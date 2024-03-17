  • Новость часаЦИК: Путин набирает 87,97% голосов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У Макрона воспалился «нерв войны»
    Захарова о выборах за границей: Они хотели как хуже, а получилось по-нашему
    Памфилова: Число желающих проголосовать выросло после случаев порчи урн с бюллетенями
    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ
    Путин лидирует по итогам выборов на новых территориях России
    Политологи: Высокая явка – это ответ россиян на давление извне
    МИД назвал удар БПЛА по Тирасполю попыткой посеять панику среди голосующих
    Политолог: Провал акций «Полдень» и «Зеленка Зеленского» показали бессилие оппозиции
    Путин поручил освободить бойцов СВО и их семьи от налога на имущество
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Готовы ли немцы к войне

    16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.

    0 комментариев
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

    Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объемной истории в легкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом под мышкой.

    37 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

    6 комментариев
    17 марта 2024, 21:01 • Новости дня

    Политолог: Провал акций «Полдень» и «Зеленка Зеленского» показали бессилие оппозиции

    Политолог Григорьев: Провал акций оппозиции подтвердил легитимность президентских выборов в России

    Политолог: Провал акций «Полдень» и «Зеленка Зеленского» показали бессилие оппозиции
    @ Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Акции прозападной оппозиции на президентских выборах в России полностью провалились. Более того, попытки провокаций привели к обратному эффекту и лишь способствовали консолидации общества и повышению явки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее безрезультатно завершилась разрекламированная акция оппозиции «Полдень».

    «Акция оппозиции «Полдень» была абсолютно бессмысленной, равно как и попытки залить «зеленкой Зеленского» урны для голосования. Более того, скопление протестующих на участках в одно и то же время сработало на повешение явки, что идет вразрез с целями провокаторов», – сказал Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП РФ.

    «Еще одной причиной провала данной акции является малочисленность сторонников прозападной оппозиции. Дело в том, что многие из тех, кто мог бы поддержать ее, сбежали за рубеж. Кроме того, часть из них активно поддерживает Украину, в том числе и финансово, что отталкивает россиян. Бесполезные акции, такие как «Полдень», также способствуют дискредитации оппозиции в глазах граждан», – отмечает собеседник.

    «Радикалы даже не смогли использовать в свою пользу очереди на заграничных участках. Ведь огромное число людей на протяжении все трех дней стремились попасть на голосование. И в этом плане провокаторы просто потерялись в толпе», – подчеркнул он.

    «Можно с уверенность сказать, что акции вроде «Полдня» или провокации с зеленкой смогли лишь показать бессилие оппозиции и ее кураторов, а также повысить легитимность наших выборов. Более того, попытки сорвать голосование, например, с помощью информационных атак или обстрелов имели совершенно обратный эффект. Они также привели к консолидации общества и повышению явки», – резюмировал Григорьев.

    Ранее агентство ТАСС сообщило о появившихся в соцсетях и мессенджерах видеороликах якобы из Сахалина, Читы и Владивостока, на которых запечатлены протестующие против выборов президента. В частности, на материалах видны скопления людей на площадях или перед избирательными участками.

    Однако агентство отмечает, что в роликах, где якобы сняты вышедшие на митинги люди, использованы архивные кадры из Белоруссии и Москвы 2012 года. Кроме того, ТАСС напоминает, что в преддверии выборов президента России власти неоднократно предупреждали об информационных атаках и фейках, которые будут появляться в Сети в дни голосования.

    Между тем, россияне за рубежом действительно проявили активность на выборах президента России. Очереди из желающих проголосовать наблюдались в Германии, Словакии, ОАЭ, Армении, Израиле, Белоруссии, Казахстане и Египте, а также многих других странах.

    В воскресенье вечером замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что по состоянию на 18.00 мск более 249 тыс. россиян проголосовали на зарубежных участках.


    17 марта 2024, 10:57 • Новости дня
    ЦИК назвал число иностранных наблюдателей на выборах президента России

    ЦИК: За голосованием на выборах президента России следят 1115 международных наблюдателей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международные наблюдатели и эксперты из 129 стран следят за ходом голосования на выборах президента России, их число составляет 1115, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

    По ее словам, ЦИК официально аккредитовал 706 международных наблюдателей из 106 стран, кроме того, по итогам Всемирного фестиваля молодежи 224 эксперта из 51 страны захотели познакомиться с организацией выборов в России, а 185 экспертов из 58 стран прибыли в Россию по приглашению Общественной палаты, передает ТАСС. Памфилова добавила, что всего за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран. 

