключила она.

    Напомним, самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

    Его поздравили премьер Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас , председатель КНР Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы.

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    18 марта 2024, 10:54 • Новости дня
    Захарова заявила о «беспрецедентных цифрах» на выборах за рубежом

    Захарова: За рубежом проголосовали более 372 тыс. россиян

    Захарова заявила о «беспрецедентных цифрах» на выборах за рубежом
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    На выборах президента России за рубежом проголосовали, по предварительным данным, более 372 тыс. человек, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В эфире Первого канала она отметила, что эти результаты не окончательные, поскольку последние избирательные участки закрылись в 5:00 мск.

    «Цифры, конечно, беспрецедентные», – приводит ее слова РБК.

    Подсчитаны более 90% бюллетеней.

    По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

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    18 марта 2024, 11:25 • Новости дня
    Явка на выборах президента стала рекордной в новейшей истории России

    Памфилова: Явка на выборах президента стала рекордной в новейшей истории России

    Явка на выборах президента стала рекордной в новейшей истории России
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Явка на выборах президента России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

    «Всего по состоянию на 10:00 мск в этих выборах приняли участие 87 млн 113 тыс. 127 уважаемых наших избирателей. То есть явка у нас впервые, она рекордная, беспрецедентная, ее не было никогда – это 77,44%», – приводит ее слова ТАСС.

    «Что касается организационных и технических причин (исторической явки – прим. ВЗГЛЯД). Трехдневное голосование позволило людям во многом спланировать свое время, свои возможности. Многие из тех, кто раньше хотел [проголосовать] и по разным причинам не мог, этим воспользовались. Конечно, механизм «Мобильный избиратель», который позволил нашим людям не быть привязанным к конкретному участку, а голосовать там, где он хочет. И конечно, наше адресное информирование, обход наших избирателей», – сказала Памфилова.

    Председатель ЦИК уточнила, что Центральная избирательная комиссия России официально подведет итоги выборов президента 21 марта, в 11:00 мск.

    Почти все избирательные участки завершили свою работу, в государственную автоматизированную систему «Выборы» введены данные 99,74% протоколов, сообщила Памфилова.

    По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

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    18 марта 2024, 12:04 • Новости дня
    Минченко пояснил объявленные Путиным задачи на новый президентский срок

    Политолог Минченко: Путин получил на выборах карт-бланш на необходимые России решения

    Минченко пояснил объявленные Путиным задачи на новый президентский срок
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент России Владимир Путин поставил множество задач, связанных как с выполнением целей СВО, так и с мирным развитием страны. В реализации этих планов ему поможет колоссальная поддержка избирателей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Путин назвал задачи, стоящие перед ним в рамках нового президентского срока.

    «Путин уже обозначил основные задачи. Бесспорно, основной акцент сделан на повышении обороноспособности страны и выполнении целей СВО. Тем не менее он затронул и другие аспекты развития государства. В частности, президент говорил о поддержке муниципалитетов, создании комфортной городской среды и масштабных инфраструктурных проектах», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Я думаю, что впечатляющие результаты, полученные Владимиром Путиным в ходе избирательной кампании, показали высокий уровень доверия общества к нему. Поэтому он получил своего рода карт-бланш на принятие необходимых решений», – отмечает собеседник.

    «Кроме того, любая победа на президентских выборах предполагает последующие кадровые изменения. Конкретные замены сейчас назвать достаточно сложно, так как это может знать только Путин. Именно он будет назначать людей для выполнения поставленных задач. Скорее всего, следует ожидать появления новых лиц в правительстве России, а также в государственных корпорациях», – резюмировал Минченко.

    Ранее побеждающий на выборах Владимир Путин озвучил задачи своего нового президентского срока. По его словам, прежде всего требуется решать задачи в рамках специальной военной операции на Украине. Кроме того, важно укреплять обороноспособность, вооруженные силы. «Это происходит очень хорошим темпом и с отличным качеством», – сказал Путин в своем избирательном штабе в Гостином дворе.

