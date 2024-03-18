  • Новость часаЦИК: Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов
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    Возрождение Крыма стало примером для новых регионов России
    Путин назвал задачи нового президентского срока
    Захарова заявила о бесновании Запада после выборов президента в России
    Стала известна последняя воля Ширвиндта
    Путин набрал в Москве 85,13% голосов
    Харитонов, Даванков и Слуцкий признали победу Путина на выборах
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    Путин назвал ситуацию в США «катастрофой, а не демократией»
    Путин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»
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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Бердяев сегодня был бы за Путина

    150 лет назад родился Николай Александрович Бердяев, самый известный русский философ. Представитель православного экзистенциализма, создатель философии свободы, Бердяев свои лучшие книги написал в эмиграции.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Готовы ли немцы к войне

    16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.

    8 комментариев
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

    Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объемной истории в легкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом под мышкой.

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    18 марта 2024, 09:45 • Новости дня

    Вертолет МЧС вылетел на поиск попавших под лавину на Камчатке туристов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вертолет Ми-8 направлен для поиска туристов, пропавших после схода лавины на Камчатке, сообщает МЧС.

    18 марта сошедшая в районе Красноармейского перевала лавина накрыла зарегистрированную группу туристов из 11 человек. Двое из них не смогли выбраться самостоятельно, передает ТАСС.

    Согласно сообщению ведомства, вертолет Ми-8 вылетел в район Красноармейского перевала, тужа же направлена наземная группировка, в поисках участвуют 36 специалистов и 20 единиц техники.

    Как сообщили в региональном МЧС, туристическая группа была зарегистрирована, все они являются местными жителями. Там добавили, что в район происшествия выдвинулись спасатели на автомобилях повышенной проходимости и снегоходах, с собой у них есть все необходимое для поиска людей оборудвание.

    В ГУ МЧС России по региону ранее сообщили, что днем 18 марта в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что туристическую группу из 11 человек, совершавшую ски-тур в районе перевала Красноармейского, накрыло лавиной. Как рассказал один из туристов, группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра группу сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина.

    Напомним, 3 марта во время схода лавины на Камчатке пропал человек.

    17 марта 2024, 12:18 • Новости дня
    WSJ: Чехия нашла у союзников России артиллерийские снаряды для Украины
    WSJ: Чехия нашла у союзников России артиллерийские снаряды для Украины
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Чешская Республика, опираясь на связи времен холодной войны, организовала поставки Украине 1,5 млн артиллерийских снарядов различного калибра. По данным американских СМИ, Праге удалось найти поставщиков не только среди дружественных стран, но и среди некоторых союзников России.

    Бывшая страна-сателлит СССР активизировала отношения с рядом поставщиков по всему миру и нашла 800 тыс. снарядов советского образца, а также 500 тыс. западного производства. Дополнительные 700 тыс. снарядов могут быть закуплены при наличии средств, пишет WSJ.

    Американские журналисты полагают, что сотни тысяч снарядов позволят Украине выйти из оборонительной позиции. Сейчас украинские силы расходуют в пять раз меньше снарядов, чем Россия, из-за чего вынуждены отступать. Общая стоимость поставок составит около 3 млрд евро – небольшая сумма по сравнению с заблокированным в США пакетом помощи на 60 млрд долларов.

    Инициатива Чехии стала возможна благодаря тому, что страна сосредоточилась на поиске уже существующих запасов боеприпасов, в то время как США и Европа наращивают собственное производство.

    По словам чешских чиновников, их опыт работы с бывшими союзниками по соцлагерю оказался неожиданно полезным. Это позволило найти поставщиков не только среди дружественных стран, но и среди некоторых союзников России.

    Операция по закупке оружия держалась в секрете и началась еще до полномасштабного конфликта России и Украины. Чешская Республика взяла на себя роль посредника, сводя страны с избыточными запасами с покупателями с Запада. Германия стала крупнейшим донором инициативы, пообещав более 500 миллионов евро. Поддержку оказали также НАТО и ЕС.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

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    17 марта 2024, 10:44 • Новости дня
    Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ комплексы для уничтожения дронов

    МО: Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ новые огневые точки для уничтожения дронов

    Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ комплексы для уничтожения дронов
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа поручил установить на кораблях Черноморского флота дополнительные огневые средства для поражения беспилотников противника, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, Шойгу поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника, передает ТАСС.