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

    Ранее очная явка на выборах президента России превысила 60%. Явка избирателей на президентских выборах в ходе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 10.00 мск составила 90%.

    Коментарии (0)
    16 марта 2024, 22:49 • Новости дня
    Ветеран СВО рассказал о попытках мошенников заставить его залить зеленкой урну для голосования

    Украинские мошенники попытались заставить ветерана СВО из Горловки залить зеленкой урну для голосования

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские мошенники смогли выманить у ветерана специальной военной операции из Горловки Кирилла Сидорова 3 млн рублей, но им не удалось заставить его залить зеленкой урну для голосования, сообщило в пресс релизе УФСБ России по ДНР.

    В конце января мошенники позвонили Сидорову и, выдав себя за сотрудников сотовой компании из России, заявили о блокировке sim-карты, передает РИА «Новости».

    Затем поступили звонки якобы от Центрального банка и силовиков. Как рассказал сам Сидоров, звонившие сыграли на его страхе, велев «найти банкомат, чтобы при снятии денег мошенники не смогли перехватить средства». Под предлогом неразглашения его убедили снять деньги со счета и перевести их согласно предоставленной инструкции, передает ТАСС.

    15 марта с ним связались якобы сотрудники банка. Ему заявили, что на его избирательном участке в избирательной комиссии «сидит этот мошенник». Ветеран должен был залить урну зеленкой, чтобы его, как утверждали звонившие, отвезли в СК для дачи показаний по делу о мошенниках. После чего он якобы должен был получить обратно деньги.

    В пресс-службе УФСБ по ДНР пояснили, что мужчина обратился в правоохранительные органы, как только понял, что его пытаются толкнуть на преступление. Уточняется, что крупную сумму Сидорову выплатили за тяжелое ранение, которое мужчина получил в ходе участия в СВО.

    Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщал, что в столице в субботу мужчина попытался испортить зеленкой бюллетени в ящике для голосования, ему это не удалось. Кроме того, жительница Алексеевского округа Белгородской области залила стационарный ящик для голосования зеленкой, женщина задержана. Следственные органы в Калининградской области возбудили уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке в городе Зеленоградске, где 64-летняя женщина 16 марта вылила краску в урну с избирательными бюллетенями.

    Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила портивших урны на избирательных участках о больших сроках. По словам Памфиловой, задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность на срок до пяти лет лишения свободы.

    Коментарии (19)
    17 марта 2024, 09:48 • Новости дня
    Очная явка на выборах президента России превысила 60%

    ЦИК: Очная явка на выборах президента России превысила 60% к 09:38 мск

    Очная явка на выборах президента России превысила 60%
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Общая очная явка на выборах президента РФ по стране составила 60,04% по состоянию на 09.38 мск, следует из данных на официальном сайте ЦИК России.

    Как указано на сайте, ход голосования – 60,04%, передает ТАСС.

    Данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования.

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

    Напомним, явка на выборах президента России за два дня голосования превысила 58%.

    Коментарии (0)
    17 марта 2024, 16:16 • Новости дня
    «Байден» и «Трамп» проголосовали на выборах президента России

    Артисты театра в подмосковной Лобне пришли на выборы в костюмах Байдена и Трампа

    «Байден» и «Трамп» проголосовали на выборах президента России
    @ t.me/adm_lobnya

    Tекст: Вера Басилая

    Артисты театра в подмосковной Лобне пришли на избирательный участок в костюмах Джо Байдена и Дональда Трампа, сообщили в администрации городского округа.

    В официальном Telegram-канале администрации Лобни сообщается, что для того, чтобы проголосовать, артистам пришлось снять маски, но после голосования «Трамп» и «Байден» устроили фотосессию с местными жителями.

    Ранее на выборах президента России в Чите проголосовал «Сталин», «Иван Грозный», «Иосиф Сталин», «Екатерина II», «Александр II», «Александр Невский» и «Петр I».

    До этого на избирательном участке в Тульской области на выборах президента России проголосовал избиратель в костюме тульского пряника.

