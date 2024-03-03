Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.3 комментария
Во время схода лавины на Камчатке пропал человек
СК: На Камчатке пропал сотрудник Кроноцкого заповедника во время схода лавины
Следственное управление СК России по Камчатке начало процессуальную проверку по факту пропажи сотрудника Кроноцкого заповедника, который попал в снежную лавину недалеко от мыса «Чажма», сообщила пресс-служба ведомства.
По сообщению пресс-службы, 3 марта в районе мыса «Чажма» на территории Кроноцкого государственного заповедника сошла лавина, в результате мужчина, патрулировавший местность, пропал без вести, передает РИА «Новости».
В прокуратуре Камчатского края уточнили, что инцидент произошел во время выполнения сотрудниками заповедника патрульно-рейдовых мероприятий.
Ранее на Камчатке при сходе лавины возле школы погиб человек.