    Как заявил министр обороны России, необходимо каждый день проводить тренировки с личным составом по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Шойгу добавил, что тренировки необходимо проводить днем и ночью, чтобы у все экипажи были готовы.

    В МО добавили, что Шойгу также поручил повышать живучесть кораблей и судов и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота.

    В военном ведомстве отметили также, что министр обороны России заслушал доклады командования Черноморского флота по обстановке, характеру действий противника и выполнению подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности.

    Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что удары Украины по кораблям ЧФ России наносились ракетами, поставленными НАТО.

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    17 марта 2024, 10:38 • Новости дня
    Собянин рассказал об отражении атаки беспилотника на Москву

    Собянин: ПВО отразила атаку еще одного летевшего к Москве БПЛА, разрушений нет

    Собянин рассказал об отражении атаки беспилотника на Москву
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО в городском округе Домодедово отразили атаку еще одного летевшего на Москву БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Как сообщил Собянин в своем Telegram-канале, силы ПВО Минобороны в городском округе Домодедово уничтожили летевший на Москву беспилотник. Собянин добавил, что на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

    Ранее Собянин сообщил, что в Раменском и Ступинском городских округах силами ПВО отражены атаки беспилотников, летевших на Москву.

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    17 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ

    Кирби: ВСУ из-за отсутствия снарядов начали отступление на Донбассе

    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отступают на вторую и третью линию обороны из-за неспособности противостоять ВС России, Украине срочно нужны боеприпасы, которые подходят к концу, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире АВС.

    Кирби, заявив об отступлении ВСУ, призвал страны НАТО помочь Украине. Кроме того, он назвал важным получение дополнительного финансирования, «потому что сейчас украинские командиры на поле боя буквально принимают решения о жизни и смерти», передает ТАСС.

    Кроме того, Кирби также заявил, что в Белом доме обеспокоены состоянием боеготовности США и ее запасами вооружений из-за поставок Киеву. По его словам, в Вашингтоне должны удостовериться, что каждый поставляемый пакет военной помощи Украине не нанесет ущерба нацбезопасности США.

    Он также пояснил, что США делают все, чтобы пополнить свои запасы вооружения.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

    В Киеве заявили о беспокойстве из-за грозящих потерь больших территорий к лету без помощи США.

    Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о готовности Киева получить от США кредит вместо безвозвратной помощи.

    Напомним, Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов, который будет включать ПЗРК Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 84 ПТРК, патроны, взрывчатку, запчасти для военной техники и другие средства.

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    17 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Стала известна последняя воля Ширвиндта

    Семья решила кремировать Александра Ширвиндта согласно его воле

    Стала известна последняя воля Ширвиндта
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Урну с прахом народного артиста России Александра Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище согласно его воле, сообщили в Театре сатиры.

    В сообщении уточняется, что президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт будет кремирован и похоронен на Новодевичьем кладбище. Дату похорон определят родственники, передает РИА «Новости».

    О смерти президента Театра сатиры народного артиста России Александра Ширвиндта стало известно в пятницу. Он скончался в больнице на 90-м году жизни.

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    17 марта 2024, 10:57 • Новости дня
    ЦИК назвал число иностранных наблюдателей на выборах президента России

    ЦИК: За голосованием на выборах президента России следят 1115 международных наблюдателей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международные наблюдатели и эксперты из 129 стран следят за ходом голосования на выборах президента России, их число составляет 1115, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

    По ее словам, ЦИК официально аккредитовал 706 международных наблюдателей из 106 стран, кроме того, по итогам Всемирного фестиваля молодежи 224 эксперта из 51 страны захотели познакомиться с организацией выборов в России, а 185 экспертов из 58 стран прибыли в Россию по приглашению Общественной палаты, передает ТАСС. Памфилова добавила, что всего за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран. 

