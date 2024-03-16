Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.14 комментариев
В ГД предупредили, что за поджоги на избирательных участках будут судить как за теракты
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что поджоги и другие подобные действия на избирательных участках будут строго караться, а в ряде случаев могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.
Пискарев сообщил, что в нескольких регионах России, включая Москву, были зафиксированы случаи провокаций на избирательных участках. Он подчеркнул, что для провокаторов наказание будет неминуемым и строгим.
«За воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий грозит уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что указания портить бюллетени на выборах президента России шли с Украины и из западных стран.