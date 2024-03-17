16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
Избирательный штаб Путина за все время кампании получил 80 тыс. обращений
Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина получил за все время предвыборной кампании 80 тыс. обращений, сообщил представитель штаба.
По словам представителя штаба, обращения поступали через кол-центр, в общественную приемную центрального штаба и на его электронный ящик, передает ТАСС.
Сообщается, что контроль по работе с обращениями на себя возьмет Народный фронт.
Ранее юрист избирательного штаба кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев сообщил, что голосование в ходе президентских выборов проходит организованно и без серьезных нарушений.