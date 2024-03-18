Сплоченность россиян доказывает победу России и Путина

Эксперты оценили предварительные результаты голосования на выборах президента России

Tекст: Отдел политики

«Хочу сказать всем огромное спасибо, всей стране, которая прошла эти выборы как единый народ, понимающий, что значат эти выборы для нас и для нашего будущего. Несмотря на все попытки со стороны наших недругов, чтобы выборов не произошло, мы справились!» – это были первые слова главы ЦИК Эллы Памфиловой после закрытия избирательных участков во всех регионах России.

И справляться было с чем: непростая обстановка в прифронтовых и новых регионах России, провокации несистемной оппозиции и давление западных стран – все было направлено на срыв выборов. Однако россиян это не остановило. Явка по состоянию на 20.47 мск превысила 74,22% и тем самым побила рекорд – 69,8% в 1996 году; а также приблизилась к результату первых выборов президента РСФСР в составе СССР (76,66% в 1991 году).

Как сообщает сайт ЦИК по состоянию на 00.55 мск, после обработки 80% протоколов Владимир Путин набирает 87,16% голосов. 4,22% набирает Николай Харитонов (КПРФ). Чуть более 4% набирает Владислав Даванков («Новые люди»), а у Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,16%.

Минимум нарушений

«Сегодня на нашу страну оказывается колоссальное давление, включающее в себя санкции и обстрелы территорий. В таких условиях люди всегда будут стараться показать свою точку зрения, и она будет отличаться от того мнения, которое им стараются навязать. Именно поэтому наблюдается такая явка, в том числе и за рубежом. По этой же причине мы видим соответствующие предварительные результаты голосования», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

«Также следует отметить малое количество нарушений, которое наблюдалось на этих выборах. Во многом это обусловлено дистанционным и трехдневным голосованием. Кроме того, раньше было много фейковых нарушений, а сейчас люди просто не верят в эту ложь. Также снижение количества нарушений оправдано и ростом уровня правовой грамотности у населения», – подчеркнул он в кулуарах марафона «Ночь выборов».

Международные эксперты, наблюдавшие за голосованием, подтверждают прозрачность и легитимность выборов: в частности, на прошедшем голосовании было аккредитовано 706 экспертов из 106 стран мира. В МВД России после закрытия участков отметили, что в ведомстве не зафиксировали нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосований на президентских выборах, передает «Интерфакс».

«Всего составлено 155 административных протоколов, возбуждено 61 уголовное дело», – сказал представитель МВД, выступая в Центризбиркоме. По его словам, большая часть дел – по статье о заведомо ложном акте терроризма (23 дела) и воспрепятствовании осуществлению прав избирателей (21 дело), уточняет «Коммерсант».

Бессилие прозападной оппозиции

Провалились в итоге и приуроченные к выборам провокации оппозиции. «Акция оппозиции «Полдень» была абсолютно бессмысленной, равно как и попытки залить «зеленкой Зеленского» урны для голосования. Более того, скопление протестующих на участках в одно и то же время сработало на повышение явки, что идет вразрез с целями провокаторов», – считает Максим Григорьев, первый зампредседателя Комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП РФ.

«Еще одной причиной провала данной акции является малочисленность сторонников прозападной оппозиции. Дело в том, что многие из тех, кто мог бы поддержать ее, сбежали за рубеж. Кроме того, часть из них активно поддерживает Украину, в том числе и финансово, что отталкивает россиян. Бесполезные акции, такие как «Полдень», также способствуют дискредитации оппозиции в глазах граждан», – отмечает собеседник. –

«Радикалы даже не смогли использовать в свою пользу очереди на заграничных участках. Ведь огромное число людей на протяжении все трех дней стремились попасть на голосование. И в этом плане провокаторы просто потерялись в толпе».

«Можно с уверенность сказать, что такие акции или провокации с зеленкой смогли лишь показать бессилие оппозиции и ее кураторов, а также повысить легитимность наших выборов. Более того, попытки сорвать голосование, например, с помощью информационных атак или обстрелов имели совершенно обратный эффект. Они также привели к консолидации общества и повышению явки», – добавил Григорьев.

Голосование за рубежом

«Что нам доказывают многочисленные фотографии огромных очередей к избирательным участкам по всему миру, начиная с пятницы? Как минимум то, что граждане России в массовом порядке считают необходимым продемонстрировать свою принадлежность к стране и не стесняются этого, несмотря на прямые угрозы и неоднократные требования стигматизации россиян», – отмечает политолог Алексей Чеснаков.

Также, по его словам, граждане понимают политическую важность собственных действий в сложившейся ситуации – в условиях беспрецедентного давления на страну они демонстративно проявляют участие в главном политическом мероприятии. Кроме того, они политически активны: не прислушались к призывам «проголосовать ногами», готовы долго стоять в очереди, чтобы реализовать свое конституционное право, и доверяют системе голосования – иначе не пришли бы на участки.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова напоминает: если бы люди, которые стоят за рубежом в очередях на голосование на выборах президента России, принимали участие в акции «Полдень», так они бы после полудня все и разошлись. «Но нет. Они стояли в очередях и в пятницу, и в субботу, и сегодня. Они не разошлись и в воскресенье после 13.00. Не расходились и не расходятся до позднего вечера», – указала она.

