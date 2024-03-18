Вертолет МЧС вылетел на поиск попавших под лавину на Камчатке туристов

Tекст: Дмитрий Зубарев

18 марта сошедшая в районе Красноармейского перевала лавина накрыла зарегистрированную группу туристов из 11 человек. Двое из них не смогли выбраться самостоятельно, передает ТАСС.

Согласно сообщению ведомства, вертолет Ми-8 вылетел в район Красноармейского перевала, тужа же направлена наземная группировка, в поисках участвуют 36 специалистов и 20 единиц техники.

Как сообщили в региональном МЧС, туристическая группа была зарегистрирована, все они являются местными жителями. Там добавили, что в район происшествия выдвинулись спасатели на автомобилях повышенной проходимости и снегоходах, с собой у них есть все необходимое для поиска людей оборудвание.

В ГУ МЧС России по региону ранее сообщили, что днем 18 марта в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что туристическую группу из 11 человек, совершавшую ски-тур в районе перевала Красноармейского, накрыло лавиной. Как рассказал один из туристов, группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра группу сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина.

Напомним, 3 марта во время схода лавины на Камчатке пропал человек.