    Он заверил, что сделает все возможное для решения поставленных перед страной задач. «Благодарю вас, всех граждан России, за доверие, которое вы мне оказали, и сделаю все, что в моих силах для того, чтобы решить те задачи, которые были поставлены перед страной, и достичь тех целей, которые мы считаем абсолютно приоритетными», – подчеркнул кандидат в президенты.

    Явка на прошедших выборах стала рекордной в истории современной России. Как сообщила Элла Памфилова, на участки пришли более 87,1 млн россиян, то есть 77,44% избирателей. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что рекордный результат отражает консолидацию российского общества, а выборы стали ответом тем, кто стремится надавить на Россию.

    По данным ЦИК, после обработки 99,76% протоколов Путин набирает 87,29% голосов. Второе место занимает Николай Харитонов, у него 4,30%. У Владислава Даванкова и Леонида Слуцкого – 3,84% и 3,21% соответственно. Кандидаты от КПРФ, «Новых людей» и ЛДПР уже признали победу Путина на выборах.

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    18 марта 2024, 15:16 • Новости дня
    Моди поздравил Путина с победой на выборах президента России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

    «Горячие поздравления его превосходительству господину Владимиру Путину в связи с его переизбранием на пост президента Российской Федерации», – говорится в публикации Моди на его странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее президент Палестины Махмуд Аббас поздравил Путина с победой на выборах. Также его поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси.

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    18 марта 2024, 15:25 • Новости дня
    ЦИК: Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей
    ЦИК: Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

    На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов, который набрал 4,31% голосов, за ним следует кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков с 3,85%. На четвертом месте – кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,20% голосов, передает ТАСС.

    Напомним, явка на выборах президента России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%.

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    18 марта 2024, 14:50 • Новости дня
    Захарова ответила Германии на слова о «незаконности» выборов президента России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкому правительству следовало бы обратить внимание на систему выборов в своей стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова после заявления представителя кабмина ФРГ о «незаконности» президентских выборов в России.

    «Уточните у них: когда в Германии намерены сделать систему своих выборов по-настоящему демократичной, предполагающей прямые выборы народом руководителя?» – сказала Захарова в беседе с ТАСС.

    Ранее представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что правительство Германии не признает законными президентские выборы в России.

    Коментарии (13)
    18 марта 2024, 14:12 • Новости дня
    Германия сочла «незаконными» выборы президента России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что немецкое правительство не признает законными президентские выборы в России.

    Отвечая на вопрос о том, как власти Германии планируют называть президента России Владимира Путина по должности – «президентом или правителем», Хофман сказала, что ввиду отсутствия диалога с российским лидером такой вопрос не стоит, передает ТАСС.

    «Но я ясно дала понять, что мы не признаем эти выборы законными», – заявила она.

    Вместе с тем представитель министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер заявил, что ведомство продолжит называть президента России просто Путиным, как и ранее.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал абсурдными высказывания из-за границы о якобы «нелегитимности» прошедших президентских выборов в России. После обработки 99,65% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

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    18 марта 2024, 10:42 • Новости дня
    Китай поздравил Россию с избранием президента
    Китай поздравил Россию с избранием президента
    @ Смитюк Юрий/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Китай выражает поздравления российской стороне в связи с избранием президента, заявила официальный представитель МИД КНР Ли Цзянь.

    Она отметила, что Россия и Китай – это крупнейшие соседи, которые являются «всеобъемлющими стратегическими партнерами в новую эпоху», передает ТАСС.

    По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

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    18 марта 2024, 12:54 • Новости дня
    Лидеры СНГ поздравили Путина с победой на выборах

    Кремль: Лидеры СНГ поздравили Путина с победой на выборах

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин провел телефонные разговоры с главами Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Ильхамом Алиевым, Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым, Садыром Жапаровым, Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиеевым, сообщили в Кремле.

    «Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике и высокую активность избирателей в ходе голосования, высказали пожелания дальнейших успехов в государственной деятельности», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В беседах затрагивались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и некоторые ключевые темы международной повестки дня, добавили в Кремле.

    Кроме того, Путина с победой на президентских выборов поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси.