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

    Ранее очная явка на выборах президента России превысила 60%. Явка избирателей на президентских выборах в ходе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 10.00 мск составила 90%.

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    18 марта 2024, 01:46 • Новости дня
    Путин оценил вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО
    Путин оценил вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что «все возможно в современном мире».

    Однако, по словам Путина, «это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны». «Думаю, что вряд ли в этом кто-либо заинтересован», – приводит его слова ТАСС.

    Путин отметил, что на Украине присутствуют военнослужащие стран НАТО. По его словам, «ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они там погибают и в большом количестве».

    Франция могла бы сыграть роль не в усугублении конфликта на Украине, а в мирном урегулировании, однако такая возможность потеряна, считает Путин. По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон пытается прикрыть внутренние проблемы в стране агрессивной внешней риторикой.

    Он полагает, что Запад извлечет урок из результатов нынешних выборов в России, ведь «все-таки там не совсем тупые люди сидят во всех учреждениях, которые работают против нашей страны на протяжении десятилетий».

    «По поводу реакции со стороны некоторых иностранных государств: она ожидаемая. А вы что хотели, чтобы они встали и аплодировали? Они же борются с нами, причем вооруженным путем», – сказал он. Путин заявил, что считает важным для себя выбор российского народа, а не реакцию на выборы за рубежом.

    Путин отметил, что на Западе «приходят новые поколения специалистов, они реально оценивают происходящие события». Он ожидает, что эти люди станут «действовать более изощренно, но целей своих в отношении России не поменяют».

    Напомним, Макрон не исключает, что Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам.

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    18 марта 2024, 00:16 • Новости дня
    Путин назвал задачи нового президентского срока
    Путин назвал задачи нового президентского срока
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Побеждающий на выборах Владимир Путин озвучил задачи своего нового президентского срока. По его словам, прежде всего требуется решать задачи в рамках специальной военной операции на Украине. При этом все задуманные планы и цели по развитию России будут достигнуты.

    По словам Путина, прежде всего нужно «укреплять обороноспособность, укреплять вооруженные силы». Он заявил, что «это происходит очень хорошим темпом и с отличным качеством», передает ТАСС.

    В предвыборном штабе Путин заявил, что «впереди очень много конкретных, важных задач». «Когда мы консолидированы, и мне думается, что для всех это стало понятно: кто бы и как ни хотел нас запугать, кто бы и как ни хотел нас подавить, нашу волю, сознание - ни у кого никогда ничего подобного в истории не получалось. Сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда», – сказал он.

    «Все люди – вне зависимости от религиозной и этнической принадлежности – все чувствуют себя, во всяком случае сегодня, как единая российская семья. Это чрезвычайно важно. Это важнейшие условия для нашего поступательного движения вперед», – сказал он.

    Путин заверил, что «все достаточно большие – если не сказать по некоторым направлениям грандиозные – планы, которые были задуманы и о которых» он «совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все эти задачи, безусловно, будут решены, а цели, безусловно, достигнуты», передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о том, стали ли результаты выборов тем, о чем он мечтал, Путин сказал: «Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей».

    Путин положительно оценивает работу правительства, Центрального банка и администрации главы государства: «Результаты работы за последние пару лет показали, что в целом административная команда в широком смысле этого слова действует весьма эффективно, и результаты работы являются удовлетворительными».

    Путин пообещал, что кадровые вопросы в руководстве страны будут решаться позже без суеты, в рабочем режиме.

    Он также выразил уверенность, что будущий управленческий корпус должен формироваться из людей, участвующих в спецоперации на Украине.

    Напомним, как свидетельствуют данные ЦИК, Путин побеждает на выборах президента России в первом туре.

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    18 марта 2024, 00:38 • Новости дня
    Путин рассказал о поступавшем предложении обменять Навального

    Путин сообщил об имевшемся согласии обменять Навального на заключенных на Западе

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя смерть Алексея Навального, кандидат в президенты, действующий глава России Владимир Путин заявил, что «это всегда печальное событие». Он сообщил, что был согласен на предложение по обмену Навального на заключенных на Западе.

