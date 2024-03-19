«Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.0 комментариев
Роскомнадзор удалил 1,7 тыс. материалов с фейками о выборах
В период подготовки к выборам президента Роскомнадзор удалил из доступа 1,7 тыс. материалов, содержащих недостоверную информацию, связанную с избирательным процессом в нашей стране, а также подложные сайты и аккаунты ЦИК и избиркомов, сообщили в ведомстве.
На сайте РКН сообщается также, что в 2024 году было удалено более 4,8 тыс. ссылок, которые содержали призывы к экстремистской и террористической деятельности, материалы экстремистских организаций, в том числе направленные на срыв выборов.
Кроме того, более 1,4 тыс. материалов с призывами к участию в несогласованных массовых акциях удалено или заблокировано.
Также было выявлено 103 материала, нарушающих законодательство о выборах. Составлено три протокола об административных правонарушениях по ст. 5.5 КоАП РФ.
Накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что попытки агрессивного внешнего воздействия на выборы президента России носили беспрецедентный характер.