    Коментарии (5)
    17 марта 2024, 13:53 • Новости дня
    Живущий в башкирском лесу 50 лет отшельник проголосовал на выборах

    Отшельник Салимгареев, живущий в башкирском лесу 50 лет, проголосовал на выборах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Члены территориальной избирательной комиссии Белорецкого района Башкирии отвезли урну для голосования на выборах президента РФ 92-летнему отшельнику, который около 50 лет живет в лесу, но никогда не пропускает выборы, сообщили в избиркоме района.

    Как сообщил источник РИА «Новости», в лесу Белорецкого района около 50 лет живет Киньягул Салимгареев, к которому раз в неделю наведывается племянник с продуктами и лекарствами.

    Представитель избиркома добавил, что Салимгареев никогда не пропускает выборы, на этот раз члены избиркома ехали к нему сначала на машинах, потом на снегоходе. Пенсионер напоил гостей чаем, проголосовал и поблагодарил членов избиркома за то, что его не забывают.

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

    Ранее верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол проголосовал на президентских выборах президента в Кызыле.

    Коментарии (0)
    17 марта 2024, 14:20 • Новости дня
    Покушение на доверенное лицо Путина предотвратили в Бердянске

    Рогов: Предотвращено покушение на доверенное лицо Путина в Бердянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Бердянске Запорожской области предотвращено покушение на доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, террористы готовили теракт против доверенного лица кандидата в президенты России Владимира Путина, но их планы были сорваны сотрудниками российских спецслужб, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что ведется розыск причастных к подготовке теракта.

    Ранее Рогов рассказал, что ВСУ атаковали беспилотниками избирательный участок в городе Каменка-Днепровская Запорожской области.

    Коментарии (0)
    17 марта 2024, 20:37 • Новости дня
    Захарова о выборах за границей: Они хотели как хуже, а получилось по-нашему

    Захарова заявила о безуспешных попытках Запада сорвать участие россиян в выборах президента России

    Захарова о выборах за границей: Они хотели как хуже, а получилось по-нашему
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россияне за рубежом отвергли призывы маргиналов и выстроились в очереди не на акциях протеста, а чтобы сделать свой свободный выбор и проголосовать на выборах президента России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова отметила высокую активность российских избирателей за рубежом и в разных странах мира. По ее словам, люди стояли в очередях все три дня и не расходились до позднего вечера.

    Также она рассказала, что российские посольства направляли дополнительных сотрудников, чтобы люди могли попасть на избирательные участки. Захарова подчеркнула, что граждане России вопреки всем угрозам отвергли призывы маргиналов и пришли отдать свой голос, сделали свой свободный выбор.

    Дипломат обратила внимание, что пропагандисты Запада искажают факты и могут назвать стоящих в очередях на избирательные участки россиян участниками «протестной полночи».

    Представитель МИД России также указала, что пропагандисты не сообщат о закрытии в Германии генконсульства России во Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Гамбурге и Мюнхене, а также о высылке сотен российских дипломатов властями США, Великобритании, ФРГ, Италии, Испании.

    Кроме того, Захарова сообщила, что пытаясь осложнить проведение выборов, в Австрии без объяснения причин объявили persona non grata двух сотрудников российского посольства.

    «Они хотели как хуже, а получилось по-нашему!», – резюмировала Захарова.

    Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что на выборах президента России за рубежом проголосовали 249 806 россиян. Данные приводятся по состоянию на 18.00 мск с учетом досрочного и трехдневного голосования.

    Коментарии (3)
    17 марта 2024, 19:55 • Новости дня
    ЦИК: Явка по участкам на выборах президента России достигла 73,33%
    ЦИК: Явка по участкам на выборах президента России достигла 73,33%
    @ Sergey Elagin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Общая явка на выборах президента России по стране составила 73,33% по состоянию на 19:44 мск, следует из данных на информационном табло в ЦИК.

    Как следует из данных о ходе голосования на сайте ЦИК, к 19:44  мск явка составила 73,33%, передает Sputnik.

    Ранее сообщалось, что общая очная явка на выборах президента России по стране составила 70,01% по состоянию на 16:02 мск.

