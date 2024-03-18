Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.2 комментария
Двух дагестанцев заочно арестовали за участие в боевых действиях на стороне ВСУ
Двух дагестанцев заочно арестовали за участие в боевых действиях на стороне Украины
Советский районный суд Махачкалы заочно арестовал двоих жителей Дагестана, которые совершили государственную измену, принимая участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
«С момента их фактического задержания обвиняемые будут заключены под стражу», – приводит слава Мамаевой ТАСС.
Она отметила, что УФСБ России по Республике Дагестан объявило их в международный розыск.
В 2012 и 2017 годах обвиняемые, являясь гражданами России, перебрались на Украину и вступили по своей инициативе в ряды ВСУ, где продолжают воевать по сегодняшний день.
Ранее в Общественной палате Дагестана сообщили, что в госпитале Севастополя от полученных в ходе боев ранений скончался командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота Магомедали Магомеджанов.