    «Что касается господина Навального: да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие», – сказал Путин. Он отметил, что «были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни», передает ТАСС.

    Как отметил Путин, «это случается, ничего здесь не поделаешь». «Такова жизнь», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, «за несколько дней» до смерти Навального «некоторые коллеги, не сотрудники администрации», сообщили Путину, что «есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».

    «Вы можете мне поверить, можете – нет, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: «Я согласен!» – заявил Путин, выразив сожаление, что «случилось то, что случилось».

    Отвечая на замечание присутствующего в избирательном штабе американского журналиста, который пытался связать смерть блогера в тюрьме и уровень демократии в России, Путин заявил: «А разве в Соединенных Штатах такого не бывало?».

    О смерти Навального в исправительной колонии №3 стало известно 16 февраля. Управление ФСИН по ЯНАО сообщало, что блогер после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Навального похоронили на Борисовском кладбище Москвы.

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    17 марта 2024, 17:35 • Новости дня
    Памфилова рассказала о возмущении людей из-за порчи бюллетеней

    Tекст: Ольга Иванова

    Попытки порчи бюллетеней на выборах президента вызвали обратный эффект, люди возмутились и еще с большим желанием направились на избирательные участки, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

    Случаи с порчей бюллетеней она назвала «жалкими потугами» «зеленщиков» президента Украины Владимира Зеленского. Памфилова отметила, что порча бюллетеней вызвала бурю возмущений у россиян. По словам главы ЦИК, избиратели стали звонить в комиссию и рассказывать, что не собирались голосовать, но теперь изменили свое решение, передает РИА «Новости».

    Памфилова заключила, что «зеленщики» поспособствовали «буре этого гражданского самосознания».

    Также Памфилова отметила, что организаторы «протестных» акций, суть которых заключалась в том, чтобы прийти на избирательные участки в полдень в воскресенье, 17 марта, зарабатывают очки на Алексее Навальном даже после его смерти, передает ТАСС.

    Ранее Памфилова предупредила портивших урны на избирательных участках о больших сроках. По словам Памфиловой, задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность на срок до пяти лет лишения свободы.

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    17 марта 2024, 23:35 • Новости дня
    Захарова заявила о бесновании Запада после выборов президента в России

    Захарова заявила о бесновании Запада по методичке после выборов президента в России

    Захарова заявила о бесновании Запада после выборов президента в России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны беснуются после выборов президента в России и повторяют фразы о якобы несправедливых и несвободных выборах согласно методичкам, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале  прокомментировала заявления МИД Германии и Белого дома о «несвободных и несправедливых выборах» в России цитатой из Библии.

    «Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения; но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха», 3-я Царств 18 глава, стих 29,»,  – написала Захарова, отметив, что западные страны «беснуются по методичке».

    «Кто следующий? Серебряных пуль у нас на всех нападающих вурдалаков хватит!» – добавила дипломат.

    Между тем, вслед за Белым домом и МИД ФРГ глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выборы президента России «несвободными и несправедливыми» из-за якобы незаконного проведения выборов «на территории Украины», без независимого мониторинга со стороны ОБСЕ.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что оценка Вашингтоном выборов президента России не отразится на их легитимности.

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    17 марта 2024, 21:01 • Новости дня
    Политолог: Провал акций «Полдень» и «Зеленка Зеленского» показали бессилие оппозиции

    Политолог Григорьев: Провал акций оппозиции подтвердил легитимность президентских выборов в России

    Политолог: Провал акций «Полдень» и «Зеленка Зеленского» показали бессилие оппозиции
    @ Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Акции прозападной оппозиции на президентских выборах в России полностью провалились. Более того, попытки провокаций привели к обратному эффекту и лишь способствовали консолидации общества и повышению явки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее безрезультатно завершилась разрекламированная акция оппозиции «Полдень».

