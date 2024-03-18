Минченко пояснил объявленные Путиным задачи на новый президентский срок

Политолог Минченко: Путин получил на выборах карт-бланш на необходимые России решения

Tекст: Олег Исайченко

«Путин уже обозначил основные задачи. Бесспорно, основной акцент сделан на повышении обороноспособности страны и выполнении целей СВО. Тем не менее он затронул и другие аспекты развития государства. В частности, президент говорил о поддержке муниципалитетов, создании комфортной городской среды и масштабных инфраструктурных проектах», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Я думаю, что впечатляющие результаты, полученные Владимиром Путиным в ходе избирательной кампании, показали высокий уровень доверия общества к нему. Поэтому он получил своего рода карт-бланш на принятие необходимых решений», – отмечает собеседник.

«Кроме того, любая победа на президентских выборах предполагает последующие кадровые изменения. Конкретные замены сейчас назвать достаточно сложно, так как это может знать только Путин. Именно он будет назначать людей для выполнения поставленных задач. Скорее всего, следует ожидать появления новых лиц в правительстве России, а также в государственных корпорациях», – резюмировал Минченко.

Ранее побеждающий на выборах Владимир Путин озвучил задачи своего нового президентского срока. По его словам, прежде всего требуется решать задачи в рамках специальной военной операции на Украине. Кроме того, важно укреплять обороноспособность, вооруженные силы. «Это происходит очень хорошим темпом и с отличным качеством», – сказал Путин в своем избирательном штабе в Гостином дворе.



Он заверил, что сделает все возможное для решения поставленных перед страной задач. «Благодарю вас, всех граждан России, за доверие, которое вы мне оказали, и сделаю все, что в моих силах для того, чтобы решить те задачи, которые были поставлены перед страной, и достичь тех целей, которые мы считаем абсолютно приоритетными», – подчеркнул кандидат в президенты.

Явка на прошедших выборах стала рекордной в истории современной России. Как сообщила Элла Памфилова, на участки пришли более 87,1 млн россиян, то есть 77,44% избирателей. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что рекордный результат отражает консолидацию российского общества, а выборы стали ответом тем, кто стремится надавить на Россию.

По данным ЦИК, после обработки 99,76% протоколов Путин набирает 87,29% голосов. Второе место занимает Николай Харитонов, у него 4,30%. У Владислава Даванкова и Леонида Слуцкого – 3,84% и 3,21% соответственно. Кандидаты от КПРФ, «Новых людей» и ЛДПР уже признали победу Путина на выборах.

С победой на выборах президента России его активно поздравляют лидеры зарубежных дружественных стран. Так, одними из первых это сделали руководители стран Латинской Америки. Президент Никарагуа Даниэль Ортега и его супруга, вице-президент республики Росарио Мурильо отметили, что выборы в России были «образцовыми и спокойными». Президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь выразил мнение, что итоги выборов в России демонстрируют победу Путина над Западом. «Победа нашего старшего брата Владимира Путина является хорошим предзнаменованием для всего мира в 2024 году. Путин и Россия побеждают на всех фронтах», – заявил он.

Также Путина поздравил глава КНДР Ким Чен Ын. Кроме того, МИД Китая выразил уверенность, что «под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина российско-китайские отношения продолжат развиваться».