Матвиенко: Внешнее вмешательство не помешало волеизъявлению россиян на выборах

Tекст: Алексей Дегтярев

Внешнее вмешательство было «мощным и беспрецедентным», оно началось еще до выборов, и российская сторона отслеживала это влияние, заявила Матвиенко, передает ТАСС.

Информационные атаки на сайты исчислялись не сотнями тысяч, а миллионами, но они не сработали.

Избирательная система России и государственная система смогли этому противостоять, атаки не позволили повлиять на волеизъявление граждан. Это подтверждает «устойчивость и стабильность нашей государственной системы».

Она добавила, что Россия намерена обнародовать факты вмешательства в ее избирательную систему, в том числе со стороны США. Эта тема должна стать предметом обсуждения в ООН.

По мнению спикера Совфеда, американцы должны знать, на что уходят деньги налогоплательщиков.

В числе международных наблюдателей были представители различных партий, которые подтвердили отсутствие серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

«Более того, количество жалоб, всякое бывает – и технические, и иные накладки, существенно меньше, чем на других прошедших выборах», – подчеркнула она.

Согласно данным ЦИК, после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.