    «Акция оппозиции «Полдень» была абсолютно бессмысленной, равно как и попытки залить «зеленкой Зеленского» урны для голосования. Более того, скопление протестующих на участках в одно и то же время сработало на повешение явки, что идет вразрез с целями провокаторов», – сказал Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП РФ.

    «Еще одной причиной провала данной акции является малочисленность сторонников прозападной оппозиции. Дело в том, что многие из тех, кто мог бы поддержать ее, сбежали за рубеж. Кроме того, часть из них активно поддерживает Украину, в том числе и финансово, что отталкивает россиян. Бесполезные акции, такие как «Полдень», также способствуют дискредитации оппозиции в глазах граждан», – отмечает собеседник.

    «Радикалы даже не смогли использовать в свою пользу очереди на заграничных участках. Ведь огромное число людей на протяжении все трех дней стремились попасть на голосование. И в этом плане провокаторы просто потерялись в толпе», – подчеркнул он.

    «Можно с уверенность сказать, что акции вроде «Полдня» или провокации с зеленкой смогли лишь показать бессилие оппозиции и ее кураторов, а также повысить легитимность наших выборов. Более того, попытки сорвать голосование, например, с помощью информационных атак или обстрелов имели совершенно обратный эффект. Они также привели к консолидации общества и повышению явки», – резюмировал Григорьев.

    Ранее агентство ТАСС сообщило о появившихся в соцсетях и мессенджерах видеороликах якобы из Сахалина, Читы и Владивостока, на которых запечатлены протестующие против выборов президента. В частности, на материалах видны скопления людей на площадях или перед избирательными участками.

    Однако агентство отмечает, что в роликах, где якобы сняты вышедшие на митинги люди, использованы архивные кадры из Белоруссии и Москвы 2012 года. Кроме того, ТАСС напоминает, что в преддверии выборов президента России власти неоднократно предупреждали об информационных атаках и фейках, которые будут появляться в Сети в дни голосования.

    Между тем, россияне за рубежом действительно проявили активность на выборах президента России. Очереди из желающих проголосовать наблюдались в Германии, Словакии, ОАЭ, Армении, Израиле, Белоруссии, Казахстане и Египте, а также многих других странах.

    В воскресенье вечером замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что по состоянию на 18.00 мск более 249 тыс. россиян проголосовали на зарубежных участках.


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    17 марта 2024, 15:30 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о закупке Чехией снарядов для Украины у союзников России

    Военный эксперт Кошкин: Даже 1,5 млн снарядов для ВСУ не изменят соотношение сил на фронте

    Эксперт оценил данные о закупке Чехией снарядов для Украины у союзников России
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Закупленные Чехией 1,5 млн снарядов для Украины не изменят соотношение сил на фронте, практически по всей линии боевого соприкосновения Вооруженные силы России активно продвигаются вперед, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Кошкин. О том, что Чехия нашла у союзников России артиллерийские снаряды для Украины, узнала американская пресса.

    «Говорить о том, что 1,5 млн снарядов для ВСУ могут изменить соотношение сил и результатов на линии боевого соприкосновения – чрезмерно амбициозно для Запада. Это скорее пиар, пропагандистские высказывания, которые должны поддержать Украину и как-то сплотить Европу», – считает Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.

    «Любое вооружение, тем более боеприпасы – это поддержка боеготовности, потенциал, на который будут опираться ВСУ. Но этот потенциал надо грамотно использовать, – продолжил эксперт. – Практически по всей линии боевого соприкосновения Вооруженные силы России имеют преимущество, активно продвигаются вперед».

    Кошкин не удивлен тому, что секретная операция чехов по закупке снарядов для Украины началась еще до начала российской спецоперации в феврале 2022 года. «ВСУ готовились к вооруженному нападению на Донбасс, а затем, как уже было озвучено, планировали начать захватывать земли на территории России», – напомнил спикер.