    Коментарии (3)
    16 марта 2024, 22:14 • Новости дня
    Самодельное взрывное устройство сработало в Бердянске

    Tекст: Антон Антонов

    В Бердянске сработало самодельное взрывное устройство без поражающих элементов, жертв нет, сообщили в оперативных службах.

    В сообщении говорится, что «преступная киевская власть» продолжает предпринимать попытки запугать граждан России во время выборов, передает РИА «Новости».

    В России с пятницы по воскресенье проходят выборы президента. Действующий президент Владимир Путин указывал, что киевский режим пытается «сорвать процесс голосования» и «запугать людей», устраивая «демонстративные вооруженные акции». Однако граждане России активно идут на избирательные участки. Общая явка во второй день голосования составила 58,62%.

    Коментарии (0)
    17 марта 2024, 15:27 • Новости дня
    У пришедших голосовать на выборах россиян в Латвии начали изымать документы

    Посольство: В Латвии у россиян, пришедших проголосовать на выборах, изымают документы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прилегающие к посольству России в Латвии улицы оцеплены сотрудниками силовых ведомств, идет поголовная проверка документов у граждан России, пришедших проголосовать на президентских выборах, сообщили в посольстве России в республике.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале посольства, у российских избирателей изымают латвийские id-карты с видом на жительство, им предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд.

    В посольстве добавили, что столь изощренная форма издевательства над гражданами России не может не вызывать отвращения, а уровень бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает.

    Ранее в Латвии решили проверять вид на жительство у голосующих на выборах россиян.

    Коментарии (5)
    17 марта 2024, 14:37 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборах президента в целом по стране превысила 66%

    Tекст: Ольга Иванова

    Явка избирателей на выборах президента России в целом по состоянию на 14.00 мск составляет 66,08%, сообщили в ЦИК России.

    Как сообщает ТАСС, общая явка на выборах президента 2024 года уже превысила показатель, достигнутый на предыдущих выборах в 2018 году, когда итоговая явка составила 67,54%.

    Напомним, общая очная явка на выборах президента России по стране составила 65,05% по состоянию на 12:50 мск.

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

    Коментарии (0)
    17 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Женщина подожгла петарду на избирательном участке в Перми

    RT: Женщина подожгла петарду на избирательном участке в Перми

    Tекст: Вера Басилая

    В здании избирательного участка в Перми произошел сильный хлопок, предварительно женщина подожгла петарду, сообщает RT.

    Источник RT сообщил, что женщина принесла на избирательный участок петарду и подожгла ее, она получила травму руки. Пострадавших в результате «взрыва» нет.

    По данным СМИ, перед взрывом женщина разговаривала с кем-то по телефону, она пришла в ДК с пакетом, но охранник не увидел в нем ничего подозрительного и запрещенного.

    Напомним, в Москве женщина вылила краску в урну для бюллетеней. Попытки испортить ящики для голосования зафиксированы также в КЧР и в Югре. В Петербурге местная жительница по заданию с Украины бросила «коктейль Молотова» в избирательный участок. В Москве пожилая женщина подожгла бюллетень, находясь в кабинке для голосования.

    Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что задержанным за порчу урн на избирательных участках, по их словам, обещали заплатить за уничтожение бюллетеней.

    Коментарии (0)
    17 марта 2024, 02:15 • Новости дня
    Избирательные участки открылись в генконсульствах и посольстве России в Японии

    Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в генконсульствах и посольстве в Японии

    Tекст: Антон Антонов

    В посольстве России в Токио, а также в российских генеральных консульствах в Осаке, Саппоро и Ниигате начали работу избирательные участки для голосования на выборах президента России.

    Участки будут работать с 8.00 до 20.00 (2.00 – 14.00 мск). В Японии проживает около 10 тыс. граждан России. Источник РИА «Новости» в посольстве, комментируя угрозу вмешательства в выборы, сообщил, что российская сторона провела «большую работу» и «готова пресекать любые провокации и попытки вмешаться в процесс голосования».

    Напомним, в четверг за рубежом завершилось досрочное голосование на выборах президента России. Такой формой голосования было охвачено 51 государство.

    Коментарии (0)
    17 марта 2024, 10:23 • Новости дня
    Минцифры: Явка на ДЭГ на выборах президента России достигла 90%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Явка избирателей на президентских выборах в ходе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 10.00 мск составила 90%. Всего проголосовали 4,2 млн человек, сообщает Минцифры России.

