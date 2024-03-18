150 лет назад родился Николай Александрович Бердяев, самый известный русский философ. Представитель православного экзистенциализма, создатель философии свободы, Бердяев свои лучшие книги написал в эмиграции.2 комментария
Матвиенко: Внешнее вмешательство не помешало волеизъявлению россиян
Матвиенко: Внешнее вмешательство не помешало волеизъявлению россиян на выборах
Волеизъявлению российских граждан не стало помехой внешнее вмешательство в выборы, заявил председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Внешнее вмешательство было «мощным и беспрецедентным», оно началось еще до выборов, и российская сторона отслеживала это влияние, заявила Матвиенко, передает ТАСС.
Информационные атаки на сайты исчислялись не сотнями тысяч, а миллионами, но они не сработали.
Избирательная система России и государственная система смогли этому противостоять, атаки не позволили повлиять на волеизъявление граждан. Это подтверждает «устойчивость и стабильность нашей государственной системы».
Она добавила, что Россия намерена обнародовать факты вмешательства в ее избирательную систему, в том числе со стороны США. Эта тема должна стать предметом обсуждения в ООН.
По мнению спикера Совфеда, американцы должны знать, на что уходят деньги налогоплательщиков.
В числе международных наблюдателей были представители различных партий, которые подтвердили отсутствие серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.
«Более того, количество жалоб, всякое бывает – и технические, и иные накладки, существенно меньше, чем на других прошедших выборах», – подчеркнула она.
Согласно данным ЦИК, после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.