    По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

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    18 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    В Евросоюзе выразили недовольство выборами президента в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз выражает недовольство в связи с прошедшими в России выборами президента, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель от имени стран сообщества заявил, что выборы якобы прошли в «в ограниченной политической обстановке».

    В заявлении Борреля сказано, что выборы якобы прошли в «обстановке сужающегося политического пространства». Это, по его утверждению, привело к «тревожному увеличению нарушений политических прав и свобод», а также якобы не дало возможности многим кандидатам баллотироваться, в том числе тем, кто «выступал против российской незаконной агрессии», передает РИА «Новости».

    Боррель добавил, что это якобы лишило избирателей в России настоящего выбора и «существенно ограничило их доступ к достоверной информации».

    Кроме того, Евросоюз отказался признавать выборы, прошедшие в Крыму, Севастополе и новых регионах. В связи с проведением там выборов в ЕС пригрозили последствиями руководству России и организациям, причастным к проведению выборов в этих регионах.

    Боррель добавил, что Евросоюз будет и дальше поддерживать «российское гражданское общество, правозащитников и независимые СМИ».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания из-за границы о якобы «нелегитимности» прошедших в России выборов абсурдны.

    Глава ЦИК Элла Памфилова указывала, что явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. После обработки 99,65% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

    Коментарии (6)
    18 марта 2024, 15:33 • Новости дня
    Президент ОАЭ поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы российского государства.

    К поздравлению президента присоединились его заместитель шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, а также премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство WAM.

    Кроме того, Путина с победой на президентских выборов поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, лидеры стран СНГ (Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана), папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас.

    По данным ЦИК, Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

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    18 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с победой на выборах

    Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Владимиром Путиным развитие взаимовыгодного сотрудничества

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры, в ходе которых принц поздравил Путина с победой на президентских выборах и выразил готовность развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество двух стран.

    «С обеих сторон выражена готовность и далее активно развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Российской Федерацией и Саудовской Аравией», – сообщает пресс-служба президента России на официальном сайте Кремля.

    Отмечается, что в ходе разговора констатирована эффективность координации двух стран в формате «ОПЕК плюс».

    Также Путин просил передать наилучшие пожелания Королю Саудовской Аравии и поздравил народ Королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан.

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    18 марта 2024, 16:37 • Новости дня
    Мишустин назвал победу Путина на выборах закономерной

    Мишустин назвал победу Путина на выборах закономерным результатом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россияне доверяют Владимиру Путину, результаты его работы видны, поэтому его победа на президентских выборах в России закономерна, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

    Путин делает все для улучшения жизни граждан, социальной сферы и развития страны в целом, отметил Мишустин, передает ТАСС.

    То, что большинство россиян поддержали кандидатуру Путина на выборах президента, является закономерным и очевидным итогом системной работы, в которой правительство принимало самое активное участие как команда президента, сказал премьер.

    Мишустин добавил, что результаты выборов – не повод для правительства сбавлять темп, напротив, на него возложена еще более серьезная ответственность по исполнению поручений главы государства. Все поручения, данные Путиным, должны быть выполнены полностью и в срок, подчеркнул премьер.

    Ранее ЦИК сообщил, что самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента. Явка на президентских выборах в России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории страны и составила 77,44%.

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    18 марта 2024, 14:26 • Новости дня
    ЦИК: Путин лидирует с 87,30% голосов после обработки более 99,94% протоколов

    ЦИК: Путин лидирует на выборах с 87,30% голосов после обработки более 99,94% протоколов

    ЦИК: Путин лидирует с 87,30% голосов после обработки более 99,94% протоколов
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После обработки более 99,94% протоколов на выборах президента России лидирует самовыдвиженец Владимир Путин с 87,30% голосов, сообщили в ЦИК.

    На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов, который набирает 4,32% голосов, на третьем – Владислав Даванков («Новые люди») с 3,83%. На четвертом месте с 3,2% голосов кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.

    Ранее глава ЦИК Элла Памфилова указывала, что явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории страны и составила 77,44%.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал результаты Путина на выборах уникальными.

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      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

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