    По мнению эксперта, информация о том, что среди поставщиков снарядов также оказались дружественные России страны, «преследует цель вызвать дополнительную неприязнь к России или внести в раскол в отношения между Москвой и ее союзниками». «Проект по скупке снарядов для Украины хотят использовать в информационном пространстве для атак на Россию и государства, которые в настоящее время поддерживают Москву и готовы выстраивать с ней отношения», – уверен Кошкин.

    Собеседник не исключил, что Россия может предпринять ответные шаги в отношении тех стран, которые передавали через Чехию снаряды Украине. Ранее Эквадор ради возможности продавать бананы в России отказался от отправки своей советской техники США, которые ищут ее по всему миру для передачи ВСУ. «Российские дипломаты и военные используют любые возможности во благо нашей страны. Так что я думаю, сейчас этот вопрос стоит на повестке дня», – уверен Кошкин.

    Как пишет The Wall Street Journal, Чехия тайно организовала поставки Украине 1,5 млн артиллерийских снарядов различного калибра, в том числе 800 тыс. советского образца. Прага нашла поставщиков не только среди дружественных стран, но и среди союзников России. Операция началась еще до полномасштабного конфликта России и Украины. По мнению издания, сотни тысяч снарядов позволят Украине выйти из оборонительной позиции.

    Сейчас украинские силы расходуют в пять раз меньше снарядов, чем Россия, из-за чего вынуждены отступать. Президент России Владимир Путин в недавнем интервью отметил, что ВСУ за сутки выпускают около пяти тысяч боеприпасов.

    По оценке НАТО, текущий уровень расходов боеприпасов выше, чем текущий уровень производства. Инициатива Чехии стала возможна благодаря тому, что страна сосредоточилась на поиске уже существующих запасов боеприпасов, в то время как США и Европа наращивают собственное производство. Дополнительные 700 тыс. снарядов могут быть закуплены Чехией для ВСУ при наличии средств.

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    17 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве
    Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетные удары российских войск по Николаеву поразили бронетанковый завод, на котором ремонтировалась иностранная военная техника, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев предоставил РИА «Новости» видеокадры, на которых виден высокий столб дыма, поднимающийся над городом после удара.

    Координатор николаевского подполья утверждает, что на этом заводе ремонтируют военную технику, в том числе танки Leopard 2 (производства Германии) и, «по пока не подтвержденным слухам, (британские) танки Challenger».

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

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    18 марта 2024, 00:31 • Новости дня
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что если украинской стороне нравится бросать ВСУ в «мясорубку» в российском приграничье, то российским войскам это даже выгодно.

    Путин выразил «особые слова благодарности нашим воинам – ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее существования». По его словам, они «обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых – на самом деле исторических российских территориях, да и вообще страны в целом», передает ТАСС.

    Комментируя попытки украинских сил «куда-то забраться, куда-то зайти» на российскую территорию, Путин отметил, что российские войска уничтожают почти 100% этих подразделений противника. «25 танков за это время уничтожено», – сообщил он. По его словам, противник сосредоточил в приграничье и ближайшем тылу около 5 тыс. человек.

    Он сообщил, что при атаках на российское приграничье ВСУ теряют около 40% бойцов, из них 35% безвозвратно. По его словам, «если им так нравится, то в принципе нас это устраивает, потому что они бездумно атакуют». Путин сказал, что для ВСУ это «мясорубка», которая российской стороне «даже выгодна» – «меньше будет личного состава, с которым придется на других участках линии соприкосновения участвовать в боевых действиях».

    Путин указал, что российские войска ежедневно продвигаются в зоне СВО – «постепенно, аккуратно». Как отметил Путин, «это уже чуть больше, чем активная оборона». Подчеркивается, что «в целом инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам», а «на некоторых участках наши парни противника просто кромсают сейчас».

    Он отметил, что высокая явка на выборах связана с драматизмом ситуации и тем, что Россия с оружием в руках защищает свое развитие. Никто не запугал и не сможет запугать жителей приграничных территорий, которые проявляют смелость и мужество, заявил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как провалился украинский план запугать россиян перед выборами, а также какие цели преследовали ВСУ своими попытками прорвать границу России.

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