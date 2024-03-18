16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
Путин назвал задачи своего нового президентского срока
Побеждающий на выборах Владимир Путин озвучил задачи своего нового президентского срока. По его словам, прежде всего требуется решать задачи в рамках специальной военной операции на Украине. При этом все задуманные планы и цели по развитию России будут достигнуты.
По словам Путина, прежде всего нужно «укреплять обороноспособность, укреплять вооруженные силы». Он заявил, что «это происходит очень хорошим темпом и с отличным качеством», передает ТАСС.
В предвыборном штабе Путин заявил, что «впереди очень много конкретных, важных задач». «Когда мы консолидированы, и мне думается, что для всех это стало понятно: кто бы и как ни хотел нас запугать, кто бы и как ни хотел нас подавить, нашу волю, сознание - ни у кого никогда ничего подобного в истории не получалось. Сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда», – сказал он.
Путин заверил, что «все достаточно большие – если не сказать по некоторым направлениям грандиозные – планы, которые были задуманы и о которых» он «совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все эти задачи, безусловно, будут решены, а цели, безусловно, достигнуты», передает РИА «Новости».
Путин положительно оценивает работу правительства, Центрального банка и администрации главы государства: «Результаты работы за последние пару лет показали, что в целом административная команда в широком смысле этого слова действует весьма эффективно, и результаты работы являются удовлетворительными». Путин пообещал, что кадровые вопросы в руководстве страны будут решаться позже без суеты, в рабочем режиме.