«Они пришли отдать свой голос, воспользовавшись возможностью, которую, вопреки всем угрозам Запада, им предоставила их страна – Россия. За кого и как они голосовали – это их свободный выбор. Но то, что они отвергли призывы маргиналов, очевидно всем. На Западе хотели как хуже, а получилось по-нашему!», – подчеркнула Захарова.

По состоянию на 18.00 мск за рубежом проголосовали 249 тыс. россиян, уточнил замглавы МИД России Евгений Иванов.

Гордость, уверенность и надежда

«В целом, высокие показатели по явке и по поддержке действующего президента Владимира Путина в некотором роде были предсказуемы. Ведь тут надо учитывать эффект от консолидации и сплоченности граждан вокруг флага и президента. Более того, внешнее давление, особенно в последние дни, также добавило голосов главе государства», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».



«Что касается кандидатов второго эшелона, пока не понятно, кто займет второе место. Пока их цифры идут, что называется, ноздря в ноздрю», – добавил спикер. – «Но так или иначе, победитель второго эшелона, на мой взгляд, – это Владислав Даванков из «Новых людей». Партия попала в парламент всего два года назад, а уже сегодня ее кандидат наравне конкурирует с представителями двух старейших партий Российской Федерации».

Минченко также обратил внимание на качество организации нынешних выборах. «Судя по тому, что я слышал, в этот раз было гораздо меньше жалоб, чем в предыдущие. Так что, наверное, это голосование поставит рекорд по минимальному количеству претензий к избирательному процессу», – заключил он.

«Кампания действующего президента на выборах была построена на трех ключевых эмоциях – гордость, уверенность и надежда.

Из всего спектра человеческих эмоций именно эти были выбраны не случайно», – считает политолог Никита Ляховецкий. – «Так, гордость полностью отражает уже достигнутые успехи страны: как на внутреннем треке, так и на внешнем. Между тем эмоция уверенности помогает каждому из нас преодолевать трудности и вызовы, ощущая в себе силы и возможности для этого. А такая эмоция как надежда дает силы всей стране для движения вперед – в направлении новых перспектив».

Эксперт также обратил внимание на результаты других кандидатов. По его мнению, слабые показатели кандидата от КПРФ указывают на фактическую потерю партией статуса второй политической силы страны. На этом фоне дебют «Новых людей» выглядит вполне успешным. В то время как кандидату от ЛДПР удалось если не укрепить, то хотя бы не сильно растерять имеющиеся позиции.

«Я полагаю, что исторический и рекордный результат Путина действительно отражает консолидацию нашего общества.

Здесь не может быть двойного толкования. На наших глазах нация обретает новое качество. Как металл под высоким давлением становится жестким, также и мы становимся сильнее в условиях современных глобальных вызовов», – сказал заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Перминов. – «Меня не удивило, что на голосование приходили целыми семьями. Россия – это большое сообщество, состоящее из таких маленьких ячеек. В условиях, когда мы делаем все для сохранение традиционных ценностей, такое апеллирование к этому институту – естественная реакция общества на угрозы внешнего мира».

«Многие семьи осознают, что голосуют за свое будущее. Путин сформулировал свой взгляд на него. Он сказал, что Россия будет сильной и благополучной. Это видение не может оставить кого-либо равнодушным. Каждый гражданин видит, как данный образ обретает очертания, и стремится быстрее воплотить его в жизнь», – подчеркивает собеседник. – «Кроме того, данные результаты – это трансляция нашего единства внешнему миру.

На Западе нас воспринимают в качестве нации без будущего, ресурсы которой можно использовать для собственного развития. Поэтому на выборах мы дали ответ тем, кто стремится нас уничтожить».

«Россия должна быть еще сильнее»

После завершения выборов Путин прибыл свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве. Он поблагодарил волонтеров и сотрудников штаба за совместную работу.

«Очень важная для страны работа, которая позволяет консолидировать общество, показать правильность нашего выбора, по которому мы идем, правильность пути, по которому мы идем и создать условия для дальнейшего движения вперед, для того, чтобы Россия была еще крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я совсем недавно говорил в послании», – цитирует главу государства РИА «Новости».

Президент напомнил, что источником власти в стране является народ, а из голосов россиян составляется единая воля, поэтому выборы – это не формальная вещь. При этом высокая явка, как отметил президент, связана с драматическими событиями, с тем, что сегодня переживает страна.

«Из голосов каждого гражданина России составляется единая воля народов Российской Федерации. Это важнейшая опора существования страны, ее уверенного развития, в сфере обороноспособности, в сфере науки, образования, по всем другим важнейшим направлениям», – передает «Коммерсант» слова главы государства.

«Когда мы консолидированы, и мне думается, что для всех это стало понятно: кто бы и как ни хотел нас запугать, кто бы и как ни хотел нас подавить, нашу волю, сознание – ни у кого никогда ничего подобного в истории не получалось. Сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда», – сказал он.

«У нас впереди очень много конкретных, важных задач. Результаты выборов – это доверие со стороны граждан страны и их надежда на то, что мы все сделаем, как запланировано. Хочу поблагодарить всех вас и всех граждан страны за поддержку и это доверие. Спасибо большое!», – сказал Путин.