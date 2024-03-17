Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объёмной истории в лёгкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом подмышкой.30 комментариев
Кандидат в президенты Харитонов проголосовал на участке в Москве
Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов проголосовал на выборах традиционным способом, он пришел на участок в Москве в последний день трехдневного голосования, передает источник с места событий.
Как сообщил источник ТАСС, участок находится в здании школы №1317 в ЗАО столицы. Также в воскресенье в Москве ожидается голосование председателя КПРФ Геннадия Зюганова.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
Напомним, в пятницу действующий президент России Владимир Путин проголосовал на выборах главы Российского государства, он выбрал онлайн-голосование.