    По сообщению Минцифры, в выборах президента России приняли участие онлайн уже 4,2 млн зарегистрированных на платформе ДЭГ избирателей, на 10.00 17 марта по московскому времени явка составила 90%, передает ТАСС.

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

    Ранее очная явка на выборах президента России превысила 60%.

    Коментарии (0)
    17 марта 2024, 13:18 • Новости дня
    На избирательных участках в России отметили Масленицу
    На избирательных участках в России отметили Масленицу
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По всей России на избирательных участках в воскресенье можно было не только проголосовать за президента страны, но и поучаствовать в праздновании Масленицы.

    Как сообщили в Telegram-канале избиркома Кузбасса, один из избирателей в Полысаево пришел голосовать в костюме румяного блина.

    На Камчатке масленичные гуляния прошли вблизи избирательного участка №51, на них заглянули и иностранные эксперты, которые прибыли в регион в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи.

    Песнями и плясками встретили избирателей на избирательном участке № 381 в Южно-Сахалинске. Последний день голосования на выборах президента России совпал с масленичными гуляниями в областном центре.

    В Псковской области также пригласили жителей «блинов на Масленицу отведать, а заодно проявить и свою гражданскую ответственность».

    В Кыштовском районе Новосибирской области возле зданий, где расположены избирательные участки, прошли массовые масленичные гуляния.

    В Мурманской области рядом с избирательными участками Кольского Заполярья также прошло празднование Масленицы.

    В Калининградской области пришедших на выборы избирателей угощают блинами и чаем.

    Голосование на выборах президента России с празднованием Масленицы прошло также в Пермском крае.

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

    Ранее шеф-повара назвали неправильные начинки для блинов на Масленицу.

    Коментарии (0)
    Главное
    МИД: США пытаются добиться непризнания выборов в России
    Памфилова назвала беспрецедентными атаки на ДЭГ на выборах президента
    Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве
    Путин поручил разработать стипендию для студентов приоритетных специальностей
    «Байден» и «Трамп» проголосовали на выборах президента России
    Дружинник из Курска сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья
    Маск допустил потерю территорий Украины в случае отказа от переговоров

    Запад завидует рекордам российской экономики

    Благосостояние россиян растет, вопреки, казалось бы, большим расходам на военные нужды и жестким западным санкциям. «Оборонка» разгоняет экономику страны, как отметил Путин, однако оборонные расходы России сейчас вдвое меньше, чем были у СССР. Какие рекорды российской экономики так сильно удивляют в том числе Запад и как в этом помогает «оборонка»? Подробности

    Перейти в раздел

    Боррель перенес срок падения Киева

    Результат военного конфликта на Украине определится «именно этой весной, этим летом, перед осенью», считает глава брюссельской дипломатии Жозеп Боррель. Этой мыслью он поделился с политиками в Вашингтоне, куда прибыл с визитом для «спасения» ВСУ. На самом деле Боррель хочет спасти банкет перед своим уходом на пенсию, а главный результат конфликта уже определен. Подробности

    Перейти в раздел

    Франция получила от России ракетный «привет»

    Двумя ударами по Одессе российские военные уничтожили сотню западных наемников, высокопоставленных офицеров ВСУ, военную технику и боевиков нацформирования «Лють». Эксперты называют Одессу «осиным гнездом», куда прибывают иностранные наемники и направляется западное оружие. Эти удары также стали предупреждением Эммануэлю Макрону, который говорит о готовности отправить в Одессу французский спецназ. Подробности

    Перейти в раздел

    У Макрона воспалился «нерв войны»

    Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция попросит Россию прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже. Одновременно он вновь заявил о возможной отправке французских военных на Украину, чтобы противостоять российским войскам. В экспертной среде уверены, что слова Макрона о перемирии не более чем пиар-акция. Прекращение боевых действий со стороны России позволит перегруппироваться ВСУ и получить новое оружие от Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ – в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

    • Самое слабое место Трампа

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп всю неделю получает только хорошие новости. Кажется, что его победа над действующим президентом Джо Байденом предрешена. Но у Трампа все-таки осталось одно слабое место, из-за которого итоги выборов не так очевидны, как кажется.

    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............