Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.18 комментариев
Самодельное взрывное устройство сработало в Бердянске
В Бердянске сработало самодельное взрывное устройство без поражающих элементов, жертв нет, сообщили в оперативных службах.
В сообщении говорится, что «преступная киевская власть» продолжает предпринимать попытки запугать граждан России во время выборов, передает РИА «Новости».
В России с пятницы по воскресенье проходят выборы президента. Действующий президент Владимир Путин указывал, что киевский режим пытается «сорвать процесс голосования» и «запугать людей», устраивая «демонстративные вооруженные акции». Однако граждане России активно идут на избирательные участки. Общая явка во второй день голосования составила 58,62%.