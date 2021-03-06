На Камчатке при сходе лавины возле школы погиб человек

Член ОП: В инциденте с избиением танцующих на дороге кавказцев были виноваты обе стороны

Танцевавшие лезгинку на дороге в Краснодаре нарушили права автомобилистов и пешеходов, но и наказывать их за это избиением, как это сделали местные жители, нельзя было, сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Лагкуев.

В Сеть попала запись с видеорегистратора, на которой видно, как двух мужчин кавказской национальности, которые остановились на дороге и начали танцевать лезгинку, избили и облили перцовкой. Уточняется, что драка произошла в городе Краснодар. Главред RT Маргарита Симоньян, которая родом из данного города, написала в своем Telegram, что «в Краснодаре любят, когда лезгинку танцуют на сцене. И не любят, когда ее танцуют на Красноармейской».

«То, что кавказцев за танец избили – это неправильно, но и танцевать на дороге тоже нельзя. Правильно говорит Симоньян про танцы, это нужно делать на свадьбах, в помещении, во дворах закрытых, где веселье. А на улицах, где нарушаются права водителей и пешеходов, этого делать нельзя. Помню, раньше и в Москве такое частенько бывало на площадях, но мы осуждаем такие действия», – говорит Лагкуев.

Он подчеркивает, что такой же точки зрения придерживается глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, врио Главы Дагестана Сергей Меликов и другие руководители и старейшины кавказских республик.

«Я лично видел, что танцуют и казаки, и славяне, что тоже неправильно. Иногда даже в таких танцах огнестрельное оружие используют, стреляют в воздух, что вообще недопустимо. У нас есть Совет старейшин, там мы занимаемся всеми этими вопросами, и я заметил, что за последнее время таких случаев стало гораздо меньше», – рассказывает собеседник.

Он подчеркивает, что несмотря на то, что в данной ситуации молодые люди кавказской национальности были неправы, жители Краснодара все равно не должны были применять к ним физическое насилие – это запрещено законом. Любые конфликты можно решить мирным путем.

«Без конфликта, вероятно, здесь бы не обошлось. Вряд ли кавказцы просто перестали бы танцевать после того, как им сделали бы замечание, что так делать не стоит. Танцующие, вероятно, начнут грубить и конфликт разразится уже на этой почве. Есть органы, например, полиция, сейчас очень много мобильных бригад, которым можно было бы пожаловаться на инцидент, и дождаться, пока они все предотвратят. К ним и следует обращаться. Но бить нельзя, ни в коем случае», – заключил Лагкуев.